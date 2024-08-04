Американский цугцванг, или Как мала Камала? - Николай Коньков

07:09 06.08.2024

президентский тендер 2024 года в США уже провален

Николай Коньков



Отказ все еще действующего 46-го президента США продолжать выборную гонку и почти мгновенная его замена Белым домом на вице-президента Камалу Харрис, которая до того вообще не выдвигала свою кандидатуру на праймериз Демократической партии, претендуя только на то, чтобы остаться вице-президентом при престарелом Байдене с понятными для себя перспективами на будущее, интересен по целому ряду параметров. Прежде всего - по реакции на эту замену. Если продемократические источники после нее говорят о примерном равенстве уровней электоральной поддержки Трампа и Харрис "согласно данным текущих соцопросов", даже давая незначительное преимущество последней (чего не было и не могло быть после провала "сонного Джо" на дебатах 28 июня), то прореспубликанские настаивают на почти шестикратном уже преимуществе своего кандидата. Понятно, что оба эти утверждения не могут быть истинными: кто-то здесь, мягко говоря, ошибается или попросту врет - не исключено даже, что врут и те, и другие.



При этом вопрос о том, как политически мала по сравнению с Дональдом Трампа фигура Камалы Харрис (если ее выдвижение от "синих" будет утверждено партийным съездом Демпартии, запланированным на 19-22 августа в Чикаго, но "кнуты" из "партии осла" утверждают, что это уже не более чем формальность) вообще не стоѝт - ведь за Белый дом в Америке уже лет сорок как соперничают вовсе не кандидаты в президенты как таковые, а партийно-бюрократические машины. Именно они участвуют в своего рода политическом тендере на выполнение уже утвержденной непубличным "центром принятия решений", пресловутым Deep State, "глубинным государством", якобы несуществующим. Речь идет только о том, насколько дешево (во всех смыслах этого слова, включая пресловутые "откаты"), быстро и качественно берется исполнитель провести необходимые для заказчика работы. Поэтому для понимания дальнейших перспектив президентских выборов в США, которые должны пройти 5 ноября 2024 года, нужно прежде всего реконструировать технико-политическое задание текущего тендера, а затем попытаться дать оценку предложениям конкурирующих исполнителей по указанным выше параметрам их дешевизны, скорости и качества.



Как представляется, американский президентский тендер-2024, сводится прежде всего к трем взаимосвязанным условиям:



- сохранение "глобального лидерства" США;



- сохранение доллара как "глобальной валюты номер один";



- сохранение самих США.



Причем в текущей ситуации невыполнение любого из этих условий будет означать и невыполнение всех остальных. В данной связи стоит отметить, что четыре года назад, в 2020-м, речь шла только о первом из этих пунктов, да и то - разве что в контексте опережающего роста экономики КНР, иными словами - налицо было ослабление только одной, экономической опоры американского "глобального лидерства", в то время как две остальные: военно-политическая (если не брать отношения с союзниками по коллективному Западу) и информационно-финансовая, - выглядели еще вполне надежными. Сегодня, после трех с лишним лет президентства Байдена, включая два с лишним года СВО и "гибридной войны" против России, благодаря которым Вашингтону вроде бы удалось укрепить отношения с союзниками и объединить их в "альянс демократий" под американо-британской эгидой Новой Атлантической Хартии, это уже далеко не так.



США и их союзники продемонстрировали неспособность даже совместными усилиями обеспечить киевскому режиму "победу на поле боя" над Россией, а достигнутый его участниками в 2022-2023 годах уровень политического единства в сколько-нибудь обозримой перспективе вряд ли будет вновь осуществим. То же самое касается и монополии контролируемых тем же американо-британским союзом глобальных масс-медиа - она девальвируется буквально на глазах: и по транслируемому нарративу, и по доверию к нему. Причем эта информационная девальвация (она же - информационная дисфункция) затрагивает не только "развивающиеся" страны, но и весь "альянс демократий", включая собственно Соединенные Штаты, где "холодная гражданская война" длится уже с момента избрания Дональда Трампа, то есть с конца 2016 года, и уже приобретает характер конфликта между "красными" (республиканскими) и "синими" (демократическими) штатами. В том же, что касается собственно финансово-экономической составляющей, дестабилизация позиций США только усилилась, и то, что федеральный долг с начала президентства Байдена увеличился на 25% или более чем на 7 трлн долл., преодолев отметку в 35 трлн долл., даже не самая большая проблема - сыплется уже все и сразу: фондовые рынки, реальный сектор экономики, бюджеты всех уровней и т.д.



Иными словами, Америка сползает (пока сползает, но данный процесс все ускоряется) в катастрофу, и эта логика обстоятельств сильнее логики намерений ее "глубинного государства". И, что самое печальное, традиционные исполнители политического тендера в Соединенных Штатах предлагают делать то же самое, что они делали и раньше - с более чем прогнозируемым результатом. "Соперничество" уже побывавших президентами США республиканца Дональда Трампа (1946 г.р.) и демократа Джозефа Байдена (1943 г.р.) являлось неоспоримой и даже избыточной иллюстрацией этого обстоятельства. В данной ситуации экстренная замена последнего на калифорнийскую экс-прокуроршу (причем "команда Байдена" мгновенно и в полном составе стала "командой Харрис", что многое о них: и команде, и Камале Харрис, - говорит) - это попытка что-то поменять в "синем углу", ничего по сути не меняя, продать старую модель под новой маркой, такой же шаг отчаяния, как "покушение" на Трампа в Пенсильвании. В принципе, это провальный ход политического маркетинга, бессмысленный стратегически и более чем сомнительный тактически. Но цугцванг есть цугцванг и, видимо, других ходов, напрямую не ведущих к поражению в президентском тендере-2024, у Демпартии не оставалось.



Иное дело, что в этом нет никакой заслуги со стороны их формальных оппонентов-республиканцев. Трамп, который уступил Белый дом Байдену по итогам президентских выборов 2020 года, проходивших на фоне пандемии СOVID-19 и разгула BLM-протестов, остался безальтернативным кандидатом "слонов" только из-за отсутствия в "великой старой партии" (GOP) какой-то иной стратегии и выражающих ее новых лидеров. Сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид (Джей Ди) Вэнс, 1984 г. р., "внучок", бывший ярым антитрампистом и неожиданно выбранный Трампом в качестве своего потенциального вице-президента, - это, конечно, другое поколение и достаточно свежее лицо в американской политике, но лидерских качеств у него явно не больше, чем у Харрис, которой в Демпартии постараются подобрать в вице-президенты опытного политика, который будет "решать вопросы", тем самым возрождая в новых исторических условиях связку Барак Обама - Джо Байден образца 2005-2017 годов.



Но, разумеется, и республиканцы, и демократы в их нынешнем состоянии выполнить условия президентского тендера 2024 года в полном объеме не имеют ни возможности, ни даже желания. Образно говоря, их предложения, примерно в равной степени медленные, некачественные и дорогие, направлены к тому же лишь на частичное удовлетворение запросов заказчика. Демократы, по сути, обещают сохранение американского "глобального лидерства" и сохранение самих США, но ценой утраты долларом статуса "глобальной валюты номер один", а республиканцы - сохранение самих США и статуса доллара как "глобальной валюты номер один", но ценой отказа от американского "глобального лидерства". Однако, как уже было отмечено выше, невыполнение любого из этих запросов означает и невыполнение всех остальных.



То есть политический цугцванг, в котором оказалась Демпартия США, суть лишь частное проявление того цугцванга, в котором находится сейчас все американское "глубинное государство". И сколько-нибудь приемлемого выхода из этой ситуации у них нет. Разве что попытаться смахнуть некоторые или даже все фигуры с доски, хотя все ходы давно и повсеместно записаны, что в переводе на язык реальной политики означает войну. Наименее рискованную сегодня для правящих кругов Соединенных Штатов не против России в Европе или против Китая в АТР, а на Ближнем Востоке или в Латинской Америке, или даже внутри самих США - с использованием отработанных на других странах "технологий управляемого хаоса". Что нам, похоже, и придется наблюдать до конца текущего года.