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"Черный понедельник" начался на Востоке и продолжился на Западе, - НГ
08:27 06.08.2024

Рынок криптовалюты теряет миллиарды долларов, а технологические компании по всему миру – триллионы
Ольга Соловьева

Значительный обвал наблюдается не только на фондовых площадках, но и на рынке криптовалют.
Понедельник, 5 августа, оказался "черным" для финансовых площадок. Опасения рецессии в США на фоне более слабой статистики, чем ожидалось, вызвали цепочку падений фондовых индексов по всему миру. Вслед за азиатскими площадками резко снижались американские фондовые индексы. Реагирует на глобальный "черный понедельник" и российский фондовый рынок, несмотря на изоляцию.

В начале торгов понедельника индекс Nasdaq Composite упал более чем на 4%. Индекс S&P 500 упал более чем на 3%, а индекс Dow Jones снизился примерно на 2,6%. Фондовые индексы многих стран резко снизились в понедельник. Наибольшее падение показал японский индекс Nikkei 225, которое стало максимальным с "черного понедельника" в октябре 1987-го.

Японский фондовый индекс рухнул на 12,4% по итогам торгов. Лидером снижения стал финансовый сектор. Бумаги Chiba Bank упали почти на 24%. Резко подешевели акции бумаги Kawasaki Kisen (на 22%) и Ebara Corp. (на 20,3%), а также финансовых компаний Mitsui & Co., Mizuho Financial Group и Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (снижение примерно на 19%).

В результате японский рынок растерял весь свой прирост с начала года (в моменте почти на 27%) и торгуется уже ниже начала 2024 года, обращает внимание финансовый аналитик Павел Рябов (Telegram-канал spydell_finance). "Японский рынок обвалился на 22,8% за 16 торговых сессий с 11 июля – более существенное падение было в марте 2020 года в условиях COVID и в октябре 2008 года. Двухдневное падение еще более впечатляющее – почти 14%, сильнее было только в марте 2021 года и в октябре 2008 года (15,6%)", – сообщает он.

Дополнительное давление на японский фондовый индекс оказало укрепление иены к доллару, которое плохо сказывается на валютной выручке компаний-экспортеров. Иена в паре с американской валютой подскочила более чем на 11% за последний месяц. Банк Японии на заседании 30–31 июля повысил процентные ставки до 0,25%, что является максимальным уровнем за 15 лет, и дал сигнал о возможном дальнейшем ужесточении политики.

"Когда инвесторы бегут от рисковых активов – а многие это делают из-за страхов рецессии в США и геополитических рисков, – имеет смысл зафиксировать прибыль на японском рынке, который очень хорошо рос с начала года", – пишет Financial Times.

Падение бирж случилось также из-за ухудшения экономических данных в США, признает агентство Bloomberg. Так, на прошлой неделе стало известно, что число рабочих мест в американской экономике в июле увеличилось всего на 114 тыс. после подъема на 179 тыс. месяцем ранее, а безработица в Штатах увеличилась до максимальных с октября 2021 года значений и составила 4,3%. Инвесторы рассматривают это как возможный признак рецессии. По итогам пятничных торгов американские фондовое индексы снижались в пределах 1,5–2,4%. При этом акции компании Intel рухнули на 26% по итогам торгов в пятницу. Один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов зафиксировал чистый убыток во втором квартале (см. "НГ" от 04.08.24). Капитализация Amazon снизилась практически на 9%. Рыночная стоимость Snap (владелец приложения Snapchat. – "НГ") обвалилась на 26,9%.

Обвал американских технологических компаний продолжился и в понедельник. В начале торгов акции Nvidia упали сразу на 5,1%. Напомним, только в конце июля семь ведущих технологических компаний США потеряли более 2 трлн долл. своей капитализации (см. "НГ" от 25.07.24). Аналитики Goldman Sachs теперь полагают, что вероятность спада в американской экономике в ближайший год составляет 25%. Аналитики JPMorgan оценивают вероятность наступления рецессии в США в 50%.

Кандидат на пост главы Белого дома от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что падение фондовых рынков в США и Азии вызвано некомпетентностью действующих американских властей.

Снижались в понедельник и другие азиатские индексы. Южнокорейский индекс Kospi упал на 8,77%. А рыночная стоимость Samsung Electronics и SK Hynix рухнула примерно на 10%. Основной индекс Тайваньской фондовой биржи TAIEX по итогам торгов обвалился на 8,35%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite итогам сессии потерял 1,54%, гонконгский Hang Seng – 1,46%. Индекс Hang Seng Tech, отражающий котировки акций 30 крупнейших технологических компаний, снизился на 1,53%. Значение австралийского фондового индекса S&P/ASX 200 снизилось на 3,7%. Лидером падения в Австралии стали акции финтех-компании Block Inc., упавшие на 10,6%.

Торги на Стамбульской бирже в понедельник были приостановлены вскоре после открытия из-за падения биржевого индекса BIST-100 на 6,72%. Однако позднее днем сообщалось о возобновлении торгов. Часть потерь была отыграна.

Снижением открылся и европейский фондовый рынок. Панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 3,1% утром в понедельник, достигнув минимума с 13 февраля. Лондонский индекс FTSE 100 утром упал более чем на 1,9%, достигнув максимально низкого уровня с апреля.

В свою очередь, индекс Мосбиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, на старте торгов в понедельник упал на 1,7%, обновив минимум более чем за год. Индекс РТС также падал на 1,7%. Ближе к вечеру падение индексов ускорилось и составило 3%.

Также в понедельник резко снижался курс основных криптовалют. Так, днем по Москве биткоин подешевел на 10,8%, до 52,8 тыс. долл. В моменте курс биткоина падал и ниже 50 тыс. долл. А за последние пять сессий криптовалюта потеряла более 21% стоимости, хотя с начала года прибавила почти 26%. Курс криптовалюты эфир (Ether) упал на 15,3%, до 2,3 тыс. долл. Это рекордное падение с 2021 года.

За последние сутки общая капитализация крипторынка просела на 400 млрд долл. Объем ликвидаций позиций трейдеров на криптобиржах за сутки превысил 1 млрд долл. Причем свыше 360 млн долл. ликвидаций пришлось на биткоин, а на эфир – свыше 340 млн долл.

По мнению опрошенных агентством Bloomberg экспертов, криптовалюты оказались под давлением из-за сворачивания популярной среди трейдеров стратегии кэрри-трейд, основанной на разнице в процентных ставках между иеной и другими валютами.

Рынок криптовалюты себя полностью дискредитировал как место концентрации ликвидности, считает финансовый аналитик Павел Рябов. "А точнее, 27%, или 650 млрд долл., было стерто с рынка криптовалюты за семь дней – самый сильный обвал с июня 2022 года в относительном сравнении и второй по силе в истории после мая 2021 года в долларах за сопоставимый срок. В 4 часа утра по Москве произошло сильнейшее давление продавцов в истории торгов по всему рынку", – подчеркивает он.

По мнению финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, падение криптовалютного рынка может продолжиться. "Наблюдается глобальное снижение аппетита к риску. Вслед за пятничным падением американских индексов азиатские рынки также обвалились, демонстрируя масштабный уход инвесторов от рисковых активов. Потенциальное падение биткоина – до 40 тыс. долл. или ниже", – говорит он.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов считает, что под давлением останется и российский фондовый рынок. "Когда начинаются панические распродажи на фондовом рынке США, давление обычно начинают испытывать торговые площадки по всему миру. Это действует по эффекту спирали. Причем жесткая денежно-кредитная политика Центробанка и высокие инфляционные ожидания населения пока не позволят ЦБ РФ начать цикл смягчения монетарной политики, а значит, свободно можно прогнозировать снижение темпов роста ВВП в России во втором полугодии 2024 года", – рассуждает он, подчеркивая, что происходящее в мире несет в себе значительную угрозу для российского фондового рынка.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1722922020


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