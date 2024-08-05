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Вокруг строительства Улькенской АЭС в Казахстане все больше интриг и недомолвок, - СП
12:18 06.08.2024

Кто построит АЭС в Улькене: Казахстан скоро станет ареной для атомных интриг
Александр Уваров: У "Росатома" есть главное преимущество перед конкурентами - он строит больше всех, и отточил технологию

Михаил Зубов
Материал комментируют:
Александр Уваров

Осенью в Казахстане пройдет общенациональный референдум по вопросу будущего строительства АЭС. Правительство республики зарезервировало для атомной станции территорию на берегу озера Балхаш близ села Улькен Жамбылского района Алма-Атинской области. Об этом сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Если народ даст свое согласие на ядерную электрификацию Казахстана, власти привлекут к конкурсу нескольких потенциальных строителей и эксплуатантов Улькенской АЭС, среди которых "Росатом", французская компания EDF, южнокорейская KHNP и CNNC (КНР). Рассматривают в Астане и нескольких других потенциальных поставщиков ядерных технологий.

Стоимость строительства может превысить $10−12 млрд, а по некоторым оценкам достигнет $20 млрд. Это зависит, в том числе, от количества реакторов в проекте.

Финансирование проекта возможно по двум схемам. Первая: ВОО (build - own - operate, то есть: строй - владей - эксплуатируй). Аналогичное соглашение реализуется "Ростатомом" в Турции на АЭС "Аккую". Там россияне сами вкладывают деньги, и сами же будут получать прибыль.

Второй вариант: деньги на строительство и запуск станции в эксплуатацию изыскивает Казахстан, а затем расплачивается с подрядчиком и становится полноправным хозяином своей АЭС.

Каковы шансы на положительное решение граждан Казахстана по АЭС и вероятность того, что исполнителем проекта станет "Росатом" - "Свободной Прессе" рассказал директор Атоминфо-Центра Александр Уваров.

"СП": Александр Александрович, некоторые страны отказываются от строительства АЭС уже после того, как провели конкурс, а его участники потратились на проектную документацию. Как вы думаете: главная цель референдума в Казахстане - доказать инвесторам серьезность своих намерений?

- И это, наверное, - тоже одна из целей. Но главное, на мой взгляд - все-таки заручиться поддержкой граждан Казахстана.

В этой республике непростое отношение к атомной энергетике. Это - наследие старых времен и Семипалатинского полигона. (На нем во времена СССР производились испытательные взрывы ядерных и термоядерных бомб, а также захоронения радиоактивных отходов, - "СП").

Поэтому среди граждан Казахстана есть достаточно активные противники любых ядерных технологий. Я думаю, очень правильно Токаев решил, что нужно взять и проголосовать - что думает большинство людей на этот счет.

После референдума, если его решение окажется положительным, руководству Казахстана будет проще объявить о начале строительства станции. Потому, что если это делать без одобрения большинства граждан, - могут начаться протесты, вплоть до политического противостояния.

"СП": Казахстан будет выбирать подрядчика между компаниями из как минимум четырех стран. Чьи шансы выше?

- Естественно, Казахстан будет выбирать между всеми, кто умеет строить и запускать АЭС, и выберет лучший для себя вариант. Поэтому не нужно поступать, как навязчивый торговец, и настаивать: бери "Росатом".

Пускай посмотрят и убедятся. Я думаю, что в конечном итоге поймут, что "Росатом" лучше, но пусть сначала посмотрят всех.

"СП": В чем преимущество "Росатома"?

- Самое главное - в том, что мы умеем строить, и строим много. А основные конкуренты строили очень мало в последнее время.

Постоянная практика - самое важное. Как бы ни был хорош аппарат на бумаге - когда начинается реализация проекта - всегда вылезает куча мелких проблем, которые кто-то не предусмотрел. Не буду перечислять примеры, их очень много.

А мы в процессе разных строительств АЭС уже "набили все шишки", "на все грабли уже наступили" и отточили технологию в совершенстве до мелких деталей. В этом наше главное преимущество.

"СП": Будет ли иметь значение при выборе подрядчика то, что Россия делает топливо для АЭС из урана, который добывается в Казахстане?

- Я не думаю, что это серьезный аргумент. Ураном из Казахстана пользуемся не только мы, но и канадцы, и французы. Это не будет серьезно влиять на исход конкурса.

"СП": Идут разговоры о том, что тем компаниям, которые проиграют тендер на Улькенскую АЭС, может быть предложен "утешительный приз" - построить станцию поменьше, в другом районе Казахстана, например, в пригородах Экибастуза…

- Я слышал, что еще три АЭС могут быть, если Казахстан решит стать углеродно-нейтральной страной.

Но сначала все-таки нужно начать строительство первой атомной станции. Турция тоже хочет еще три или четыре АЭС, тоже хотела раздать всем сестрам по серьгам, но в реальности пока строим только мы - первую.

"СП": АЭС в Турции "Росатом" строит по принципу ВОО, а какие планы у Казахстана на этот счет?

- Это - пока секрет для нас, Казахстан своих условий официально не озвучивал. Об этом будут знать участники тендера, но еще на какое-то время такая информация останется коммерческой тайной.

"СП": Насколько для "Росатома" важно выиграть этот заказ?

- Любой заказ - это хорошо, но мы не умрем без него. Это не является чем-то таким, за что нужно хвататься, как за спасательный круг.

"СП": По соотношению цены и качества чье предложение может быть самым выгодным?

- Одни из самых дешевых в мире реакторов - индийские. Потому что там строители этих реакторов работают за еду.

Если подрядчик найдет строителей, которые будут работать в Казахстане за еду - у него получится дешевле. Только сложно таких найти, чтобы еще и квалификация была.

Если исходить из портфеля заказов, то у "Росатома" он самый большой - около 20 объектов в Бангладеш, Индии, Китае, Турции, Египте, Венгрии… Объем позитивно влияет на себестоимость.

"СП": Могут ли на выбор Казахстана повлиять политические интриги вокруг России, санкционный режим, и давление на Астану со стороны Запада?

- Может. Так и будет скорее всего. Просто российская атомная отрасль наиболее устойчива и привычна к такому давлению. Она под санкциями еще с прошлого века, и умеет работать в таких условиях.

Поэтому интриги будут, давление будет, но они мало на что повлияют.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1722935880


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