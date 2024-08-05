 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 06.08.2024
16:56  Худшие опасения сбылись: Триатлонисты госпитализированы после олимпийского заплыва в Сене
15:04  У России появился неожиданный противник в третьей мировой, - С.Савчук
15:03  Британия почувствовала, почем бунт лиха. В стране не стихают мощные антииммигрантские выступления
15:01  Армянский заслон: Ереван укрепляет свои рубежи "эффективными заграждениями" против Москвы
15:00  Без двух минут пропасть: что показывают часы Судного дня. Замглавы МИД РФ призвал к ядерной деэскалации
14:58  У Украины кончаются люди, - Е.Балакин
13:23  Guardian: в Иране назвали моральным долгом наказать Израиль за убийство Хании

13:00  На кого ты работаешь? Турция не пустила туркменского иноагента Р.Мятиева отдохнуть в Анталии
12:24  Переворот в Бангладеш: что происходит, протесты и последствия
12:21  Кыргызстанцы стали реже покупать недвижимость, чем замедлили рост цен на жилье
12:18  Вокруг строительства Улькенской АЭС в Казахстане все больше интриг и недомолвок, - СП
08:27  "Черный понедельник" начался на Востоке и продолжился на Западе, - НГ
08:16  Сеул поможет Душанбе построить железную дорогу в Афганистан, - В.Панфилова
07:45  Последнее иранское предупреждение. Почему не впечатляет возмездие Тегерана
07:32  Наследство пяти правительств. Почему Великобритания потонула в погромах, - Л.Цуканов
07:09  Американский цугцванг, или Как мала Камала? - Николай Коньков
07:05  В Узбекистане продолжают "закрывать" лидеров местных ОПГ
06:46  ВВС Израиля ликвидировали командира ливанской "Хезболлы" Альдин Джавада
01:17  Камала Харрис на вершине Лысой горы, - Вл.Малышев
01:04  Маски сброшены: Европа открыто поклоняется антихристианским силам, - В.Катасонов
00:52  Ахмедов и Шестеров умудрились разворовать даже парк "Патриот" МО России
00:47  Как гость в горле: Лондон не справляется с волной беспорядков из-за мигрантов, - Е.Хамова
00:07  Тревожная ситуация. Талгарское озеро над Алма-Атой пришло в движение
00:00  Китай испытал поезд на магнитной подушке, развивающий скорость до 1 тыс. км/ч
Понедельник, 05.08.2024
20:35  "Страшный ущерб истории" - черные копатели разграбили Маркулское городище в Абхазии
18:43  РосАрмия через Нелеповку вошла в Торецк
18:31  Армия Бангладеш объявила о создании "временного правительства". Фактически, власть в стране взял главнокомандующий Вакар-уз-Заман
18:12  Осы (насекомые) закусали до смерти молдавского прозападного политика депутата Паарламента Пасата
18:09  Канат Кожоев: Новая кыргызская элита. Ташиевцы мзду не берут)))
18:06  Гибель империи. Признаки заката США, - Александр Ростовцев
17:53  В Британии продолжаются массовые расовые беспорядки
17:43  На Украине выявлен новый штамм коронавируса
17:37  Кубанычбек Боконтаев назначен послом Кыргызстана в России
17:32  Япония поделится своими технологиями с Центральной Азией, - В.Панфилова
14:00  В Кыргызстане заменены разом прокуроры 5 областей
13:57  В районе Желанного (Донбасс) попали в окружение три бригады бандеровцев
13:53  Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку на фоне протестов
13:40  CNN: "Невидимые убийцы". Жара и влажность ставят человечество за грань выживания
13:39  Третья олимпийская медаль: таджикский боксер Давлат Болтаев завоевал бронзу
12:55  "Вон из Британии!". Протестующие напали на второй отель для мигрантов, - Daily Mail
12:29  Видят все, но боятся сформулировать: Камалу Харрис разоблачило ржание
12:25  Тюрколог Полина Беккер: война на Ближнем Востоке выгодна ему самому
12:20  Как легко раздавить любую "цветную революцию" (уроки истории), - А.Широкорад
11:01  Обвал ключевого индекса Токийской фондовой биржи Nikkei стал рекордным за 37 лет
10:48  Политолог-иноагент Крашенинников** (уроженец Алма-Аты) объявлен Россией в розыск по уголовной статье
10:45  О подготовке к возможному сворачиванию на Ближнем Востоке "проекта Израиль", - Д.Ростов
10:28  Камала Харрис – амбассадор упадка, - Т.Воеводина
10:18  Пекин поддерживает Москву, но с оговорками, - В.Скосырев
09:15  Почти $1 млрд. В какие страны, что и сколько экспортировал Таджикистан?
08:11  Польский ксендз из Казахстана лишен рыцарского креста за изнасилование инвалидов
07:33  Китай не попадет в "японскую ловушку" Америки, - Юрий Тавровский
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Кыргызстанцы стали реже покупать недвижимость, чем замедлили рост цен на жилье
12:21 06.08.2024

В 2023 году в Кыргызстане зарегистрировано 52 817 сделок по купле-продажи недвижимости, что на 8,9% ниже показателя, зафиксированного годом ранее. Такие данные приводит издание "Акчабар" со ссылкой на статистику Национального банка страны.

Отмечается заметное проседание рынка квартир - число таких сделок сократилось на 11%. Тем не менее доля этого сегмента рынка продолжает оставаться лидирующей. В прошлом году было приобретено свыше 30 тысяч объектов недвижимости в многоэтажках. Спрос на дома в частном секторе также снизился, но незначительно - почти на 6%. За отчетный период зарегистрировано более 22,5 тысячи таких сделок.

Вместе с тем, как подчеркивают аналитики Нацбанка, по итогам 2023 года наблюдается замедление темпа роста цен на жилье. Согласно официальной статистике, по сравнению с показателями предыдущего года стоимость индивидуальных домов возросла всего на 14,6%, а квартир - на 4,8%. Поскольку уровень средней зарплаты увеличился на 29,4%, это благоприятно повлияло на индекс доступности жилья, констатирует регулятор.

По состоянию на 31 декабря 2023 года зафиксированы следующие средние цены за один квадратный метр:

- в Бишкеке: квартира - 73,4 тысячи сомов ($873), дом - 113,5 тысячи сомов ($1350);

- в Оше: квартира - 54,1 тысячи сомов ($644), дом - 91,4 тысячи сомов ($1088).

Издание "Акчабар" отмечает, что теперь кыргызстанцам, чтобы приобрести недвижимость, нужно копить на 2,5 года меньше. Так, семья из трех человек, где работают оба родителя, сможет собрать сумму, необходимую для покупки квартиры площадью 54 "квадрата", за семь лет, если будет откладывать по 33,2 тысячи сомов (около $400) в месяц.

Источник - fergana
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1722936060


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Ерлан Карин выступил на открытии мероприятия интеллектуального клуба Zakovat
- Бюрократическая экономика
- Верблюдоводство и легкая промышленность: Тамара Дуйсенова ознакомилась с бизнес-инициативами в рамках "Ауыл аманаты"
- В Казахстане завершены защитные мероприятия против саранчи
- Почти все регионы страны заключили контракты на осенний урожай овощей для межсезонья
- Более 60 тонн рыбной продукции стоимостью свыше 200 млн тенге незаконно экспортировали из Казахстана
- Председатель правления НАО осужден за получение взятки, мошенничество и злоупотребление должностными полномочиям
- Главный бухгалтер одной из поликлиник Алматы приговорен к лишению свободы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  