Кыргызстанцы стали реже покупать недвижимость, чем замедлили рост цен на жилье

12:21 06.08.2024

В 2023 году в Кыргызстане зарегистрировано 52 817 сделок по купле-продажи недвижимости, что на 8,9% ниже показателя, зафиксированного годом ранее. Такие данные приводит издание "Акчабар" со ссылкой на статистику Национального банка страны.



Отмечается заметное проседание рынка квартир - число таких сделок сократилось на 11%. Тем не менее доля этого сегмента рынка продолжает оставаться лидирующей. В прошлом году было приобретено свыше 30 тысяч объектов недвижимости в многоэтажках. Спрос на дома в частном секторе также снизился, но незначительно - почти на 6%. За отчетный период зарегистрировано более 22,5 тысячи таких сделок.



Вместе с тем, как подчеркивают аналитики Нацбанка, по итогам 2023 года наблюдается замедление темпа роста цен на жилье. Согласно официальной статистике, по сравнению с показателями предыдущего года стоимость индивидуальных домов возросла всего на 14,6%, а квартир - на 4,8%. Поскольку уровень средней зарплаты увеличился на 29,4%, это благоприятно повлияло на индекс доступности жилья, констатирует регулятор.



По состоянию на 31 декабря 2023 года зафиксированы следующие средние цены за один квадратный метр:



- в Бишкеке: квартира - 73,4 тысячи сомов ($873), дом - 113,5 тысячи сомов ($1350);



- в Оше: квартира - 54,1 тысячи сомов ($644), дом - 91,4 тысячи сомов ($1088).



Издание "Акчабар" отмечает, что теперь кыргызстанцам, чтобы приобрести недвижимость, нужно копить на 2,5 года меньше. Так, семья из трех человек, где работают оба родителя, сможет собрать сумму, необходимую для покупки квартиры площадью 54 "квадрата", за семь лет, если будет откладывать по 33,2 тысячи сомов (около $400) в месяц.