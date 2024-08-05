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Переворот в Бангладеш: что происходит, протесты и последствия
12:24 06.08.2024

В результате беспорядков премьер-министр страны Шейх Хасина подала в отставку и сбежала из страны

Елизавета Гриценко

5 августа длительные массовые протесты в одной из беднейших стран Азии, Бангладеш, перешли на новый уровень. В результате студенческих акций протеста премьер-министр Шейх Хасина ушла в отставку, покинула страну и попросила политического убежища в Великобритании. Причиной протестов в Бангладеш стал высокий уровень безработицы и недовольство государственной системой квот на работу в госслужбе. Подробнее о протестах в Бангладеш, причинах и последствиях - в материале "Известий".

Что известно о протестах в Бангладеш: чем недовольны студенты

Акции протеста в разных городах Бангладеш начались еще в конце июня, но 4 августа вспыхнули с новой силой. Протесты разгорелись из-за системы квот, которая резервирует 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш от Пакистана в марте–декабре 1971 года. Студенты сочли возвращение этой практики, отмененной в 2018 году, дискриминационным. Тем более что на фоне стагнации частного сектора и высокой безработицы госслужба становится привлекательным местом трудоустройства.

Параллельно они стали требовать отставки премьер-министра Шейх Хасины. Как пояснил "Известиям" политолог, доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский, в Бангладеш существует двухпартийная политическая система и одна из партий "слишком долго" была во главе государства. Председательствовала в правящей партии Шейх Хасина, дочь Муджибура Рахмана, который стал первым президентом страны после войны за независимость Пакистана в 1971 году.

Эксперт по Азии не увидел иностранного влияния на ситуацию в Бангладеш

Протесты постепенно переросли в вооруженные столкновения, в которых участвовали три стороны: студенты, полиция и проправительственные активисты. Для борьбы с ними местная власть ввела комендантский час, полиция применила силу, кроме того, по всей стране был отключен интернет, после чего его долгое время не могли восстановить.

Последствия протестов в Бангладеш: сколько погибших

19 июля, когда протесты все больше набирали силу, сообщалось, что погибло минимум 39 человек. При этом правительство Бангладеш не комментировало число погибших и отключение интернета в стране. Полиция же сообщала, что протестующие поджигали правительственные здания, а хакеры взломали официальный сайт органа правопорядка и описали происходящее в стране как "войну за справедливость, за свободу и за наше будущее".

Точное число погибших неизвестно, однако западные СМИ, ссылаясь на данные, предоставленные полицией и медиками, пишут, что с июля за время протестов было зарегистрировано более 300 смертей, а в городе Сираджгандже 13 полицейских избили до смерти. При этом около 90 человек погибли в воскресенье, 4 августа. За все время арестовано было не менее 10 тыс. человек.

На фоне возобновления протестов ближайшие дни, 5, 6 и 7 августа, в Бангладеш были объявлены выходными, а также введен неограниченный комендантский час с 18:00 (15:00 мск), вновь отключен интернет.

Кроме того, в понедельник, 5 августа, на шесть часов был закрыт международный аэропорт; протестующие ворвались в резиденцию главы МВД страны и разгромили ее.

Участники протестов, требовавшие отставки премьер-министра Шейх Хасины, добились своего. Несмотря на то что они уже начали штурмовать ее резиденцию, она успела покинуть страну на вертолете и отправиться в соседнюю Индию. Оттуда она может полететь в Великобританию, где бывшая глава правительства Бангладеш уже попросила предоставить ей политическое убежище.

Справка "Известий"

Шейх Хасина, родившаяся 28 сентября 1947 года, является дочерью Муджибура Рахмана, который активно участвовал в борьбе за независимость страны и стал первым премьером Бангладеш в 1972 году. Он оставался на этом посту до госпереворота в 1975 году, закончившегося убийством самого премьера и трех его сыновей. Дочь Шейх Хасина дважды была премьером Бангладеш - с 1996 по 2001 и с 2009 по 2024 год.

Бангладеш: где, столица, основная информация

Бангладеш - небольшая страна, расположенная на северо-востоке Южной Азии. С трех сторон (запада, востока и севера) граничит с Индией, на юго-востоке расположена Мьянма. Столица и крупнейший город страны - Дакка. Около 99% населения страны составляют бенгальцы, еще 1% приходится на 27 различных этнических групп. Государственная религия - ислам суннитского толка (исповедует порядка 90% жителей страны). Несмотря на скромную территорию, в Бангладеш проживает более 169 млн человек. По оценкам российских дипломатов, в стране проживает около 5 тыс. россиян.

Источник - Известия
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