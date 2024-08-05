На кого ты работаешь? Турция не пустила туркменского иноагента Р.Мятиева отдохнуть в Анталии

13:00 06.08.2024

Главному редактору сайта turkmen.news Руслану Мятиеву запретили въезд в Турцию



Основателю и главному редактору независимого сайта turkmen.news Руслану Мятиеву запретили въезд в Турцию. Об этом сообщает turkmen.news.



По словам Мятиева, 25 июля он прилетел вместе с семьей в Анталью, где планировал провести отпуск. В аэропорту при проверке документов на паспортном контроле журналиста отвели в отдельную комнату, где один из сотрудников полиции, сверив данные с компьютерной базой, сказал коллеге на турецком языке, что на фамилии Мятиева стоит код G-82, означающий "деятельность, направленная против национальной безопасности".



Последний раз журналист прилетал в Турцию на отдых летом 2023 года, запрет на въезд в отношении него ввели осенью. Тогда же из Стамбула депортировали прибывшую в аэропорт Таджигуль Бегмедову – главу Туркменского Хельсинского Фонда. Ей тоже присвоили код G-82 и запретили въезд в Турцию - сроком на пять лет.



Мятиева допрашивали несколько часов, пытаясь выяснить, какую угрозу он представляет для Турции.



"Подошедшие двое сотрудников в штатском поначалу вели себя агрессивно, считая, что поймали врага своей страны. Начался допрос: ''Кто ты, откуда, зачем приехал в Турцию и что плохого сделал нашей стране?''. Они долго изучали паспорт Мятиева, сверяли с чем-то в своем компьютере, переписывались с кем-то по WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), в ответ им присылали фотографии каких-то бумаг… Затем работники между собой проронили, что запрет связан с Туркменистаном и исходит именно оттуда", - пишет turkmen.news.



Спустя несколько часов Мятиеву вручили документ о недопуске в страну с пометкой "имеется запрет на въезд" и под конвоем доставили в самолет на обратный рейс в Нидерланды.



- Издание turkmen.news напоминает, что сотрудничество между силовиками Турции и Туркменистана активизировалось в 2020 году, когда живущие в турецких городах туркменские активисты провели акции протеста против властей исторической родины.



"За последующие четыре года практически все протестное движение было разгромлено: часть активистов экстрадировали в Туркменистан, другие были вынуждены бежать в Польшу и просить политическое убежище там и в других странах Евросоюза. Считаные активисты, которые не смогли уехать, полностью прекратили свою оппозиционную деятельность", – пишет издание.



Отказ во въезде Мятиеву и другим туркменским журналистам и правозащитникам turkmen.news связывает с дружбой спецслужб двух стран.