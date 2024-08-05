Guardian: в Иране назвали моральным долгом наказать Израиль за убийство Хании

13:23 06.08.2024

The Guardian

Великобритания



Иран заявил о своем долге наказать Израиль за убийство лидера ХАМАС в Тегеране

Guardian: в Иране заявили о моральном долге наказать Израиль за убийство Хании



В Иране заявили о моральном долге наказать Израиль за убийство Хании, пишет Guardian. Тегеран проведет заседание Организации исламского сотрудничества, на котором потребует от арабских государств поддержать его право на ответные действия против Тель-Авива.



Патрик Винтур

Бетан Маккернан



Встреча арабских государств на фоне кризиса на этой неделе может определить план ответных действий. Страны призывают Иран проявить сдержанность



Иран вызвал иностранных послов, находящихся в Тегеране, чтобы сообщить о моральном долге страны наказать Израиль за то, что он называет политическим авантюризмом и нарушением закона - убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании неделю назад в иранской столице.



Иран также добился проведения экстренного заседания Организации исламского сотрудничества (ОИС) в среду, на котором он попытается оказать давление на арабские государства, чтобы они поддержали его право на ответные действия против Израиля.



Многие лидеры стран Персидского залива осуждают действия Израиля, но при этом призывают Иран проявлять сдержанность. Встреча пройдет в штаб-квартире ОИС в Джидде, Саудовская Аравия.



Руководство Израиля заявило, что готово к нападению со стороны Ирана. Министр обороны Йоав Галлант в понедельник заявил в ответ на растущие иранские угрозы, что израильские вооруженные силы готовы к "быстрому переходу в наступление". А премьер-министр Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил, что страна уже вовлечена в многофронтовую войну с Ираном и его союзниками.



Предыдущие попытки покойного иранского президента Эбрахима Раиси заручиться поддержкой стран Персидского залива для начала военных действий или прямых экономических санкций провалились. Раиси погиб в результате крушения вертолета в мае.



Возможно, Иран будет ждать результатов встречи ОИК, чтобы начать запланированные ответные действия. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ожидает серии скоординированных ударов со стороны Ирана с понедельника.



Президент Джо Байден должен встретиться со своей командой по национальной безопасности в Вашингтоне в 14:15 по местному времени, примерно в 10 часов вечера по Тегерану. К этому времени, вероятно, станет ясно, планирует ли Иран ночную атаку.



Вечером в воскресенье аэропорт Тегерана отменил ряд прибывающих и вылетающих рейсов, опасаясь, что гражданские самолеты могут быть застигнуты военными действиями. В ходе предыдущего военного обмена между США и Ираном в январе 2020 года Корпус стражей исламской революции (КСИР) по ошибке сбил украинский гражданский рейс из Тегерана в Киев, в результате чего погибли все 176 человек, находившихся на борту.



В понедельник секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Тегеран для переговоров с руководством Ирана, в том числе с президентом Масудом Пезешкианом. Шойгу по-прежнему занимает центральное место в российском оборонном сотрудничестве с Ираном. Нет никаких признаков того, что Россия призывает к сдержанности.



Иран пытается представить планируемые ракетные удары как необходимые для восстановления регионального порядка после того, как США не смогли контролировать своего союзника Израиль. На встрече с иностранными дипломатами исполняющий обязанности министра иностранных дел Али Багери заявил: "На всех нас лежит моральный долг и ответственность не молчать перед лицом оккупации, перемещения и геноцида палестинской нации". Он добавил: "Равнодушие и умиротворение перед лицом зла и несправедливости являются своего рода моральной халатностью и приводят к распространению зла".



Выступая на еженедельном брифинге, официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани заявил, что ответные меры со стороны Тегерана неизбежны. "Иран стремится к стабильности в регионе, но это произойдет только при наказании агрессора и создании сдерживающего фактора против политического авантюризма сионистского режима [Израиля]", - отметил Канаани, призвав США прекратить поддержку Израиля. Он добавил, что международное сообщество не выполнило свои обязанности по обеспечению стабильности в регионе и должно поддержать "наказание агрессора".



Он также отметил: "Террор - это суть сионистского режима, и выживание этого режима зависит от сохранения подхода с позиции государственного терроризма. Мир должен решительно осудить это преступление, поддержать наказание агрессора и избегать любого рода действий, которые означают его поддержку".



Его высказывания были адресованы странам Персидского залива, включая Иорданию. Эти государства с 13 апреля этого года сотрудничали с западными державами, чтобы уменьшить последствия иранского нападения на Израиль, после того как 1 апреля в иранском консульстве в Дамаске были убиты командиры КСИР.



Внутри Ирана те, кто советовал проявлять осмотрительность или даже предполагал, что страна может дипломатическим путем добиться желаемого от Израиля, похоже, уступили оппонентам, которые утверждали, что необходимо скоординировать нападение на Израиль со стороны "Хезболлы", ХАМАС, иракских боевиков, хуситов в Йемене и самого Ирана. В апреле Ирану потребовалось 12 дней, чтобы принять решение и начать ответные действия. Он использовал это время не только для подготовки ответа, но и для того, чтобы дать понять, что не стремится к региональной войне. Это, в свою очередь, заставило США сдерживать Израиль в его ответных действиях.



Сигналы о масштабе ответных действий обеих сторон отсутствуют. Но чем дольше пауза между убийством Хании и реакцией Ирана, тем больше времени для использования дипломатических инструментов, чтобы уменьшить последствия конфликта.



В понедельник высший командир КСИР Хоссейн Салами повторил слова о том, что Израиль "понесет наказание в свое время", добавив, что Израиль сам роет себе могилу.



Между тем, в понедельник продолжались бои в секторе Газа и на "голубой линии", разделяющей Израиль и Ливан.



Ливанская группировка "Хезболла" заявила, что рано утром нанесла удар с помощью беспилотника по северной части Израиля, в результате которого, по словам израильских военных, были ранены двое израильских военнослужащих. Государственное национальное агентство новостей Ливана сообщило, что в результате удара израильского беспилотника по кладбищу погибли два человека, включая фельдшера.



В Газе палестинские власти заявили, что в результате израильского авиаудара погибли пять членов полиции Газы, управляемой ХАМАС, которые охраняли конвой с гуманитарной помощью. Удар по гражданским объектам был нанесен после того, как в воскресенье израильтяне нанесли удары по двум школам и больничному комплексу в Газе, в результате чего погибли по меньшей мере 30 человек.



Израильские военные заявили, что нанесли удары по командным центрам ХАМАС в школах и что в результате удара по больнице был убит один боевик. Подробностей или доказательств не предоставлено.



За последние 10 месяцев боевых действий способность ХАМАС наносить ракетные и минометные удары по израильской территории уменьшилась. Однако в понедельник из Газы было выпущено не менее 15 снарядов, в результате чего один человек получил ранения, сообщили израильские военные.



Убийство Хании и его последствия, как ожидается, негативно скажутся на переговорах при международном посредничестве, направленных на прекращение огня и освобождение заложников и заключенных в ходе войны в Газе. В оборонном ведомстве Израиля растет обеспокоенность тем, что Нетаньяху избегает принятия решений по переговорам по политическим причинам.