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Без двух минут пропасть: что показывают часы Судного дня. Замглавы МИД РФ призвал к ядерной деэскалации
15:00 06.08.2024

Мария Шаипова

Часы Судного дня, символизирующие напряженность ситуации в мире, показывают "без двух минут" полночь, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Однако ход этих часов обратим, важно ответственно смотреть на происходящие события. Что такое часы Судного дня и как близко они были к "ядерной полуночи", разбирались "Известия".

Сергей Рябков - о часах Судного дня и разрядке эскалации

Часы Судного дня, символизирующие напряженность ситуации в мире, показывают "без двух минут", однако не стоит считать, что их ход необратим, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Не хотелось бы говорить в терминах - "мы в свободном падении", "мы летим в пропасть", "мы находимся на краю скатывания в неуправляемый хаос" и так далее, хотя логика подсказывает, что подобного рода эпитеты, наверное, все чаще приходят в голову".

Это не значит, что ход часов необратим и начнется бой часов Судного дня, однако нужно со всей ответственностью подходить к происходящему, сказал он в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1".

Замминистра также подчеркнул, что для разрядки международной ситуации необходимы переговоры. Однако они не могут идти в режиме односторонних уступок и должны быть взаимны.

На 10 секунд ближе к полуночи: что такое "Часы Судного дня" и почему их перевели
В 2023-м стрелки впервые оказались в полутора минутах от катастрофы

Дмитрий Песков - о часах Судного дня

В январе прошлого, 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал перевод стрелок часов Судного дня ближе к полуночи. Официальный представитель Кремля отметил, что политика НАТО в отношении ядерного вооружения не ведет к какой-либо разрядке, а ситуация в мире действительно тревожная.

Тогда же стало известно, что часы Судного дня замерли за 90 секунд до апокалипсиса, или "ядерной полуночи". Это отражает представление ученых о том, что мир "приблизился к моменту гибели".

Позднее в 2023 году случились эскалация на Ближнем Востоке, продолжающаяся до сих пор, очередной виток гражданской войны в Судане, боевые действия в Нагорном Карабахе, потасовка в турецкой мечети Аль-Акса, новый сербско-косовский кризис и военные перевороты в Нигене и Габоне.

Время, стоп: часы Судного дня замерли за 100 секунд до апокалипсиса
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В чем смысл часов Судного дня, что значит время

Часы Судного дня - символ, который визуализирует напряженность на международной политической арене и прогресс государств в развитии оружия массового уничтожения. Они показывают, насколько люди близки к тому, чтобы уничтожить мир опасными технологиями собственного производства, и предупреждают, сколько метафорических минут до полуночи осталось у человечества.

Впервые они были представлены организацией "Бюллетень ученых-атомщиков" в 1947 году, чтобы объединить усилия в борьбе за поддержание глобальной безопасности. Решение о переводе принимает совет директоров "Бюллетеня", сегодня среди них - 18 нобелевских лауреатов.

Часы установили на отметке семь минут до полуночи. При этом полночь означает уничтожение, или Судный день. По словам экспертов, показания часов Судного дня нужно воспринимать как повод для переговоров в свете существующих рисков, а не как формальную оценку того, сколько времени осталось у человечества.

В 1949 году, когда СССР провел испытания ядерной бомбы, ученые перевели часы на отметку "три минуты до уничтожения человечества".

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Дальше всего от краха стрелки часов оказались в 1991 году, в момент распада СССР и подписания договора о сокращении стратегического вооружения. Тогда их установили на отметке 23:43, или 17 минут до катастрофы. С тех пор стрелки сдвигали только вперед.

Всего время на часах менялось 25 раз, при этом пять раз стрелки оказывались в опасной близости от возможной катастрофы.

В 1953 году часы остановились за две минуты до полуночи: тогда США и СССР впервые взорвали водородные бомбы.

В 2017 году стрелки оказались на отметке 2,5 минуты до полуночи после слов президента США Дональда Трампа. Их передвинули сразу на 30 секунд, когда он высказал недоверие научному сообществу, предупреждающему человечество о глобальном изменении климата.

Еще ближе, за 2 минуты до полуночи, стрелки часов остановились в 2018 году на фоне очередной реплики Дональда Трампа и ядерных испытаний КНДР. Тогда ученые-атомщики решили, что мировые ядерные державы вновь оказались "на грани новой гонки вооружений".

В 2019 году стрелки остались на этой отметке на фоне потери Америкой статуса мирового ядерного лидера, отказа от ядерной сделки с Ираном и выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В 2020 году момент апокалипсиса, по мнению атомщиков, приблизился до отметки 100 секунд до полуночи на фоне неэффективной антиковидной политики и угрозе новых кризисов.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1722945600


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