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Армянский заслон: Ереван укрепляет свои рубежи "эффективными заграждениями" против Москвы
15:01 06.08.2024

Российские пограничники покинули "Звартноц". Что дальше?

Станислав Тарасов

Российские пограничники покинули ереванский аэропорт "Звартноц", где несли службу 32 года. Причина - решение властей Армении, которые в марте уведомили Россию, что дальше будут осуществлять пограничный контроль сами.

Отметим, что российские пограничники были размещены в Армении в соответствии со статьей 8 договора между Россией и Арменией от 30 сентября 1992 г., который определяет статус российских пограничных войск на территории Армении и условия их функционирования в интересах формирования национальных пограничных войск Армении.

Кстати, передача контроля над границей того или иного государства национальным службам - явление в мировой практике обычное. Рано или поздно это произошло бы и в Армении. Но в данном случае, как отмечалось в заявлении МИД РФ, эта акция "сопровождалась антироссийскими выпадами руководства этой страны".

В начале 2024 г. оно выразило критику в адрес работы российских пограничников, заявив о необходимости прекращения их присутствия.

Тем не менее, в Ереване состоялась официальная церемония с участием начальника погрануправления ФСБ России в Армении генерал-лейтенанта Романа Голубицкого и командующего пограничными войсками Службы нацбезопасности Армении Эдгара Унаняна. Они подписали протокол о передаче Еревану под охрану государственной границы в пограничном пункте пропуска "Звартноц".

Но речь ведется уже не об акции символического значения. Российские пограничники пока еще остаются на территории Армении.

Трехстороннее соглашение от 9 ноября 2020 г., завершившее Вторую карабахскую войну, затрагивает проблему охраны российскими пограничниками непосредственно армяно-азербайджанской границы протяженностью около 1000 км. Сразу уточним ситуацию. Армяно-иранская граница проходит по реке Аракс. Это самая короткая государственная граница как для Еревана, так и для Тегерана.

На территории Армении находятся четыре погранотряда ФСБ России (Гюмринский, Армавирский, Арташатский и Мегринский), всего около 4500 человек. Основное внимание уделяется охране армянско-турецкой границы протяженностью свыше 300 км.

Но будут ли дальше в Армении использованы сотрудники Пограничного управления ФСБ России в ситуации, когда Ереван и Баку при подготовке нового мирного соглашения фактически дезавуируют прежнее и отказываются от посредничества Москвы?

Понятно, что впереди новая отладка в координации действий между контрразведками России и Армении, но никто не знает, как и в каком направлении станет дальше развиваться этот процесс, хотя по всем признакам Армения будет сужать оперативное пространство для деятельности ФСБ по упреждению угроз национальной безопасности России с южного направления.

Как пишет в этой связи британское издание Telegraph, "Москве станут выставлять „эффективное заграждение", смещая баланс сил в регионе не в ее пользу".

Для России одно дело - считать Армению союзником, на которого распространяется ряд известных преференций. Другое - иметь дело со страной, которая взяла курс на сотрудничество с США, Евросоюзом и НАТО, требующими от Армении, чтобы та начала сокращать любое присутствие России на своей территории.

Правда, директор ФСБ Александр Бортников, выступая в Совете Федерации, говорил, что пограничники России продолжат охранять границу Армении с Турцией и Ираном и Ереван пока действует в "парадигме вывода с территории страны "временных оперативных групп пограничников". Но это говорилось еще в мае.

Сейчас количество недружественных заявлений со стороны Армении в адрес России заметно увеличилось. Не случайно глава МИД РФ Сергей Лавров обратил внимание, что в Армении действуют прозападные силы, пытающиеся подорвать влияние Москвы в стране. Так что нужно быть готовыми к новым антироссийским решениям Еревана.

Источник - СвободнаяПресса
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