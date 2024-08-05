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Британия почувствовала, почем бунт лиха. В стране не стихают мощные антииммигрантские выступления
15:03 06.08.2024

Великобританию захлестнула волна беспорядков. Протесты начались после убийства трех детей в городе Саутпорт. Накал страстей во многом оказался связан с дезинформацией о личности преступника. Сразу после преступления поползли слухи, что он якобы был просителем убежища, прибывшим в Великобританию на лодке, а по другой версии - радикальным исламистом. Некоторые британские СМИ усмотрели в распространении этих слухов и разжигании беспорядков "российский след", что было решительно опровергнуто посольством РФ в Лондоне.

Самые массовые за последние 13 лет беспорядки в Великобритании вспыхнули после убийства трех маленьких девочек на северо-западе Англии в городе Саутпорт. 29 июля на них напали с ножом во время занятий в детской студии танцев и йоги. Еще несколько детей и двое взрослых получили серьезные ранения. По горячим следам полицией был задержан 17-летний подросток.

Уже позднее, когда магистратский суд Ливерпуля предъявил ему обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия, стало известно имя преступника и его бэкграунд: вопреки правилу не раскрывать личность несовершеннолетних подозреваемых, в суде рассказали, что его зовут Аксель Муганва Рудакубана и он родился в столице Уэльса Кардифе в семье эмигрантов из Руанды.

Однако еще до этого в соцсетях распространилась информация о том, что преступник - проситель убежища, прибывший в Великобританию нелегально, морским путем. По другой версии, также распространившейся в соцсетях, несовершеннолетний убийца был радикально настроенным мусульманином.

Эта дезинформация моментально спровоцировала протесты ультраправых под лозунгами "Спасите наших детей" и "Остановите лодки" с явным антиисламским и антииммигрантским подтекстом. Вскоре после первых акций в Саутпорте во вторник, сопровождавшихся нападением на мечеть, беспорядки перекинулись на другие города Соединенного Королевства - Ливерпуль, Бристоль, Халл. К выходным накал выступлений возрос и их география расширилась. Беспорядки распространились даже на североирландский Белфаст.

Ситуация усугубилась тем, что протестовать в минувшие выходные решили не только те, кто выступает против мигрантов, но и те, кто позиционирует себя борцами с расизмом.

Как итог - в уличных беспорядках, сопровождающихся киданием противоборствующими сторонами друг в друга бутылок и кирпичей, поджогами магазинов и полицейского участка, пострадали десятки людей, включая нескольких стражей порядка.

Последний раз нечто подобное случилось в Великобритании в 2011 году: после того как полиция застрелила чернокожего мужчину, в стране пять дней не стихали массовые беспорядки. На сей раз масштаб уличного насилия оказался скромнее, но и этого хватило, чтобы вызвать серьезную озабоченность центральных властей.

В субботу британский премьер Кир Стармер провел оперативное совещание с участием высокопоставленных министров, пообещав полную поддержку в борьбе с экстремистами, которые пытаются "сеять ненависть, запугивая общины".

Вскоре после начала беспорядков ряд британских СМИ уверенно заявили о том, что в разжигании ультраправых протестов якобы имеется российский след. Особенно отличилось издание The Daily Mail. В минувший четверг таблоид напечатал статью под заголовком "Россия связана с фейковыми новостями, которые спровоцировали беспорядки вокруг мечетей". Такой вывод был сделан на основании того, что источником фейка о преступнике-мусульманине был некий подозрительный новостной сайт Channel3 Now. И хотя этот сайт зарегистрирован в США, газета делает смелое допущение о том, что он якобы связан с Россией.

На эту и подобные публикации отреагировала российская сторона. 2 августа посольство РФ в Лондоне опровергло все сообщения о причастности России к разжиганию беспорядков в стране. "Посольство решительно отвергает сообщения СМИ, подпитываемые безответственными комментариями бывших сотрудников разведки о том, что Россия каким-то образом виновата в росте социальной напряженности в Великобритании",- заявили в дипмиссии.

Наталия Портякова

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1722945780


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