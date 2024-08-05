У России появился неожиданный противник в третьей мировой, - С.Савчук

15:04 06.08.2024

У России появился неожиданный противник в третьей мировой



Сергей Савчук



Один из наиглавнейших вопросов, которые мучают не только наших заклятых западных друзей, но и массового россиянина, состоит в том, какие именно планы имеет Кремль относительно Украины. Потому что от этого будет зависеть продолжительность СВО, количество новых регионов, прибыль населения, объемы строительства по восстановлению разрушенной войной и украинским правлением инфраструктуры и многое, многое другое. Естественно, нам никто не раскроет стратегических замыслов (и совершенно правильно), поэтому мы можем лишь выводить логические цепочки на основании уже свершившихся событий. Одним из них, к примеру, является новость, что активы корпорации Blackrock превысили 10,6 триллиона долларов.



Казалось бы, какое отношение это имеет к Украине и историческому пути нашей страны? Увы, самое прямое.



Нужно начать с того, что Blackrock, во-первых, в настоящий момент является крупнейшей инвестиционной компанией в мире по размеру активов, находящихся в ее управлении. Во-вторых, ее весьма обоснованно связывают с так называемым deep state, то есть теневым правительством США. Само его существование оспаривается даже внутри самих Штатов, а приверженцев версии высмеивают за излишнюю впечатлительность, но дело тут лишь в несоответствии терминов. Теневое правительство - это, конечно же, не киношные злодеи, сидящие в темном бункере и строящие коварные замыслы, зловеще хохоча. Это тот самый крупный бизнес, огромные компании и транснациональные корпорации, давно сросшиеся с властью и напрямую пробивающие политические решения, которые приносят прибыли и позволяют расти дальше.



Например, в совет директоров упомянутой Blackrock входят такие люди, как Уолли Адейемо, который одновременно является заместителем министра финансов США. Или Эрик ван Ностранд, старший советник Министерства финансов по направлению России и Украины. Сюда же входит Майк Пайл, главный экономический советник Камалы Харрис, которая, будучи вице-президентом, внезапно стала ключевым претендентом на должность главы государства. Как несложно заметить, все эти люди имеют прямое отношение к финансам, причем одновременно корпоративным и государственным. Сама работа на два фронта является безусловным подтверждением сращивания крупного капитала и власти, причем инициатива этого слияния исходит от представителей первого. Они же и являются теми самыми теневыми кукловодами - через своих внедренных агентов, влияющих на принятие критических решений.



В украинском вопросе Blackrock представлена прямо и широко.



Еще в 2022-2023 годах украинские, то есть предельно ангажированные и тотально цензурируемые источники утверждали, что американский инвестиционный монстр ведет активную скупку пахотных земель. Хотя на Украине действует мораторий на продажу земель иностранным покупателям, ходят упорные слухи, что Blackrock через различные схемы и фирмы-прокладки скупила чуть ли не половину местных черноземов. Здесь нужно понимать, что даже если молва преувеличивает и Blackrock опосредованно управляет хотя бы третью украинских пахотных площадей, то это все равно порядка десяти миллионов гектаров. Эта площадь равна всем пахотным землям Польши или Германии. То есть американцы образно держат за желудок страну сопоставимого размера и уже манипулируют украинской агропродукцией как рычагом геополитического давления.



Но это лишь вершина айсберга.



Глобальные средства массовой информации прожужжали все уши, сколько денег США выделяют Украине как на закупку вооружений, так и на восстановление, культуру и науку. Но данная формулировка не вполне корректна, так как деньги прокачиваются не напрямую из звездно-полосатого в желто-голубой бюджет, а протекают по извилистым и непрозрачным каналам всевозможных фондов, зачастую частных. Именно этими активами и управляет Blackrock, еще год назад получившая специальную лицензию на проведение неких мероприятий по восстановлению и развитию Украины. Украинский официоз подчеркивает, что Blackrock зашла на Украину по личному приглашению Владимира Зеленского в целях борьбы с олигархатом и наведения настоящего западного порядка, но степень реальной независимости просроченного украинского президента крайне сомнительна. Вероятнее всего, он получил просьбу, от которой нельзя отказаться.



На Украине Blackrock действительно начала наводить порядок, правда, в своем собственном понимании. В 2023 году был организован хедж-фонд, должный оказывать помощь ВСУ, а наполнять его следовало деньгами, отнятыми у местных олигархов. Как тут не вспомнить внезапный арест в сентябре прошлого года Игоря Коломойского, который до сих пор находится в тюрьме и за которого установлен умопомрачительный залог в два миллиарда гривен (4,2 миллиарда рублей). Изначально бывшего хозяина Днепропетровской области арестовали якобы за организацию убийства некого адвоката около двадцати лет назад, а позднее прикрутили еще два ключевых обвинения. По их совокупности Коломойского обвиняют в хищении порядка 15 миллиардов гривен (31 миллиарда рублей). Естественно, с арестом хозяина дела у его бизнес-империи идут не ахти, из нее активно вырывают наиболее лакомые куски.



Blackrock, учредив упомянутый хедж-фонд, получила законную возможность по дешевке (либо ссылаясь на военное положение, либо как в случае с Коломойским) скупать все мало-мальски прибыльные украинские активы. Более того, отдельно прописано условие, что заключение всех государственных контрактов на любые виды восстановительных работ внутри Украины должны проводиться через дочерний фонд Blackrock. То есть под контроль попадают еще и "обратные" деньги, выделяемые Киевом из своего бюджета или из западных кредитов на, скажем, восстановление детской больницы "Охмадет". Таким образом, Blackrock может контролировать полный цикл финансирования Украины, будь то военный или гражданский. Важный момент - условия работы фонда действительны до момента окончания боевых действий, то есть теневое правительство США заинтересовано в том, чтобы война продолжалась как можно дольше.



И теперь мы подходим к главному.



В случае если в состав России будут включаться новые регионы и области Украины, особенно промышленно развитые, перед нашей страной замаячит угроза войны с транснациональными корпорациями. Не с государством Соединенные Штаты Америки, а именно с наднациональными финансовыми спрутами, чьи щупальца и управляют петрушками в Вашингтоне и Брюсселе. Потому что выкупленные Blackrock и аналогичными фондами основные средства Украины будут принадлежать не государству, а частникам. Именно они будут больше всего заинтересованы в сохранении своих приобретений.



Кто-нибудь скажет: да какая разница, кто застрельщик, в окопах по ту сторону будут сидеть обычные солдаты. Это так, но с оговоркой. Запад построил общество с четким акцентом на превалирование индивидуального над общим. Абсолютно все армии Запада испытывают хронический кадровый голод, так как избалованные комфортом и вниманием граждане не хотят менять это все на тяготы и лишения. И нужно уже сейчас вести упреждающую информационную работу, бесконечно повторяя, что Россия никому не угрожает и вторгаться в Европу не собирается и что в окопах нового восточного фронта вы будете умирать, не отстаивая собственный дом, а защищая интересы воротил из Нью-Йорка.



Это не глупость и не ерунда. Невзирая на тотальную цензуру, очень многие люди на Западе смотрят наши телеканалы и читают наши газеты в поисках альтернативной точки зрения. В конце концов сто лет назад большевики и социалисты смогли распропагандировать армии обеих сторон, убедив их, что не стоит воевать за интересы буржуев и богачей. Кто сказал, что нельзя повторить это в век интернета.