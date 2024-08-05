Худшие опасения сбылись: Триатлонисты госпитализированы после олимпийского заплыва в Сене

16:56 06.08.2024

Худшие опасения организаторов Олимпиады сбылись: Триатлонисты госпитализированы после купания в Сене в Париже

Худшие опасения парижских организаторов сбылись после того, как несколько спортсменов серьезно заболели после соревнований по триатлону, пишет News.com.au.



Перед Олимпиадой высказывались опасения по поводу событий, происходящих на реке Сена, и теперь реальность обрушилась на них.



Бельгия была вынуждена отказаться от участия в смешанной эстафете по триатлону после того, как один из ее спортсменов был госпитализирован с инфекцией E. coli.



35-летняя Клэр Мишель болела в течение последних четырех дней, и эта болезнь теперь полностью исключила ее из гонки.



Поскольку Бельгия не смогла заменить ее в своей команде из четырех человек, они были вынуждены сняться с соревнований.



Согласно сообщениям, вместе с Мишелем серьезно заболел швейцарский триатлонист Адриен Бриффо после мужских индивидуальных соревнований.



Бельгийский олимпийский и межфедеральный комитет опубликовал заявление, в котором говорится: "BOIC и Бельгийский триатлон надеются, что будут извлечены уроки для будущих соревнований по триатлону.



Мы думаем о тренировочных днях, которые можно гарантировать, о днях соревнований и форматах, которые ясны заранее, и об обстоятельствах, которые не вызывают неопределенности у спортсменов, окружения и болельщиков".



Инфекция кишечной палочки у Мишеля произошла после того, как загрязнение реки Сена привело к переносу мужского индивидуального забега.



Его перенесли на день, прежде чем Алекс Йи из сборной Великобритании в конечном итоге завоевал золотую медаль.



Возникли опасения, что смешанная эстафета может быть отменена после того, как спортсменам снова не разрешили провести тренировочный заплыв из-за плохого качества воды.



В конечном итоге мероприятие состоялось, и Германия завоевала золотую медаль, опередив США и Великобританию.



Сильный дождь в Париже увеличил уровень кишечной палочки и других бактерий в реке.



Купание в реке запрещено с 1923 года из-за плохого качества воды и опасности для здоровья.



Но перед Играми правительство потратило 1,5 миллиарда долларов, пытаясь улучшить качество. Несмотря на все усилия, результаты не оправдали ожиданий.



Бельгийская триатлонистка Жолиен Вермейлен, коллега по команде госпитализированной Мишель, была не слишком впечатлена водой, когда плавала в реке.



В разговоре с VTM после женской гонки она сказала: "Я выпила много воды, так что завтра мы узнаем, больна я или нет.



Конечно, на вкус она не как кока-кола или спрайт.



Проплывая под мостом, я почувствовал и увидел вещи, о которых нам не стоит слишком много думать.



Сена была грязной в течение ста лет, поэтому они не могут сказать, что безопасность спортсменов является приоритетом. Это чушь!".