В Узбекистане начнут готовить водителей-дальнобойщиков для работы в ЕС

17:27 06.08.2024

Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана подписало соглашение с транспортно-логистической компанией Kreiss об организованном наборе в Латвию 600 водителей-дальнобойщиков.



В ходе визита в Узбекистан латвийская компания провела переговоры с руководством Министерства транспорта, Агентства по внешней трудовой миграции и Международной ассоциации автомобильных перевозчиков, сообщает "Дуне".



"Между Kreiss и Агентством по внешней трудовой миграции подписано соглашение об организованном наборе в Латвию 600 водителей", – отмечается в сообщении.



Кроме того, подписан меморандум с "Ватанпарвар" об организации обучения узбекских водителей-дальнобойщиков на специальных тренажерах на платформе автошкол организации. Водители, прошедшие данное обучение, могут получить сертификаты по европейским стандартам и работать в странах ЕС.



Компания Kreiss, основанная в 2001 году в Риге, является одним из крупнейших грузоперевозчиков в Прибалтике, предоставляет логистические услуги в Европе и странах СНГ. Годовой оборот компании – 160 млн долларов.