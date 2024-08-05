Евразийство с изоляционистским душком. Миграционные новшества РФ угрожают партнерству с бывшими советскими республиками

19:37 06.08.2024

6.08.20240



Долгое время привлечение мигрантов в Россию позиционировалось властями как панацея от демографического кризиса. "Россия нуждается в притоке новых граждан, – отмечал в 2020 году президент Владимир Путин. – Совершенно очевидно, что с развитием экономики в России нам уже не хватает, а скоро будет очень заметно не хватать рабочих рук, и это становится реальным, объективным ограничителем экономического роста в стране". Чиновники много говорили о выгоде интеграционных проектов на просторах бывшего СССР, включая создание "Большой Евразии".



Но с началом СВО и особенно после теракта в "Кроус Сити Холле" ситуация поменялась. Теперь мы слышим главным образом призывы к изоляционизму. Например, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подготовил законопроект, согласно которому налог на доходы физических лиц для мигрантов может быть повышен до 30%. "Мы считаем, что доходы иностранных специалистов должны работать на бюджет России", – пояснил свою позицию политик. По словам Слуцкого, полученные средства можно будет направить на поддержку семей с детьми, развитие городов и другие социально значимые проекты.



Параллельно с ЛДПР председатель "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов и его заместитель Яна Лантратова внесли в Госдуму законопроект о запрете мигрантам работать в сфере медицины и фармацевтики, школьного и дошкольного образования. Также они предлагают не брать иностранцев на работу курьерами. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее задумался над тем, чтобы увеличить срок службы в армии для мигрантов, получивших российский паспорт, с одного года до двух лет.



При этом 23 июля парламент принял закон о внедрении миграционного режима высылки из России. Согласно документу, в отношении иностранцев, которые не имеют права находиться в стране, будет действовать особый режим, их внесут в реестр контролируемых лиц. Кроме того, 21 июня стало известно, что допустимая доля иностранных работников в 2025 году будет снижена в 11 регионах. Речь идет об Оренбургской, Челябинской, Калужской, Магаданской, Рязанской, Самарской и Амурской областях, а также об Удмуртии и о Дагестане, Краснодарском и Красноярском краях.



На этом фоне показательным оказалось выступление вице-премьера Киргизии Эдила Байсилова. "Мы исходим из того, что эти (Сергея Миронова и Яны Лантратовой) и другие обсуждаемые в Госдуме РФ поправки и ограничения не относятся к гражданам Кыргызской Республики, – заявил он. – Согласно основополагающим принципам ЕАЭС (Евразийского экономического союза. – "НГ"), наши граждане обладают свободным и равноправным доступом к трудовому рынку. В случае какой-либо другой интерпретации и приравнивания наших граждан к мигрантам из третьих стран нам будет очень сложно обосновывать нашему народу смысл участия в ЕАЭС".



Бишкек реагирует на усиление изоляционистских настроений в России и задается вопросом о целесообразности сотрудничества с ЕАЭС, при этом сам уже давно смотрит в сторону Китая. Не исключено, что вопросы по поводу миграционной политики РФ возникнут у Узбекистана и Таджикистана – множество граждан этих стран работают в РФ. И в этом случае Москве, видимо, придется обозначить свою официальную позицию – Россия хочет остаться державой, объединяющей партнеров, или "государством-цивилизацией", рассчитывающим только на внутренние ресурсы. Во втором случае, отказавшись от мигрантов, бывшие советские республики, видимо, придется оставить на попечение КНР, все больше усиливающей свои позиции в Центральной Азии.