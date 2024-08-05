"Удар возмездия" на паузе: Тегеран выбирает один из четырех вариантов атаки, - К.Ольшанский

19:49 06.08.2024

"Удар возмездия" на паузе: Тегеран выбирает один из четырех вариантов атаки Ирана на Израиль и его союзников

Самый опасный для Тель-Авива - первый, для США - третий



Константин Ольшанский



Ближний Восток на грани грандиозной войны, которая может стать крупнейшей с Войны Судного дня 1973 года. Тегеран уже официально уведомил управления гражданской авиации многих стран, чтобы они избегали иранского воздушного пространства.



Крупнейшие западные авиакомпании (Eurowings, Lufthansa, United Airlines, British Airways и другие) прекратили все рейсы в воздушном пространстве Ирана, Ирака, Израиля и Ливана, пишет The Wall Street Journal



Госдепартамент США потребовал от своих граждан немедленно покинуть территорию Ливана. Ну а власти Иерусалима распространили рекомендацию для жителей: запастись водой и едой, при ракетной атаке со стороны Ирана немедленно спуститься в ближайшее бомбоубежище.



Иран, взяв некоторую паузу, явно повышает ставки, заставляя израильтян нервничать и ждать неминуемого удара. Иранский министр в беседе со своим бахрейнским коллегой Абдуллатифом бен Рашидом Альзаяни заявил, что атака на Израиль будет ответом на вероломное убийство лидера ХАМАС Исмаила Ханию, пишет The Jerusalem Post.



Хания был убит во время ракетной атаки по его резиденции в Тегеране. Израиль пока не взял на себя ответственность за нападение. Тем не менее на Ближнем Востоке, и не только там, не сомневаются, кто за этим стоял. Сейчас мало об этом говорят, но Исмаил Хания был в Тегеране гостем. А убийство гостя в арабских странах и в целом в мусульманском мире считается величайшим грехом и требует наказания виновных. Иначе позор.



Врио министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани через Венгрию уже уведомил Израиль, что нанесет ответный удар. Иранские власти вызвали иностранных послов в Тегеране и предупредили, что считают "моральным долгом" наказание Израиля за гибель Хании в иранской столице.



Западные эксперты уже нарисовали возможные сценарии атаки на Израиль. В частности, американский Институт изучения войны (ISW) считает, что скоординированный крупномасштабный удар беспилотниками и ракетами будет нанесен с территории Ирана, а также Йемена, Сирии и Ирака. Там расположены военизированные группировки так называемой "Оси сопротивления Израилю", которую финансирует Иран.



В крупнейшей в истории антиизраильской операции примут участие ливанская "Хезболла", йеменская "Ансар Аллах" (хуситы) и поддерживаемые Ираном иракские ополченцы. Причем у "Хезболлы" свои счеты с Израилем: 30 июля Израиль убил высокопоставленного офицера движения в результате ракетного удара по Бейруту. А хуситы стремятся отомстить Израилю за авиаудар 20 июля, в результате которого были поражены военные объекты в йеменском порту Ходейда.



4 августа лидер поддерживаемого Ираном иракского ополчения "Харакат Хезболла аль-Нуджаба" Акрам аль-Кааби опубликовал в соцсетях изображение, также однозначно свидетельствующее о намерении участвовать в нападении на Израиль.



ISW пишет, что Иран и "Ось сопротивления" проведут атаку, которая будет намного более масштабной, нежели рейд беспилотников и ракет в апреле 2024 года. Иран и его союзники тогда скоординированно выпустили около 170 БПЛА, 120 баллистических ракет и 30 крылатых ракет. Собственными силами Израиль, конечно, перехватить такое количество ударных средств точно бы не смог. Однако помощь Израилю оказали США и еще несколько стран.



Майкл Эрик Курилла, командующий Центральным командованием Соединенных Штатов (CENTCOM) уже экстренно прилетел в Израиль, чтобы скоординировать отражение иранской атаки, сообщает телеканал Iran International. Ведь Иран извлек уроки из апрельской атаки и на этот раз сделает удар более эффективным.



ISW выделил четыре возможных сценария нападения Тегерана.



Первый сценарий. Иран может увеличить количество выпущенных по Израилю снарядов, запустив больше ударных дронов и ракет с собственной территории или дав указание своим сателлитным группировкам по всему Ближнему Востоку вести интенсивный огонь по противнику.



БПЛА и ракеты, выпущенные из Ирака, Ливана и Сирии, будет намного сложнее перехватить, чем те, что запущены из Ирана, учитывая меньшие расстояния и время подлета до Израиля. У вооруженных сил США и Израиля будет значительно меньше времени, чем у них было в апреле 2024 года, для перехвата этих дронов и ракет.



Второй сценарий. Иран может изменить количество объектов в Израиле, на которые он нацеливается. Иран мог бы воспользоваться коротким временем подлета из Ливана, Ирака и Сирии, чтобы сосредоточить огонь на одной цели, а не на двух. Более короткое время полета БПЛА из Ливана, Ирака и Сирии может упростить их координацию с баллистическими ракетами, выпущенными из Ирана. В качестве альтернативы Тегеран мог бы атаковать большее количество целей на территории Израиля.



Третий сценарий. Иран может приказать нанести одновременные удары по силам США, особенно в восточной Сирии. Иран атаковал только израильские объекты во время рейда в апреле 2024 года. Атаки ополченцев, поддерживаемых Ираном, на позиции США могут при определенных обстоятельствах отвлечь внимание и ресурсы Америки от выявления и перехвата снарядов, направляющихся в Израиль.



Ну и, наконец, четвертый сценарий. Иран и его союзники могут провести серию ударов с беспилотников и ракет в течение нескольких дней. Атака в апреле 2024 года состояла всего из одного крупного залпа дронов и ракет, выпущенных с территории Ирана. Но Иран и его союзники могут произвести несколько залпов в течение длительного периода времени при следующей атаке. Растягивание атак на этот период позволит Ирану и бойцам "Оси сопротивления Израилю" изучить и скорректировать свои возможности.