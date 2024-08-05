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Кыргызстан объявил узбекистанского "вора в законе" Салима Абдувалиева в розыск по линии Интерпола
20:44 06.08.2024

Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана заявил, что установил факты финансирования ОПГ "вора в законе" Камчибека Кольбаева гражданином Узбекистана Салимом Абдувалиевым. Как утверждают в спецслужбе, таким образом Абдувалиев намеревался расширить свою сферу влияния на Кыргызстан и страны СНГ.

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана заявил, что установил факты финансирования деятельности организованной преступной группы "вора в законе" Камчибека Кольбаева узбекистанцем Салимом Абдувалиевым.

ГКНБ проводило следственно-оперативные мероприятия по делу о легализации доходов, добытых преступным путем. По данным спецслужбы, Кольбаев входил в международную преступную группировку "Братский круг".

Напомним, Салим Абдувалиев (1950 года рождения, пенсионер, ранее не судим) в декабре 2023 года был задержан, а в марте 2024 года осужден на 6 лет лишения свободы в колонии. Суд Ташкента признал его виновным в незаконном обороте огнестрельного оружия. ГКНБ Кыргызстана характеризует его как "лидера криминальных элементов на территории Узбекистана".

Камчибека Кольбаева США называли "лидером самой влиятельной преступной группировки" в Кыргызстане и включали его в список крупных наркоторговцев мира. Он был убит в ходе спецоперации в центре Бишкека в октябре 2023 года.

По данным спецслужбы Кыргызстана, Салим Абдувалиев, "имея непосредственное влияние в странах СНГ, обусловленное организацией незаконных каналов переправки наркотических средств в страны Европы, установил связь и систематически оказывал материальную помощь" Камчибеку Кольбаеву, а также "поддерживал и способствовал в его становлении лидером криминального мира" Кыргызстана.

При этом, отмечает ГКНБ, Камчибек Кольбаев и Салим Абдувалиев находились в близких отношениях, о чем свидетельствуют сведения о неоднократных посещениях Кольбаевым торжеств и иных мероприятий, организованных Абдувалиевым на территории Узбекистана.

"Таким образом, [Салим] Абдувалиев, преследуя свои корыстные цели по расширению сферы влияния на территории Кыргызской Республики и странах СНГ, чего в определенной мере смог достичь, всячески поддерживал и на систематической основе финансировал противоправную деятельность [Камчибека Кольбаева] и его группировки.

На основании собранных материалов в отношении Салима Абдувалиева заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он также объявлен в розыск, том числе межгосударственный и по линии Интерпола для привлечения к уголовной ответственности.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1722966240


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