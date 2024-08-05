ХАМАС избрал нового главу политбюро вместо убитого Хании. Им стал Яхья Синвар

21:28 06.08.2024

Иван Сысоев

Палестинское движение ХАМАС объявило, что новым главой политбюро станет Яхья Синвар. Он займет должность Исмаила Хании, погибшего в результате атаки по его резиденции в Тегеране.



До назначения на пост главы политбюро Яхья Синвар был лидером ХАМАС в секторе Газа. Он считается одним из основных организаторов операции по вторжению в Израиль 7 октября.