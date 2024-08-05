Россия начала "работать" по Киеву северо-корейскими баллистическими ракетами

22:23 06.08.2024

"Кимскандеры" c чудовищными весом разносят бункеры в Киеве: Россия нанесла удар северокорейскими ракетами



Влад Шлепченко



Русская армия применяла ракеты KN-23 минувшей зимой, однако, по слухам, у них обнаружились большие проблемы с точностью и надежностью. На некоторое время оружие пропало с поля боя - и вот вернулось снова



В ночь на вторник, 6 августа, русские ракетчики нанесли массированный удар по Киеву баллистическими ракетами. Скорее всего, были применены "Искандеры" - основная рабочая лошадка наших ракетных бригад. Однако есть мнение, что в ход пошел более экзотический боеприпас - северокорейские оперативно-тактические ракеты Hwasong-11Ga, более известные под западным обозначением KN-23, или Hwasongpho-11Na (KN-24).



