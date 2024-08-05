|Россия начала "работать" по Киеву северо-корейскими баллистическими ракетами
22:23 06.08.2024
"Кимскандеры" c чудовищными весом разносят бункеры в Киеве: Россия нанесла удар северокорейскими ракетами
Влад Шлепченко
Русская армия применяла ракеты KN-23 минувшей зимой, однако, по слухам, у них обнаружились большие проблемы с точностью и надежностью. На некоторое время оружие пропало с поля боя - и вот вернулось снова
В ночь на вторник, 6 августа, русские ракетчики нанесли массированный удар по Киеву баллистическими ракетами. Скорее всего, были применены "Искандеры" - основная рабочая лошадка наших ракетных бригад. Однако есть мнение, что в ход пошел более экзотический боеприпас - северокорейские оперативно-тактические ракеты Hwasong-11Ga, более известные под западным обозначением KN-23, или Hwasongpho-11Na (KN-24).
KN-23 являются аналогом нашего "Искандера" и потому были прозваны "Кимскандерами". А KN-24 - северокорейский аналог американской ракеты MGM-140 ATACMS.
А что, если я вам скажу, что в Киев прилетели корейские ракеты KN-23(24)?! А не "Искандеры". Ну, например, - сообщал Telegram-канал Condottiero.
Ракеты интересные и удар хороший
Всего было зафиксировано не менее шести "прилетов" баллистических ракет, после чего на цели стали заходить беспилотники "Герань". Сообщалось, что взрывы гремели в районе Броваров, где ВСУ любят размещать американские комплексы ПВО, а также в центре города, где в очередной раз был накрыт завод "Артем" - одно из крупнейших оборонных предприятий врага.
Взрывы продолжаются в Киеве. В центре и на окраинах. Местные источники констатируют низкую эффективность ПВО украинской столицы. По предварительной информации, в результате ракетного удара поражены объекты оборонного предприятия "Артем". Администрация Киева подтверждает применение российской армией ОТРК "Искандер-М", - передавал канал "Военный обозреватель".
Несмотря на драконовские меры со стороны СБУ, местные жители продолжают снимать и выкладывать в соцсетях видео "прилетов". Источник: ТГ-канал "Военный Осведомитель"
Утром стало известно, что ракеты прилетали по промышленным зонам в центре на восточной окраине Киева в районе Бровары. Целью ударов была сеть подземных бункеров, в которых украинский режим наладил производство оружия, в том числе сборку тяжелых БПЛА.
В Киеве происходит накопление западного оружия, там же концентрируется множество оборонных предприятий. Скриншот с ТГ-канала Condottiero
Поговорим о ракетах
Пока нет уверенности, что для удара были применены именно северокорейские "Кимскандеры", а не наши отечественные "Искандер-М", однако вероятность такого варианта тоже не исключена.
Россия заинтересована в наращивании возможностей поражения тылов противника, и северокорейские ракеты - для этого отличный инструмент. Во-первых, ракета имеет несколько большую дальность, чем наши родные "Искандеры". Оценки разнятся, но считается, что дальность KN-23 - 650 или 900 км. Масса боеголовки в открытых источниках указывается в пределах 500 кг (1100 фунтов в американских источниках).
Однако военный эксперт Юрий Лямин отмечал в разговоре с Царьградом, что она может достигать чудовищных 2500 кг.
Размер - даже не воронок, а скорее кратеров, оставляемых этими ракетами в местах прилетов, убеждает в том, что ближе к реальности именно оценка господина Лямина.
Последствия прилетов KN-23 сопоставимы с таковыми от применения трехтонных бомб. Скриншот с ТГ-канала Царьграда
Западные агентства отмечали, что русская армия активно применяла эти ракеты с декабря прошлого года по февраль нынешнего. Однако затем удары KN-23 были поставлены на паузу. По данным ВСУ, из-за низкой точности и надежности ракет половина из них не долетали до целей, а многие из тех, что долетали, создавали лунный пейзаж в самых неожиданных местах.
Пауза длилась около пяти месяцев. И только на днях украинская сторона сообщила о пуске двух ракет KN-23 по цели в Белой Церкви Киевской области.
Большой полигон для товарища Кима
По всей видимости, наши и северокорейские инженеры потратили несколько месяцев на доводку системы управления ракеты.
Украинская сторона собирает и идентифицирует обломки наших ракет.
А доводить там было что. Анализ обломков, которые удалось собрать украинским криминалистам и передать на изучение западным экспертам, показал, что при производстве северокорейских ракет используются детали, произведенные 26 компаниями со штаб-квартирами в Китае, Германии, Японии, Нидерландах, Сингапуре, Швейцарии, на Тайване и в Соединенных Штатах.
Самое смешное, что на долю американских компаний пришлось 75% идентифицированных компонентов, на долю европейских - еще 16%. Более того, доля японских элементов (3.1%) превышает долю китайских (2%).
Лучшей иллюстрации к тезису о том, что капиталист продаст веревку, на которой его и повесят, придумать просто невозможно. Поэтому когда возникает желание повозмущаться, что Россия торгует с врагом и продает Западу нефть, газ, металлы, не грех вспомнить, что и Запад торгует с нами (а также с КНДР и Ираном), притом продавая не сырье, а компоненты оружия. Почему? А потому что так устроен мир в эпоху увядающей глобализации: полностью самодостаточных в промышленном отношении держав сейчас нет.
И вот тут, к слову, появляется тот момент, о котором ранее писал Царьград: поставки северокорейских ракет в зону СВО выгодны не только России, но и Северной Корее, поскольку позволяют ей совершенствовать ракеты.
В мае в СМИ просочилась информация, что Пхеньян провел испытания ракеты с "автономной навигационной системой". Вероятно, речь шла об инерциальной системе наведения, которая намного дороже систем приема навигационного сигнала со спутниковых систем GPS, ГЛОНАСС, зато не подвержена воздействию РЭБ.
Американские военные, специализирующиеся на Азиатско-Тихоокеанском регионе, говорят то же самое.
На моей недавней памяти я не помню, чтобы у северокорейских вооруженных сил была боевая лаборатория, подобная той, которую русские предоставляют им на Украине. Это дает Северной Корее возможность получить ценную информацию по техническим вопросам, процедурам и самим боеприпасам. В первую очередь речь идет о ракетах, - заявлял генерал Чарльз Флинн, представитель Тихоокеанского командования армии США.
В сухом остатке
Если сообщения о применении KN-23 получат подтверждение, это будет означать, что Россия продолжает наращивать возможности по уничтожению целей в глубине подконтрольной врагу территории. Получилось ли нам с корейцами довести точность этих ракет до приемлемого уровня, покажет ближайшее время. Никаких принципиальных ограничений на этом пути нет, опыт создания оперативно-тактических ракет у нас огромный.
Заявления Украины о "ненадежности" ракет не совсем релевантны: Киев, к примеру, систематически заявляет о сбитии 100 из 99 запущенных "Гераней", а затем по трое суток тушит полыхающие нефтебазы и разбирает руины заводов. Важнее смотреть на сообщения о применении ракет и соотносить их с ущербом, который самопроизвольно возникает на временно оккупированных русских землях.
Ну и да - важно помнить, что никакого тупика в войне нет: мы переломили ситуацию и сейчас наращиваем преимущество по всем фронтам и во всех сферах. Врага нужно просто додавить, не позволив предателям столкнуть страну на путь очередного позорного мира.