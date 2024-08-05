Рост населения в Узбекистане начал замедляться

22:33 06.08.2024

В первом полугодии текущего года в Узбекистане зарегистрировано 97,4 тысячи браков. Это на 1,3 тысячи меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Средний возраст вступления в брак женщин составил 22,9 года, а средний возраст мужчин – 27,8 лет. Число разводов снизилось на 11,6% по сравнению с прошлым годом.



По состоянию на 1 июля 2024 года численность населения Узбекистана составляет 37 миллионов 134,2 тысячи человек, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года больше на 2,1 процента, или 761,8 тысячи человек. Об этом сообщает Агентство по статистике.



С этого года рост населения начал замедляться. В частности, за соответствующий период 2023 года прирост населения составил 2,2 % или 768,8 тысячи человек.



За январь-июнь 2024 года количество зарегистрированных браков в Узбекистане составило 97,4 тыс., что меньше на 1265 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с соответствующим периодом 2022 года оно снизилось на 11 534.



Средний возраст женщин, состоящих в зарегистрированном за отчетный период браке, составил 22,9 года, а средний возраст мужчин – 27,8 года. Наибольшая доля зарегистрированных браков приходится на женщин в возрасте до 25 лет, составляя 76,2% всех браков.



Число разводов, зафиксированных в первом полугодии текущего года, составило 22 467, что меньше на 2 955, или 11,6%, по сравнению с соответствующим периодом 2023 года. Тем не менее этот показатель на 3 тысячи больше, чем в 2021 году.



За январь-июнь 2024 года количество разводов в бездетных браках составило 10 479 (46,6 %), количество разводов с 1 ребенком - 6 616 (29,4 %), количество разводов в браках с двумя и более детьми - 5 374 (24 %).



Средний возраст развода составил 37,1 года для мужчин и 32,2 года для женщин. Наибольшую долю разведенных составили женщины в возрасте до 35 лет, составившие 64,1% от общего числа разведенных.