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|Российские бойцы подняли флаг РФ над Нью-Йорком
22:37 06.08.2024
Российские бойцы подняли флаг РФ над Нью-Йорком в ДНР
Российские военнослужащие подняли флаг РФ над поселком Нью-Йорк (до 2021 года - Новгородское) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале написал телеведущий Владимир Соловьев.
"Нью-Йорк наш: российский флаг поднят над населенным пунктом", - сообщил журналист.
Пост дополнен кадрами с бойцом Вооруженных сил РФ, который установил флаг страны на крыше одного из зданий в поселке. На записи видно, что "триколор" водрузили на школу.
Соловьев уточнил, что флаг в Нью-Йорке подняли солдаты 9-й мотострелковой бригады российских войск. В прошлом это подразделение носило название штурмовой батальон "Сомали", уточнил телеведущий.
Утром 6 августа новостное агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщило, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в окружение в восточной части Нью-Йорка. По словам источника, после этого украинское командование начало "в панике" выводить войска из населенного пункта.
До этого военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что взятие Нью-Йорка имеет большое значение для дальнейшего хода боевых действий на Донецком направлении.
Ранее ВС РФ взяли под свой контроль еще один населенный пункт в ДНР.