Российские бойцы подняли флаг РФ над Нью-Йорком

22:37 06.08.2024

Российские бойцы подняли флаг РФ над Нью-Йорком в ДНР



Российские военнослужащие подняли флаг РФ над поселком Нью-Йорк (до 2021 года - Новгородское) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале написал телеведущий Владимир Соловьев.



