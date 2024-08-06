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|Серебряный призер Олимпиады в Сиднее Ислам Байрамуков стал омбудсменом по спорту
22:41 06.08.2024
Ислам Байрамуков назначен на должность омбудсмена по спорту - внештатного советника Министра культуры и спорта РК
06 августа 2024
Ислам Ильясович Байрамуков назначен на должность омбудсмена по спорту - внештатного советника Министра культуры и спорта РК.
Ислам Байрамуков родился 12 июня 1971 года в селе Каменка, района Турара Рыскулова Жамбылской области.
Серебряный призер Олимпиады в Сиднее по вольной борьбе. Двукратный обладатель Кубка Азии. В 2000 году стал чемпионом Азии. Стал чемпионом восточноазиатских игр, неоднократным чемпионом страны.
Образование: высшее
1989-1993 г. Казахский Государственный Институт Физической Культуры. Тренер преподаватель по спорту.
2001-2003 г. Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби. Юридический факультет.
2003-2005 г. Московский Государственный социально-гуманитарный Университет.Министерства труда и социального развития РФ Экономический факультет. В 2004 году перешел в педагогическую сферу.
Опыт работы:
С 1986 по 1989 год – тренер по спорту в Алматинском училище олимпийского резерва имени Кажымукана Мунайтпасулы.
С 1989 по 1993 годы Казахский государственный институт физической культуры. Спортивный тренер-преподаватель.
С 1993 по 2004 год – штатный спортсмен сборной Республики Казахстан по вольной борьбе.
С 2007 по 2009 годы – старший тренер сборной Казахстана по вольной борьбе.
Общественная деятельность: С 2000 года по настоящее время в составе Ассамблеи народа Казахстана. Заместитель председателя Ассоциации карачаевцев и балкарцев РК. Председатель Молодежного крыла при Ассамблее народа Казахстана.
Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, в 2000 году награжден орденом "Парасат", награжден медалью "ҚР Тәуелсіздігіне 10 жыл".