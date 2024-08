Нетаньяху уговаривают заморозить южный фронт

Военная элита Израиля закрывает глаза на восстановление ХАМАС

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху вступил в очередное противостояние со своим силовым блоком. Главу правительства без видимого успеха уговаривают пойти на компромиссную сделку с ХАМАС, чтобы снизить напряженность по периметру границ. Дискуссия о необходимости дипломатии для сектора Газа усилилась на фоне подготовки Израиля к отражению массированной атаки со стороны Ирана. К тому же, согласно независимым оценкам, палестинским силам удалось восстановить почти половину своих батальонов.



О том, что Нетаньяху находится в остром конфликте со своим силовым блоком, сообщили источники издания The Financial Times. По их словам, премьера пытаются убедить в необходимости сделки с ХАМАС, в то время как он отказывается от дипломатических мер, которые могли бы хотя бы на время заморозить южный фронт.



"В настоящий момент все представители аппарата безопасности считают, что нет никаких препятствий для достижения соглашения, но Нетаньяху должен дать согласие", – заметил один из собеседников Financial Times. По мнению силовиков, за несколько месяцев войны ХАМАС был нанесен достаточный ущерб, позволивший сократить военный потенциал группировки и снизить угрозу, исходящую для Израиля из сектора Газа.



Достоянием общественности этот спор стал на днях, когда 12-й канал опубликовал отрывки из совещания с участием премьера и высокопоставленных представителей органов безопасности. Подчиненные раскритиковали Нетаньяху за внесение корректив в план соглашения с ХАМАС. Так, глава Общей службы безопасности (ШАБАК) Ронен Бар сказал: "С одной стороны, вы отправляете нас на переговоры, а с другой стороны, вы вносите свои изменения в план сделки. Если вы не хотите тот план, что на столе, сообщите нам". Глава МОССАД Давид Барнеа, в свою очередь, заметил, что шансы на заключение сделки постепенно исчезают. Нетаньяху в ответ перешел на повышенные тона. "Вы слабаки, – сказал он. – Вы не знаете, как вести переговоры!"



Среди наиболее жестких пунктов, выдвинутых премьером, – отказ вывести контингент из приграничного района между Газой и Египтом, а также поиск механизма, который не даст боевикам ХАМАС вернуться на север Газы вместе с сотнями тысяч перемещенных палестинцев.



Тем не менее недавнее расследование американского телеканала CNN показывает, что рапортовать о разгроме ХАМАС "на земле" пока преждевременно. По его данным, "почти половина военных батальонов ХАМАС в северной и центральной части Газы восстановили некоторые из своих боевых возможностей", несмотря на более чем 10 месяцев войны, которую Израиль ведет на территории прибрежного анклава. CNN отмечает, что несколько подразделений вернулись в ключевые районы, очищенные израильской армией после ожесточенных боев и интенсивных бомбардировок. Это означает, что война будет только продолжаться.



Одним из факторов возвращения хамасовцев в некогда утерянные районы CNN называет их умение маскироваться под гражданское население. "Они находятся среди мирных жителей. Это помогает им восстановить свои силы", – цитирует телеканал палестинца, который недавно покинул зону боевых действий. Другой источник CNN заявил, что видел "импровизированные тюрьмы, которыми управляет ХАМАС в городе Газа".



Перегруппировка ХАМАС происходит не только на военном уровне. Совет шуры (консультативный орган) группировки избрал нового политического лидера. Как одним из первых сообщил канал "Аль-Арабия", им стал Мухаммед Исмаил Дарвиш, который возглавляет Совет шуры и считается теневой фигурой внутри палестинской организации.



"Помимо внешнеполитических связей, следующему лидеру ХАМАС предстоит принять решение о том, продолжать ли борьбу с Израилем в статусе партизанской и подпольной группировки или пойти на политические компромиссы", – отмечает в своем анализе по поводу смены руководства ХАМАС арабский аналитический центр "Суфан". По его оценкам, любой преемник Хании "почти наверняка вступит в немедленный конфликт и конкуренцию" с главой хамасовского вооруженного крыла Яхьей Синваром, который отвечает за ход боевых действий и нередко выдвигает претензии политическому блоку соратников.



"Отношения с Ираном – один из вопросов, с которыми столкнется следующий политический лидер ХАМАС. Иран является ключевым спонсором, поставщиком оружия и консультантом группировки, но суннитские арабские государства, многие из которых сотрудничают с ХАМАС, по-прежнему настороженно относятся к Ирану и выступают против союза ХАМАС с Исламской Республикой", – отмечает исследовательская платформа.



"Даже стремясь разобраться со своими внутренними разногласиями, позициями по ключевым вопросам и внешними отношениями, любой преемник Хании и его союзники также столкнутся с неослабевающим оперативным давлением со стороны Израиля. Правительство Нетаньяху поклялось устранить всех лидеров ХАМАС в секторе Газа и за его пределами", – обращает также внимание центр "Суфан".