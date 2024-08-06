Выборы в Молдавии: честной игры не будет, - Вл.Малышев

00:17 07.08.2024 06.08.2024 | ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ



Действующий президент Молдавии Майя Санду намерена переизбраться на должность главы государства на проевропейских лозунгах за счет подтасовок и фальсификаций



Действующий президент Молдавии Майя Санду намерена переизбраться на должность главы государства за счет фальсификаций и жесткого давления на оппозицию. В таком желании ее обвинила бывший башкан (глава) Гагаузии, другой потенциальный кандидат на пост президента Ирина Влах. Выборы главы государства пройдут в Молдавии, где с 1 августа началась предвыборная кампания, 20 октября нынешнего года.



"То есть честной игры не будет. А будет игра, которая позволит (ей), так она думает, путем обмана, манипуляций и гибридных войн, как часто она любит выражаться, сохраниться во власти Республики Молдова", – заявила Влах в эфире телеканала Exclusiv TV.



По ее мнению, Санду боится и целых полтора года готовится к этой избирательной кампании. Влах добавила, что действия президента и правящей партии "Действие и солидарность", а также изменения законодательства свидетельствуют о том, что Санду "не планирует быть переизбранной на другой мандат за счет того, что люди ее уважают, ценят, что она выполнила все свои предвыборные обещания".



Как известно, Майя Санду заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок еще в декабре прошлого года. На данный момент 13 политиков заявили о своем желании принять участие в выборах на пост президента Молдавии. Альтернативой Санду на выборах, судя по всему, станет бывший генеральный прокурор республики Александр Стояногло. Представители Партии социалистов выступают за единого кандидата. Ее лидер, бывший президент Молдавии Игорь Додон выдвигать свою кандидатуру не будет и объявил о поддержке Александра Стояногло. На фоне принятого решения Партия социалистов обратилась с призывом к внепарламентским партиям идти на выборы единым фронтом и поддержать одного кандидата.



Между тем Санду выступила с инициативой организовать в Молдавии референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Евросоюз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября. Однако эта ее инициатива подверглась резкой критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии.



В частности, Тарлев, лидер блока "Победа" Илан Шор, экс-президент Игорь Додон и другие политики неоднократно заявляли, что за этим плебисцитом скрывается попытка манипуляции общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум является инструментом для усиления позиций Санду перед предстоящими выборами президента и парламента, а не попыткой прислушаться к мнению народа.



Молдавские власти поставят окончательную точку в процессе колонизации небольшой страны Западом, если внесут поправки в конституцию о евроинтеграции страны, полагает депутат парламента, претендент на пост президента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля. "Не исключено, что однажды какой-нибудь евробюрократ захочет написать глупость в одной из директив. Нам придется слепо следовать этим нормам. Разве это не колонизация?" – заявил он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.



Одновременно депутат Василий Боля выступил с призывом вернуть русскому языку официальный статус в республике. "Важно, – сказал он, – чтобы русскому языку должен быть возвращен официальный статус в Молдавии, которого он был необоснованно лишен. Власти используют языковой вопрос для отвлечения внимания людей от социальных и экономических проблем, чтобы разделить их. Блок "Победа" выступает за то, чтобы у русского языка был официальный статус в стране, это язык межнационального общения в нашей политичной республике".



В обстановке таких жарких предвыборных дебатов власти Кишинева способны на любую провокацию. Так Игорь Додон предупредил, что если они убедятся, что сфальсифицировать результаты выборов им не удастся, они могут вообще их отменить. "Власти могут отменить выборы. Это означает узурпацию власти, поскольку мандат президента заканчивается 24 декабря. Они попробует действовать как на Украине? Надо посмотреть", – сказал он, призвав оппозицию к диалогу.



В свою очередь Ирина Влах, основатель и председатель "Платформы Молдова", исключает любую возможность политического партнерства с президентом Майей Санду и сторонниками ее режима. В интервью для портала она заявила, что никогда не будет сотрудничать с теми, кто издевался над людьми.



"У меня никогда не будет никакого партнерства с теми, кто издевался над людьми, кто унижал их и вгонял в нищету. То есть я исключаю любую возможность партнерства с Майей Санду и сторонниками ее режима. Что касается других кандидатов, я бы призвала их проявить максимальную корректность. Потому что не исключено, что в какой-то момент нам придется объединить усилия, чтобы избавить Молдову от одиозного режима Майи Санду. Чем больше возможностей для этого у нас будет, тем больше будет шансов добиться цели. Сейчас я озвучила общую позицию по этой теме, но, конечно, в дальнейшем каждое партнерство будет анализироваться отдельно и приниматься необходимое решение", – отметила политик.



Однако в предвыборном азарте сторонники Майи Санду уже дошли до того, что призывают ликвидировать Гагаузскую автономию, главой которой ранее была Ирина Влах, – район с особым статусом на юге страны, где большинство жителей говорит на родном (тюркского корня) и на русском языках, и с особой симпатией относится к России. Об этом заявил некий Драгош Галбура, который одновременно имеет еще и гражданство Румынии. Однако тут уже возмутился даже Европейский центр информирования по правам человека, который обратился к Майе Санду с требованием внести ясность и высказать свою позицию в ответ на скандальное заявление униониста Драгоша Галбура.



"Речь идет о действиях гражданина Республики Молдова и гражданина Румынии Драгоша Галбура, который именует себя политиком и даже обзавелся в Молдове собственной партией. Галбура призывает ликвидировать Гагаузскую автономию на территории Молдовы, неся прямую угрозу более чем 130 тысячам ее жителей", – сказано в обращении центра. Президент Центра Гарри Мурей убежден, что своими действиями Драгош Галбура нарушает Конституцию Молдовы, законодательство Гагаузской автономии и европейское законодательство по защите этнических меньшинств. А в Комрате уже заявили, что если Кишинев предпримет шаги по объединению с Румынией, к чему стремятся местные унианисты, то власти автономии поставят вопрос о выходе Гагаузии из состава республики.



Скандальный оборот приобретают и другие инициативы Санду, в частности ее попытки раздувать в республике русофобию. Так посол РФ в Молдавии Олег Васнецов был на днях вызван в МИД республики в связи с обысками в парламенте и обвинениями задержанных в госизмене. Один из сотрудников посольства РФ был объявлен в этой связи персоной нон грата.



Власти Молдавии выдумали очередной антироссийский скандал, чтобы понравиться своим западным кураторам, заявил в этой связи Игорь Додон. "Думаю, – сказал он, – что власти сами придумывают эти истории, чтобы понравиться своим западным кураторам, показать, что они антироссийски настроены… Эта истерика еще раз показывает, насколько они управляемы из-за рубежа".



Он обратил внимание на то, что авторы таких сценариев намеренно не замечают участие в работе всех государственных структур иностранцев. "Начиная от президентуры, и заканчивая любым министерством, сплошь и рядом иностранные советники, некоторые из них сотрудники спецслужб, и они полностью контролируют деятельность государственных структур Республики Молдова, включая СИБ", – подчеркнул бывший президент.



Как известно, служба информации и безопасности Молдавии вместе с прокуратурой по борьбе с преступностью и особым делам провели обыски в здании парламента. Генпрокуратура республики сообщила, что в ходе следственных мероприятий были задержаны чиновник парламента и сотрудник пограничной полиции, которых обвиняют в государственной измене. Ряд молдавских СМИ опубликовал информацию, что одним из подозреваемых является глава юридического отдела парламента Ион Крянгэ. Согласно публикациям, он якобы передавал секретные сведения сотрудникам посольства России в Молдавии.



В русофобском азарте власти Кишинева дошли уже до того, что намерены обвинить Россию еще и в "геноциде" в связи с голодом 1946-47 гг. по примеру "голодомора" на Украине. Об этом ранее заявил спикер парламента Молдавии Игорь Гросу. Официальный Кишинев переписывает историю в нечистоплотной политической борьбе, отметил в этой связи председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.



"Ответственность за то, что в Молдавии тогда сложилась тяжелая ситуация с продовольствием, лежит полностью на тех, кто развязал Вторую мировую войну. Стремление переложить ответственность на советское правительство, на Сталина, на Красную армию – это попытка переписать историю, черное назвать белым, а белое черным. На сегодня это вопрос даже не исторической правды, это просто попытка в сегодняшней непростой политической ситуации в Молдавии разыгрывать антироссийскую карту", – подчеркнул Андрей Клишас в эфире радио Sputnik.



Как известно, отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, у которой имеется румынский паспорт и которая отличается ярой русофобией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях. Источник - fondsk.ru

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