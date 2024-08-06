Бангладеш вероятно возглавит изобретатель микрокредитов - банкир Юнус

00:25 07.08.2024

6.08.2024



После свершившегося переворота право формировать временное правительство у военных оспаривает улица

Данила Моисеев



Банкир Мухаммад Юнус (в центре), выдававший бенгальским крестьянам маленькие суммы под мизерный процент, снискал любовь народа.

Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин распустил парламент и объявил о формировании временного правительства, которое будет работать до проведения парламентских выборов. Кто будет управлять страной после отставки правящей много лет главы правительства Шейх Хасины, остается вопросом. Протестующие, ядро которых составляют студенты, не намерены заканчивать свои акции. Они добились лишь первоначальной цели: премьер-министр, критикуемая за авторитаризм и нарушения на прошедших в этом году выборах, лишилась власти и бежала из страны. Но ее сменили военные, которые студентов тоже не устраивают. Им больше импонирует банкир и нобелевский лауреат Мухаммад Юнус.

В 170-миллионной стране происходят большие перемены, но их характер до конца остается неясным. Резиденция Шейх Хасины была взята штурмом, ей пришлось спасаться бегством. Она улетела на военно-транспортном самолете в Индию, откуда обратилась к британским властям с просьбой о предоставлении политического убежища. По сути, управление берет на себя армия во главе с генералом Вакер-Уз-Заманом. Это подтвердил после встречи с ним и президент. Мохаммад Шахабуддин, как и его множество предшественников, был безальтернативно избран в 2023 году. В последний раз конкурентные выборы формального главы страны состоялись в 1986 году. После этого до голосования допускался лишь один кандидат. Поэтому вряд ли у Шахабуддина есть достаточно легитимности, чтобы диктовать военным свои условия. Зато это могут быть протестующие студенты, к которым присоединились тысячи граждан. Надо учесть, что протесты в Бангладеш проходят не мирно. В них погибло уже более 300 человек. Напомним, что протесты начались в июле. Поводом стало введение квот для обучения в вузах членам семей, участвовавших в войне за независимость против Пакистана в 1971 году. Это был именно повод. Напряженность в обществе ощущалась и до этого. Шейх Хасина, дочь первого президента Бангладеш, бессменно возглавляла правительство с 2009 года и была непримирима к оппонентам. С 2018 года за решеткой находилась одна из главных противниц Хасины, ее ровесница – 78-летняя Халеда Зиа. Она выпущена на свободу указом президента. Не случись переворота, Зиа продолжала бы отбывать 17-летний срок за превышение полномочий и коррупцию. Не исключено, что она будет теперь играть большую роль в политике. Правда, у нее есть более популярный среди протестующих конкурент. Студенты благосклонны к 84-летнему лауреату Нобелевской премии мира за 2006 год Мухаммаду Юнусу. Это самый известный за пределами страны бангладешец. Банкир и экономист, он первый внедрил и разработал систему микрокредитования. Человека, который давал небольшие кредиты под более низкий процент, чем ростовщики, хорошо знает беднота. В этом году его приговорили к шести месяцам тюрьмы за нарушение трудового законодательства. В глазах протестующих он стал еще одной жертвой режима Шейх Хасины. Не факт, что Юнусу будет под силу управлять страной из-за возраста и состояния здоровья. Но поучаствовать в управлении он согласился. Минимальная позиция, которую прочат Юнусу, – советник главы временного правительства.



В СМИ утверждают, что возглавить правительство могут общественный деятель Салимулла Хан и профессор права Университета Дакки и бывший журналист Асиф Назрул. Первый часто появлялся на телевидении и тоже завоевал поддержку молодежи.



Как это часто бывает, временные фигуры имеют склонность становиться постоянными. Однако не факт, что при влиянии военных любимцы публики захотят стать главными лицами политики страны, считает руководитель отдела Юго-Восточной Азии Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков. В разговоре с "НГ" он отметил, что главенство военных – явление в Юго-Восточной Азии нередкое, и восточные соседи Бангладеш – Мьянма и Таиланд хороший тому пример.



"Да и в самом Бангладеш такой опыт был. Студентов же во многом использовали. Для России и Китая новые люди в политике азиатской страны вряд ли представляют угрозу. Небогатой стране деваться некуда, и ставка на сотрудничество с Дели, Пекином и Москвой, строящей АЭС, останется. Другое дело, что действительно Хасина была объявлена Западом врагом из-за нарушений на выборах. Да и авторитарное правление многим надоело внутри", – считает эксперт.



На строительство АЭС "Руппур" российское правительство выдало бенгальцам кредит в 11,4 млрд долл. Сумма строительства и введения в эксплуатацию АЭС Bloomberg оценивало в 12,65 млрд долл. "В конечном счете произошедшее – это результат жесткой борьбы кланов, в том числе Зиа и Хасины. Эта борьба проходила в неких рамках: элиты страны понимают, что находятся в одной лодке. Но рамки Шейх Хасина перешла. Поэтому ей не помогли даже экономические успехи, связанные с увеличением экспорта одежды и обуви. Не помогло и использование авторитета погибшего отца. Сейчас противостояние на улицах может продолжиться, но завершится оно скорее в пользу военных, чем студентов", – говорит Мосяков.