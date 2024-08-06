Душанбе и Ташкент намерены "распечатать" Сарезское озеро. Ученые предупреждают о возможном прорыве дамбы, - НГ

00:50 07.08.2024

6.08.2024



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Шавкат Мирзиеев и Эмомали Рахмон еще на первой встрече договорились по спорным вопросам, в том числе о воде.

Таджикистан и Узбекистан планируют использовать ресурсы Сарезского озера для обеспечения чистой питьевой водой населения региона. В Душанбе на состоявшемся заседании совместной Рабочей группы двух стран по комплексному использованию водных ресурсов трансграничных рек Центральной Азии обсуждалась возможность ежегодного забора до 1,5 куб. км воды из высокогорного водоема. Такой объем мог бы обеспечить водой около 3 млн га сельскохозяйственных земель и улучшить водоснабжение для примерно 5 млн жителей обеих стран. Эксперты высказывают серьезные опасения, предупреждая о потенциальных катастрофических последствиях для региона, связанных с масштабным изъятием воды из Сарезского озера.

На заседании совместной рабочей группы по водным ресурсам, в котором приняли участие министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума и министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев, обсуждались инновационные трансграничные проекты, направленные на оптимизацию использования общих водных ресурсов, сообщила пресс-служба Минэнерго РТ. В центре внимания был вопрос распределения стока трансграничных рек Амударья и Сырдарья, суммарный годовой сток которых составляет около 100 куб. км. Стороны подтвердили свою приверженность принципам справедливого водораспределения, согласно которым Узбекистан получает около 50% стока этих рек, а Таджикистан – около 15%.



В ходе встречи также обсуждались планы по модернизации гидротехнической инфраструктуры, включая реконструкцию ирригационных систем и внедрение водосберегающих технологий.



Особое внимание было уделено вопросу совместной эксплуатации Сарезского озера, расположенного в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. По предварительным данным, в ближайшие пять лет в совместные проекты в этой сфере будет инвестировано 500 млн долл., сообщило агентство Eurasia Today.



Данное заседание стало важным шагом в укреплении водного партнерства между Таджикистаном и Узбекистаном, демонстрируя готовность обеих стран к конструктивному диалогу и совместным действиям в решении водных вопросов региона.



Сарезское озеро – уникальный водоем, объем воды в котором составляет около 17 куб. км, он образовался в 1911 году в горах Памира на высоте более 3 тыс. м в результате землетрясения. При этом затопленными оказались два кишлака – Усой и Сарез, от последнего озеро и получило свое название.



Сарезское озеро давно рассматривается как потенциальный источник для обеспечения водой стран региона. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в начале 2000-х предлагал экологически чистую питьевую воду соседним странам, причем бесплатно. Нужно было лишь сброситься на 600-километровый водопровод и помповые установки. Однако соседи не захотели впадать в водную зависимость от Душанбе.



Предложением заинтересовался Иран. В 2012 году Тегеран, Кабул и Душанбе договорились о создании водноэнергетического коридора, по которому из Таджикистана через Афганистан в Иран будет поставляться питьевая вода, а в обратном направлении – нефть. Однако проекту мешали нестабильность и война в Афганистане, а также противодействие США практически любому виду международного сотрудничества Тегерана (см. "НГ" от 30.05.12).



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе первого государственного визита в Таджикистан в 2018 году вернулся к вопросу использования пресной воды Сареза. После переговоров с Эмомали Рахмоном главы двух государств поручили совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству изучить возможность переброски воды из Таджикистана в Узбекистан.



Насколько безопасен этот проект, "НГ" рассказал инженер-гидротехник, эксперт по Центральной Азии Андрей Захватов, который в 80-х годах возглавлял группу математического моделирования волны прорыва из Сарезского озера на Памире.



"Продажа воды из озера обсуждалась неоднократно и в Иран, и в арабские страны. Но кто-нибудь подумал, сколько будет стоить автодорога и труба водовода до Сареза и как это будет работать зимой? Если нужно продавать – чистую питьевую воду можно брать в реке Сиама около Душанбе. Что касается Сареза, надо думать о том, как понизить уровень воды до безопасного. Специалисты просчитали, что для этого нужно понизить горизонт воды примерно на 100, а лучше на 150 м за счет фильтрации через тело завала", – пояснил эксперт.



По словам Захватова, в случае прорыва Сарезского озера Усойский завал будет разрушен, волна прорыва в течение нескольких часов прокатится по долине Мургаба, войдет в Пяндж, затем в Амударью. Грязекаменный вал пройдет по Узбекистану и Туркменистану и вскоре войдет в сухое Аральское море. Высота волны прорыва в ущельях достигнет 100 м, а скорость лобовой части потока составит более 80 км/ч.



Если рванет Сарез, все кишлаки, попавшие под волну в Таджикистане и Афганистане, будут разрушены. С выходом в долину скорость уменьшится, но мутный поток будет накрывать все на своем пути. Мосты и гидротехнические сооружения будут разрушены.



Результат прохождения волны будет катастрофическим. Самые масштабные катастрофы от землетрясений, включая цунами в Южной Азии 26 декабря 2004 года, когда в разных странах погибло до 300 тыс. человек, покажутся утренником в детском саду. "Эта же опасность не дает возможность строить на реке Пяндж такие крупные ГЭС, как Дашти-Джумская, с высотой плотины 320 м – эту сказку, ласкающую слух, тоже часто рассказывают", – отметил эксперт. По мнению Захватова, способы обеспечения безопасности Сарезского озера давно известны, но его состояние до сих пор вызывает тревогу. Отсутствие финансирования стало причиной того, что ситуация остается нерешенной.



В качестве временной меры была установлена система предупреждения о разрушении Усойского завала, передающая сигнал в близлежащие населенные пункты. Однако в случае прорыва завала грязекаменный поток будет настолько мощным, что сигнал системы окажется практически бесполезным.



Гораздо эффективнее изучать озеро при помощи космических снимков, сказал директор Высокогорного геофизического института Росгидромета Мухтар Беккиев, выступая на Форуме ледников в Душанбе в июне. Беккиев рассказал, что российский институт сотрудничает с Таджикистаном и несколько лет назад ученые приезжали в республику. Наблюдение за озером ведется с помощью спутника. По его словам, вероятность прорыва естественной дамбы, удерживающей воду в Сарезском озере в горах Таджикистана, высока.