Бандеровцы пытаются прорваться в Курскую область. МО РФ бодро рапортует о победах

06:30 07.08.2024

В Курской области ситуация резко ухудшилась: Отбросить противника не удалось

Михаил Рябов. 06.08.2024



Несмотря на заверения чиновников о вытеснении противника с российской территории, к вечеру вторника стало ясно, что прорвавшиеся через границу из Сумской области ВСУ выбить из Курской области не удалось.



Более того, противник начал обстрел города Курчатов, где находится атомная электростанция.



Несмотря на заверения чиновников о вытеснении противника с российской территории, к вечеру вторника стало...

"Минобороны России удалило пост о том, что в Курской области ВСУ были отброшены за границу, а ДРГ ВСУ окружена и добивается, а отступившие силы ВСУ добиваются. Увы. Это не ДРГ, а крупная батальонная групировка с десятками единиц бронетехники. И бои продолжаются не на территории Украины", – констатирует политолог Сергей Марков.



"К сожалению, порадовать пока ничем не могу. Противнику, ближе к вечеру, после того, как он ввел в бой второй эшелон, удалось вклиниться на нашу территорию в районе н.п. Свердликово. И по тем данным, которые есть на сейчас, уже завтра утром вероятно отсюда последует его более мощная (чем сегодня) атака.



Самая опасная на сейчас ситуация именно здесь в районе севернее Суджи. ВСУ производят накопление сил, и очевидно завтра попытаются войти в город.



Бои будут жестокие. Даже если противнику не удастся прорваться (а гарантии на сейчас никто не даст), то артиллерийские обстрелы и атаки дронов будут. И в большом количестве", – сообщает обозреватель Юрий Подоляка.



Еще более резко пишет бывшая помощница спикера Госдумы, а ныне помогающая бойцам СВО волонтер Анастасия Кашеварова.



"Белоусов сказал: "Ошибаться можно, врать нельзя". Но продолжают наши ошибаться и врать. Врать, что на территории РФ нет противника. Скрывать очевидные факты. Разносят методички, что хохла на территории Курской области нет. Но это не так…



Еще два года назад обсуждалась идея, чтобы Курские и Белгородские мобилизованные оставались защищать свои границы. Ведь эти мужики за свою малую родину будут сражаться куда яростней. Но зачем укреплять границу? Там же дед с берданкой и старым псом ходит – граница на замке!



Знали, что пойдут ВСУ на Курскую область. Знали, что стягивают силы. Все как обычно мы знали, ребята с полей докладывали, но наверху ничего не предпринимали.



Знаем, что противник будет долбить везде, где у нас дыры. Но мы продолжаем нерационально расходовать человеческий ресурс. Назначать тех, кто проваливал фронт на другие ответственные участки.



Знаем, что хохол наращивает превосходство в дронах, а мы выпускаем 4 тысячи в день нелетающих fpv.



Знаем, что бои будут в приграничье, но срочники у нас до сих пор не участники СВО. Собственно все силы, которые находятся на старой территории – не участники СВО. Надбавок и льгот у них нет.



Знаем, что ВСУ попрет с танками, но у погранцов в том районе один мавик, два РЭБа на подразделение", – пишет Кашеварова.



Другой волонтер Алексей Живов указывает на еще одну деталь:



"Сосредоточение противника было известно заранее. Тогда сам собой напрашивается вопрос: какого лешего по этому сосредоточению не было нанесено ударов планирующими бомбами, РСЗО и тд. Как в принципе допустили возможность сосредоточения и выдвижения противника в Курскую область?!".



Военкор Юрий Котенок объясняет задумку врага.



"Противник, имея стойкое желание разменять территории, старается всеми силами захватить плацдарм на территории большой, "материковой" России, чтобы потом этим разменом нивелировать успехи российских войск на освобождаемых территориях. Если рассматривать действия противника в этом направлении, становится ясно, что сейчас их действия сосредоточены на попытках взять под контроль районный центр Суджа, что будет для них серьезным успехом.



Вариантов немного - купировать этот прорыв. Отмечу логистику противника, который имеет возможность оперативно перебрасывать силы и средства на большие расстояния в течение нескольких суток. Это серьезный рычаг, возможности, которые недооценю мать нельзя".



Военкор Владимир Разин уточняет – враг бьет по Курчатову, где расположена АЭС.



"Курчатов – работает ПВО. Если ВСУ пытаются и имеют цель атаковать АЭС, то будут очень плохие последствия с обеих сторон… Активно работает наша авиация в Суджанском и Кореневском районах, но ВСУ подтянули свои системы ПВО, чтобы пробовать сбивать наших птиц".



А вот политтехнолог Марат Баширов настроен оптимистично:



"Не верьте многим постам по Курской операции. Не видят в целом. А мы там перемалываем. Силы большие брошены против нас, но это просто мясо".



Его мнение разделяет обозреватель Юрий Баранчик.



"В ближайшие 48 часов будет понятно, что это – ломающая все "договоренности" полноценная атака в глубь России, или пиарный ход на стероидах. Резервов подтянуто слишком много для пиара, но стратегических целей достигнуть невозможно. Их и придумать то сложно, а время играет не на стороне ВСУ".



Основатель батальона ДНР "Восток" Александр Ходаковский считает события ожидаемыми.



"Действия противника в Курской области вполне вписываются в логику этой фазы войны: когда тебя послали в нокдаун – нужно быстрее поднять руки и показать судье, что ты боеспособен, иначе остановят бой и засчитают тебе поражение. Вчера как раз писал, что в той или иной форме мы увидим попытки перехватить инициативу".



Военкор Герман Куликовский прогнозирует, что ближайшие дни станут решающими для хода всей СВО.



"Грядущие несколько дней и даже пара недель, станут временем очень жестких боев, как на Курском, так и на Белгородском направлении. Противник скопил крупные силы, а линия госграницы, а если точнее линия фронта, очень протяженная, так что ударить можно практически в любом месте.



Сейчас мы наверняка увидим массовые ракетные удары по всей территории Украины, которые будут призваны как помочь нашим войскам отбивать наступление противника, уничтожая его в оперативно-тактической зоне (ракетно-бомбовые удары), так и поражать дальние тылы. Противник стянул не только живую силу и танки с ББМ, он также постарался максимально прикрыть небо над наступающей группировкой. Так что скоро мы увидим уничтоженные установки Пэтриот и, как думаю я, первые F-16 будут тоже сбиты Северянами.



Если что, то мой пост не сладкий мед, а как раз наоборот. Нам предстоит тяжелое сражение, но итогом его станет разгром и уничтожение врага. Политической воли нам хватит, а военные сделают свою работу, даже несмотря на некоторые недочеты начального этапа".