 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Reuters: Путин попросил Иран о сдержанном ответе Израилю. Зачем?
06:33 07.08.2024

Reuters: Путин попросил Иран о сдержанном ответе Израилю
Источники утверждают, что данное послание секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу передал иранским чиновникам в ходе визита в Тегеран 5 августа

Президент России Владимир Путин попросил руководство Ирана о сдержанных действиях в адрес Израиля в ответ на убийство в Тегеране главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом во вторник, 6 августа сообщает Reuters со ссылкой на иранские источники.

По данным агентства, Путин попросил верховного лидера Ирана, аятоллу Али Хаменеи, сдержанно отреагировать на ракетный удар, нанесенный 31 июля и унесший жизнь Хании. Кроме того, российский лидер призвал аятоллу воздержаться от атак на мирных жителей Израиля.

По сведениям источников, данное послание секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу передал иранским чиновникам в ходе своего визита в Тегеран, состоявшегося накануне, 5 августа.

Вечером того же дня издание Jerusalem Post сообщило, что Иран предупредил руководство Израиля о намерении нанести удар. Предупреждение было передано через Министерство иностранных дел Венгрии Петера Сийярто: тот напрямую позвонил израильскому коллеге Исраэлю Кацу, чтобы объяснить, что получил эту информацию от исполняющего обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери. Комментируя ситуацию, Кац заявил журналистам, что "мир должен потребовать от Ирана цену за любые агрессивные действия, которые он осуществит".

Источник - trud.ru
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