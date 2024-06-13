У Вашингтона нет шансов удержать Тайвань под своим влиянием, - В.Овчинский

06:38 07.08.2024 причины очередной паники

Владимир Овчинский



Конец июля – начало августа 2024 года опять всколыхнули Белый дом истерическими призывами "удержать Пекин от захвата Тайваня".



С чем это связано?



"Растет ужас по поводу того, что Китай вторгнется на Тайвань"



Такой вывод делают Роберт Сполдинг III и Рамон Маркс в статье в "Нэшнл интерест" "Скрытая война за Тайвань. Без единого выстрела Китай уже ведет войну против Тайваня и побеждает" (29.07.2024). Они пишут:



"Многочисленные военные игры предсказывают ужасающие результаты. Вторжение будет быстрым и резким. Как это сделали Соединенные Штаты во время первой войны в Персидском заливе, Китай, скорее всего, сначала выведет из строя тайваньские радары и возможности воздушно-морской обороны, а затем высадит воздушно-десантные войска, включая захват аэродромов и портов. Последует десантный десант. Нельзя также сбрасывать со счетов возможность целенаправленных специальных операций и кибердействий со стороны размещенных на Тайване сил НОАК. Наконец, может произойти ЭМИ-атака, отключившая средства связи и батареи ПВО.



Несмотря на это, хотя многие считают китайское вторжение неизбежным, если не неизбежным, Тайвань посылает другой, менее убедительный сигнал , о чем свидетельствует тот факт, что он тратит меньший процент ВВП на свою оборону, чем Соединенные Штаты. Кроме того, на Тайване нет сильного призыва. Во втором десятилетии этого столетия, даже несмотря на рост напряженности в отношениях с Китаем, Тайвань сократил срок обязательного призыва на военную службу с двух лет до одного, а затем с одного года до четырех месяцев в 2017 году. Только с января 2024 года Тайбэй снова увеличил этот срок до один год, но этот уровень обязательств все еще меркнет, если учесть, что во время холодной войны Соединенные Штаты, не сталкиваясь с непосредственной угрозой чьего-либо вторжения, поддерживали двухлетний призыв. Эти факты поднимают вопрос о том, серьезно ли Тайвань относится к сопротивлению китайскому вторжению и даже серьезно ли он относится к таким угрозам".



"Реальность такова, что тайваньское общественное мнение о Китае в основном поддерживает нынешний статус-кво, который Пекин также терпит, пока не идет речь о независимости. Такое положение дел соответствует первоначальной схеме, изложенной Соединенными Штатами и Китаем в Шанхайском коммюнике 1972 года . Соединенные Штаты признали, что "есть только один Китай и что Тайвань является частью Китая". Вашингтон подтвердил свою приверженность "мирному урегулированию тайваньского вопроса самими китайцами". В опросе 2024 года более 33 процентов тайваньцев заявили, что они хотели бы продлить нынешний статус-кво на неопределенный срок, за ними следуют около 28 процентов, которые хотели бы решить вопрос о независимости позднее, и 21,5 процента, которые хотели бы сохранить статус-кво. статус-кво на данный момент, но постепенно продвигайтесь к возможной независимости".



"Китайские военные мыслители предполагают, что полномасштабное военное вторжение, возможно, не является первым вариантом в плейлисте Пекина. Некинетические альтернативы получают не меньше внимания в китайской военной мысли.



Без единого выстрела Китай уже ведет войну против Тайваня и побеждает. Нынешняя стратегия Пекина в первую очередь сосредоточена на экономическом поглощении, запугивании и влиянии. Их цель - завоевать Тайвань путем тихой интеграции в китайскую экономику, одновременно предотвращая, при необходимости, с помощью военных угроз, любое политическое движение Тайваня к провозглашению независимости. Китай является крупнейшим торговым партнером Тайваня. Китайцы на Тайване (но не коренное население ) имеют общий язык и прошлое с материковыми китайцами.



Следовательно, основная стратегия нападения по-прежнему будет заключаться в информационной войне и торговой войне, где Китай уже преуспевает".



"Пекин также максимально использует свое влияние в качестве крупнейшего в мире производственного партнера , чтобы повлиять на другие страны, чтобы они не стояли на пути его тайваньских амбиций. Отношения между Тайванем и Соединенными Штатами, по иронии судьбы, предоставляют Пекину дополнительное и удобное оправдание для всех видов тактики запугивания, таких как практические учения , которые он проводил за пределами Тайваня, которые были вызваны визитом в Тайбэй бывшего спикера Палаты представителей Пелоси. Разнообразная тактика информационной войны Китая направлена ​​на неизбежное подавление сопротивления объединению, устраняя необходимость в реальном военном вторжении".



"Китай уже доказал, что он вполне способен побеждать в войнах такого типа. Нигде результаты этого успешного подхода не были продемонстрированы лучше, чем в Организации Объединенных Наций. Пекин регулярно мобилизует поддержку своей политики в отношении Тайваня в Генеральной Ассамблее ООН и агентствах ООН , умело перехитрив Вашингтон и его западных союзников. Пекин успешно убедил голосующую коалицию стран, которые сотрудничают с ним, запретить Тайваню участие в различных институтах ООН. По данным Фонда Карнеги*, Китай утверждает, что "более 180 стран принимают его "принцип одного Китая".



За пределами ООН Китай также создал новые рамки для оказания влияния, особенно на Глобальный Юг . Это помогло создать БРИКС+, новый важный геополитический блок, охватывающий 45 процентов населения мира. В число членов входят Бразилия, Индия, Южная Африка, Иран, Египет, Россия, ОАЭ, Эфиопия и Китай. Пекинская декларация саммита БРИКС в июне 2024 года призвала к серьезным реформам Организации Объединенных Наций, в том числе в Совете Безопасности, в который страны Глобального Юга (кроме Китая) по-прежнему не входят в число постоянных членов. БРИКС - это новая мощная коалиция, которая только поможет Пекину лучше прикрыть его экспансионистские амбиции на Тайване и в других местах. Таиланд и Малайзия только что объявили о своем намерении присоединиться к БРИКС".



"Тайвань готовит граждан к китайскому вторжению. Дела идут не очень хорошо"



Под таким названием 3 августа 2024 года опубликована статья в "Вашингтон пост":



"В воображаемой блокаде тайваньской телевизионной драмы "День нуля", которая выйдет в 2025 году, но уже вызвала переполох, китайские военные окружили Тайвань, отрезав его от остального мира и ввергнув островную демократию с населением 23 миллиона человек в кризис.



В 17-минутном трейлере , выпущенном на прошлой неделе, общественность реагирует на блокаду Китая смесью ужаса и смирения. Молодые пары едут на велосипедах мимо танковых колонн по пустым улицам. Преступные группировки сеют хаос от имени Пекина и его территориальных претензий на Тайвань.



Тайваньцы не должны сражаться и в любом случае не смогут победить, говорит влиятельная личность своим подписчикам в сериале. "Те, кто хочет, чтобы мы вышли на поле битвы, - им на самом деле плевать на наши страдания", - говорит она.



Возможно, это вымысел, но мрачная оценка готовности Тайваня к борьбе, данная в сериале, затрагивает вполне реальную проблему, с которой сталкивается президент Лай Цзин - дэ , вступивший в должность в мае 2024 года и которого Пекин считает опасным сепаратистом.



Угроза со стороны Пекина усилилась, поскольку китайский лидер Си Цзиньпин объявил "воссоединение" Китая с Тайванем неизбежным. Он подчеркнул свою готовность использовать силу для достижения этой цели, отправив все большее количество военных самолетов и военных кораблей для проверки обороны острова.



Правительство Тайваня пытается улучшить свою обороноспособность, продлевая обязательную военную службу и модернизируя текущую подготовку резервистов в рамках более широкого сдвига в оборонной стратегии, призванного заставить Си дважды подумать, прежде чем рискнуть и применить силу.



Но молодые тайваньцы не откликаются на призыв, и министр обороны Веллингтон Ку недавно признал, что нехватка оборудования и инструкторов замедлила попытки профессионализировать подготовку резервистов. "Я должен честно сказать, что нам нужно быстро усилить подготовку, поскольку еще многое предстоит улучшить", - сказал он законодательному органу в июне 2024 года.



Тайбэй хочет создать профессиональные резервные силы для поддержки 155 000 действующих солдат. Все тайваньские мужчины, родившиеся в 2005 году или позже, теперь обязаны записаться на год службы, в то время как около 2 миллионов бывших солдат должны проходить переподготовку каждые два года.



Но чиновники признали, что отстают от графика с планами по обучению резервистов и призывников тому, как дополнять войска на передовой в случае войны. Только 6 процентов подходящих призывников - 6936 человек - приняли участие в недавно внедренной 12-месячной программе в этом году. Большинство отложили военную службу, чтобы сначала поступить в университет, а это означает, что когорта набора 2005 года рождения не будет полностью обучена до 2027 года.



Те, кто проходит военную службу в 2024 году, не проходят ожидаемую подготовку. Предполагалось, что избранная группа призывников-годовиков научится использовать беспилотники, противотанковые ракеты Kestrel и ракеты класса "земля-воздух" Stinger, но в этом году не было достаточного количества курсантов, чтобы начать обучение, по словам офицера Министерства обороны.



Медленный прогресс Тайваня в усилении подготовки войск беспокоит военных экспертов как в Вашингтоне, так и в Тайбэе, которые призывают власти действовать быстрее, чтобы сдержать Си и предотвратить войну.



"Тайвань меньше всего хочет, чтобы Си Цзиньпин, как ключевой человек, принимающий решения в Китае, и Соединенные Штаты, как ключевой союзник Тайваня, усомнились в приверженности Тайваня собственной обороне", - сказал Мэтт Поттингер, который был заместителем советника США по национальной безопасности в администрации Трампа, а сейчас является приглашенным научным сотрудником Института Гувера.



Чтобы сделать это, сказал Поттингер, Тайваню нужна политическая воля и дальновидность, чтобы посвятить некоторых из своих лучших военных офицеров вербовке и обучению. "Я действительно надеюсь, что Тайвань пойдет на эти жертвы", - сказал он.



Вооруженные силы Китая, крупнейшая постоянная армия в мире, насчитывает 2 миллиона активных военнослужащих и ежегодно набирает около 400 000 призывников. Его оборонный бюджет в размере 230 миллиардов долларов в 13 раз превышает бюджет Тайваня в 2023 году, а его армия регулярно тренируется, чтобы захватить остров внезапным сокрушительным нападением.



По закону Соединенные Штаты обязаны помогать Тайваню укреплять свою оборону, в том числе посредством продажи оружия, но официально они не обязуются вмешиваться в случае нападения Китая - эта политика известна как "стратегическая двусмысленность".



Хотя президент Байден неоднократно заявлял, что отправит армию США на защиту Тайваня, Трамп не давал таких обещаний. На вопрос о том, что он будет делать в интервью в июле 2024 года, Трамп сказал, что Тайвань находится "в 9500 милях" и должен платить за американскую оборону.



Тайвань должен быть "морально готов" к победе Трампа в ноябре и к пристальному вниманию, которое это вызовет, считает Мэй Фу-син, директор Тайваньского центра анализа безопасности, исследовательского центра со штаб-квартирой в Нью-Йорке.



"Если Трамп будет переизбран, он, безусловно, потребует от Тайваня значительно увеличить собственные расходы на оборону и более активно готовиться к войне", - заявила Мэй.



Аналитики говорят, что улучшение подготовки является ключевым способом для Тайваня показать, что он серьезно относится к военной готовности. Однако новые программы продолжают сталкиваться с нехваткой финансирования, инструкторов и оборудования, что приводит к регулярным жалобам участников на качество обучения, согласно резервистам, а также официальным заявлениям, признающим неудачи.



"Это была пустая трата времени", - сказал Винсент Цао, 30-летний инструктор по подводному плаванию, который провел большую часть своих пяти дней подготовки резервистов на прошлой неделе, сидя без дела внутри, слушая уроки у отставных солдат, которые открыто признали, что не готовы руководить программой.



Тайваньские мужчины, которые прошли обязательную службу в течение последних 12 лет, теоретически призываются на повторную подготовку каждые два года, хотя на практике многие посещают ее гораздо реже. Только пятая часть резервистов, прошедших повторную подготовку в прошлом году, завершили новый расширенный двухнедельный курс, большинство из них прошли ее только пять или семь дней.



Подготовка 2 миллионов резервистов к "немедленной боевой готовности" в качестве второй линии обороны "очень важна для защиты Тайваня", сказал Хань Ган-мин, бывший директор Управления мобилизации всеобщей обороны Тайваня, которое курирует резервистов.



"Поскольку резервные силы не являются основной боевой единицей, мы всегда оказываемся на последнем месте при распределении бюджета", - сказал Хан.



После вступления в должность в мае 2024 года Лай пообещал продолжить реформы своего предшественника, которые повысят боеготовность, и предупредил военных о необходимости избегать "пораженческого" настроя, заявив солдатам, что они не могут предполагать, что "первая битва будет последней битвой" в случае нападения Китая.



Однако новая администрация пока не объявила о серьезных изменениях в подготовке, помимо отмены церемониальных штыковых учений и строевого шага.



Лай также сталкивается с жестким сопротивлением со стороны дружественной Пекину партии Гоминьдан, которая контролирует законодательный орган, и обвиняет правящую Демократическую прогрессивную партию в попытках превратить Тайвань в "пороховую бочку".



Китай, желающий подорвать авторитет Лая, утверждает, что он хочет превратить простых людей в "пушечное мясо".



Военная стратегия Тайваня долгое время была сосредоточена на том, чтобы остановить Китай до того, как его войска пересекут 110-мильный пролив, разделяющий их, однако все большее число военных аналитиков в Тайбэе и Вашингтоне говорят, что Тайваню следует готовиться к худшему возможному сценарию: затяжной битве на самом острове.



"Резервисты Тайваня будут мобилизованы там, где происходят боевые действия, когда они происходят", - сказал Майкл Ханзекер, отставной морской пехотинец, изучающий военную реформу в Университете Джорджа Мейсона.



По словам людей, недавно прошедших военную подготовку, остров к этому явно не готов.



Растущая обеспокоенность общественности по поводу конфликта заставила многих на Тайване задаться вопросом, что они будут делать в сценарии "нулевого дня" и насколько далеко они могут зайти в плане вмешательства Китая в повседневную жизнь.



Опросы показывают, что большинство тайваньцев поддерживают решение о продлении обязательной службы, но это не значит, что они считают обучение эффективной тратой времени или государственных средств.



Китай против саммита IPAC



В последние дни июля 2024 года в Тайбэе прошел четвертый ежегодный "саммит" Межпарламентского альянса по Китаю (IPAC), в котором приняли участие около 50 парламентариев из 23 стран.



Коалиция нацелена на противодействие угрозам со стороны Китая и изменение внутренней политики в отношении Китая в странах-членах. Место проведения в этом году всегда должно было раздражать правящую Коммунистическую партию Китая (КПК), которая считает Тайвань своей территорией. В дни, предшествовавшие встрече, появились сообщения о том, что с некоторыми делегатами связывались китайские дипломаты, которые, по их словам, "явно пытались запугать и отговорить" их от посещения.



Люк де Пулфорд, исполнительный директор IPAC, сказал, что некоторым членам организации звонили или предлагали встречи, запланированные на то же время, что и встреча, чтобы "объяснить им, почему им не следует вмешиваться в тайваньский вопрос", или вместо этого предлагали поездки в Китай, "как будто от них можно было бы откупиться".



Де Пулфорд заявил, что Пекин нацелился только на те страны, "где, по его мнению, можно было бы их запугать".



"Я имею в виду, что это просто действительно удивительно оптимистичные вещи, которые серьезно напористы, значительно переходят границы", - сказал он Guardian (31.07.2024). "Они все были странами глобального юга, и я просто думаю, что это действительно шокирующий способ поведения".



Китайские послы в прошлом звонили членам IPAC, чтобы потребовать, чтобы они убрали свои подписи из коммюнике. Они также подвергались санкциям или становились мишенью китайских кибератак.



30 июля 2024 года ​​IPAC представил новых членов еще из шести парламентов, включая впервые Тайвань и Соломоновы Острова, которые в 2019 году перешли от дипломатического признания Тайваня к Китаю.



Питер Кенилория, оппозиционный депутат и сын первого премьер-министра Соломоновых Островов, заявил, что решение его страны создало "сложности и проблемы", которые необходимо устранить.



"Исторически отношения, которые когда-то существовали между Соломоновыми островами и Тайванем, были крепкими и глубоко укорененными в партнерстве и взаимном сотрудничестве", - сказал он. "Сегодня я, боюсь, не могу сказать того же. Я признаю сложности и вызовы, с которыми обе наши страны сталкиваются в результате этих действий, и заявляю, что лично я хочу, чтобы эти отношения вернулись к той силе, которая была когда-то".



IPAC открыто осуждал нарушения прав человека КПК в Синьцзяне и лоббировал поддержку движения за демократию в Гонконге , в частности, арестованного активиста и медиамагната Джимми Лая.



30 июля на встрече были одобрены планы "пресечения искажения КНР резолюции ООН 2758". Эта резолюция была принята в 1971 году, официально признав КНР под руководством КПК "единственным законным представителем Китая" в ООН и изгнав правительство Китайской Республики (КР) под руководством Чан Кайши.



Китайские официальные лица и СМИ часто утверждают, что резолюция подтверждает принцип одного Китая КПК (который включает их претензии на Тайвань), и используют государственные СМИ для нападок на аналитиков и других, кто его оспаривает. Правительство Тайваня, аналитики и другие обвиняют КПК в неверной интерпретации резолюции, в которой не упоминаются Тайвань или КР.



Де Пулфорд заявил, что противодействие неверной интерпретации резолюции Китаем отчасти было направлено на то, чтобы затронуть "сложные" темы, которые часто отвлекали людей от проблемы Тайваня.



Президент Тайваня Лай Цзин-дэ выступил 30 июля на саммите IPAC и предупредил, что китайское вторжение на самоуправляемый остров будет иметь более серьезные глобальные последствия, чем война на Украине или пандемия COVID.



Лай сказал, что у острова есть подробный план действий на случай вторжения со стороны Китая, и похвалил проведение "незапланированных, реальных боевых" учений в начале июля для укрепления своих сил обороны.



29 июля, перед началом основных обсуждений, Министерство иностранных дел Тайваня организовало дипломатическую поездку законодателей по острову, в ходе которой Китай отправил не менее десятка военных самолетов через срединную линию Тайваньского пролива.



В своем заявлении министерство иностранных дел Китая сообщило агентству Associated Press, что оно выступает против любых форм официальных обменов между своими дипломатическими партнерами и Тайванем и что IPAC "не заслуживает доверия".



Китай строит "непотопляемый" остров - авианосец с ядерным реактором



"После более десятилетия исследований и разработок Китай строит флот плавучих ядерных реакторов в Южно-Китайском море. Хотя они могли бы способствовать коммерческому развитию и разведке нефти, Китай делает акцент на военный потенциал плавучих реакторов, который, как он утверждает, даст ему преимущество перед любыми американскими силами в этом районе", - об этом пишет Дэвид Хэмблинг в "Популярной механике" (13.06.2024).



В 2016 году Национальное управление ядерной безопасности Китая заявило, что искусственный остров с плавучей ядерной платформой будет "эквивалентен атомному авианосцу", оснащенному боевыми самолетами и ракетными системами.



"Их военное превосходство будет намного больше, чем у американского авианосного флота дальнего действия", - продолжила спонсируемая государством организация.



"Наличие бесконечного источника энергии на небольшом искусственном острове дает китайским военным значительное преимущество", - говорит Роберт Банкер, доктор философии из стратегической консалтинговой компании C/O Futures. Плавучие реакторы представляют собой новую, явную угрозу для США и других стран во многих отношениях. Плавучий реактор не только увеличивает вероятность длительных военных операций, но и усложняет любую возможную реакцию США.



Южно-Китайское море является спорной территорией, на которую претендуют Китай, Вьетнам, Малайзия, Филиппины, Тайвань и Индонезия. Китайская Народная Республика не просто хочет получить небольшой кусок пирога - в 2009 году она претендовала на 90 процентов Южно -Китайского моря и до сих пор заявляет об этом. Международные дискуссии не привели к разрешению конфликта, и в последние годы Китай напрягает свои военные мускулы, чтобы поддержать свои претензии.



Китай начал застройку островов в 2014 году с флота гигантских земснарядов, выкапывающих песок со дна моря для расширения существующих островов и создания новых, искусственных. Первоначально Китай утверждал, что новая земля будет предназначена только для гражданского использования, но затем отказался от своих обещаний и превратил эту землю в военные базы с радарами и ракетами. К 2022 году на некоторых островах были взлетно-посадочные полосы, ангары, хранилища топлива и другая инфраструктура для эксплуатации военной авиации.



Китай использует острова для поддержки все более смелых действий против других стран - все, кроме настоящей войны. В частности, китайские самолеты летают в опасной близости от военных самолетов США, Австралии и других держав.



Грегори Полинг, эксперт по Южно-Китайскому морю из Вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, говорит, что количество инцидентов показывает, что это продуманная стратегия.



"Пентагон сообщал о рекордном количестве небезопасных перехватов самолетов со стороны Китая - по одному каждые два с половиной дня - до встречи Байдена и Си Цзиньпина в ноябре 2023 года. Если они возобновятся, "случайное" столкновение становится все более вероятным", - говорит Полинг.



На море Китай преследует филиппинские рыболовные суда с помощью водометов, лазеров и опасных маневров, которые иногда заканчиваются столкновениями. По словам Полинг, это лишь вопрос времени, когда один из этих инцидентов приведет к гибели людей, что затем приведет к дальнейшей эскалации. И это, возможно, именно тот предлог для действий, который ищет Китай.



В то же время Китай также вводит в конфликт новый атомный фактор.



Плавающий ядерный реактор обеспечивает обильную электроэнергию в отдаленных точках, например, на далеких островах, которые невозможно подключить к энергосистеме.



"Морские ядерные реакторы, в основном подводные лодки, а также авианосцы и другие корабли имеют долгую историю", - говорит Майкл Блак, доктор философии, глава группы ядерных исследований Имперского колледжа Лондона. "Хотя раньше только русские ставили один на баржу".



Китай строит два прототипа : ACPR50S мощностью 60 мегаватт и ACP100S мощностью 125 мегаватт. Каждый реактор расположен на собственной барже длиной 400 футов и может быть отбуксирован куда угодно. Это водо-водяные реакторы с пассивной системой охлаждения, современная конструкция, которая, в отличие от более ранних реакторов, не потерпит катастрофического расплавления в случае отказа охлаждения.



В отличие от более ранних конструкций, при повышении температуры мощность в реакторе с водой под давлением падает. Это предотвращает неконтролируемый перегрев. Пассивное охлаждение, которое работает даже при отключении электроэнергии, отводит тепло из активной зоны реактора, когда система выходит из строя, и делает серьезные аварии еще менее вероятными. Другие страны рассматривают эту технологию для создания миниатюрных ядерных реакторов и, возможно, однажды тоже разместят их на плавучих платформах.



Построенная в 2018 году плавучая атомная электростанция "Академик Ломоносов" в Певеке, Россия. Он был спроектирован так, чтобы иметь два ядерных реактора мощностью по 35 мегаватт каждый.



Как отмечает Блак, ядерный реактор "Академик Ломонов" уже работает в Арктическом море с 2019 года, обеспечивая электроэнергией северный портовый город Певек, усиливая притязания России на арктическую территорию. Хотя он сам не вооружен, он обеспечивает источник силы.



Новые китайские реакторы изначально предназначались для поддержки разведки нефти в спорном районе Южно-Китайского моря. В 2016 году Китай объявил, что реактор будет обеспечивать энергией ряд из 20 предполагаемых островных военных баз. Эти базы предназначены для того, чтобы возглавить усилия Китая по установлению доминирования в регионе, а укрепление баз ядерной энергией является эскалацией этой тактики.



Острова будут не просто "непотопляемыми авианосцами" (термин, который генерал Дуглас Макартур использовал для описания тихоокеанских островов во время Второй мировой войны), но и непотопляемыми атомными авианосцами. И это делает их еще более сложной задачей.



Учитывая, что в Китае уже есть военные базы на островах, почему ядерный реактор лучше, чем солнечные, ветряные турбины или дизель-генераторы?



"Атомная электростанция относительно компактна и автономна, поэтому ее преимуществами являются ее небольшая площадь и отсутствие необходимости постоянной дозаправки топлива", - говорит Банкер.



Сравните это с атомным авианосцем. Обычные авианосцы требуют частой дозаправки, но атомный авианосец может оставаться в море годами. Аналогичным образом, добавление ядерной энергии делает удаленные базы независимыми и позволяет им работать в течение длительных периодов времени.



Помимо электричества, плавучий ядерный реактор производит отходящее тепло, которое может привести в действие опреснительную установку, производя бесконечные запасы пресной воды. В настоящее время островные базы зависят от подаваемой к ним воды и используют дизельное топливо для генераторов.



Китай также экспериментировал с возобновляемыми источниками энергии, построив солнечную электростанцию ​​мощностью 500 киловатт на острове Вуди в Южно-Китайском море и гигантские установки, работающие на волновой энергии, но они могут обеспечить лишь часть общей мощности острова. Ядерная энергия обеспечивает достаточно энергии, чтобы поддерживать работу базы, и ее достаточно для энергоемких систем.



Плавающий реактор также может стать источником энергии для будущего оружия, такого как высокоэнергетические лазеры или микроволны, что может стать важным в следующем десятилетии.



Атомная АЭС – это еще и щит. В прошлом США наносили удары по авиабазам, используемым для враждебных действий, но это не так просто, если существует риск радиоактивного заражения.



"Любая атака на атомную электростанцию ​​де-факто означает, что противник "стал ядерным" с точки зрения СМИ, даже если наихудшим исходом будет радиоактивное рассеивание или отсутствие выброса вообще", - говорит Банкер. "Это дает обороняющемуся большое преимущество, особенно когда ключевые военные средства, такие как батареи противовоздушной и противокорабельной ракеты, окружают электростанцию, потому что атакующий дважды подумает, прежде чем нацелиться на эти средства".



"Ядерный реактор на базе повлияет на ваше военное планирование", - говорит Полинг.



Атомные электростанции всегда вызывают беспокойство, а размещение одной из них на барже в океане, известном своими разрушительными циклонами, увеличивает риск. Другие корабли также могут столкнуться с ним – дополнительная опасность, которую изучают китайские исследователи.



Сами китайцы подняли вопросы о безопасности проекта, и в 2023 году он был приостановлен, пока эти опасения не были решены. Тем не менее, эта технология является зрелой и имеет хорошие показатели безопасности. "Реакторы с водой под давлением - очень хорошо изученная технология", - говорит Блак. "Несчастных случаев ни с одним из них зафиксировано не было". Он отмечает, что плавучие реакторы не более опасны, чем блоки, питающие корабли и подводные лодки.



Китай может получить и другие выгоды от новых плавучих реакторов.



"Помощь при стихийных бедствиях - очевидный вариант использования", - говорит Полинг. "Плавающие реакторы могут временно обеспечить город электроэнергией. Их можно использовать для добычи нефти, и есть экспортный рынок".



Он приводит пример того, как деятельность Китая по строительству островов в 2013–2016 годах привлекла внимание всего мира к китайскому флоту земснарядов. Это дало нации огромный импульс популярности, позволив ей стать глобальным игроком. Доля Китая на мировом рынке дноуглубительных работ с тех пор утроилась с 7 процентов до 21 процента . "Сейчас китайские земснаряды работают по всему миру", - говорит Полинг.



Как и земснаряды, плавучие атомные электростанции могут стать частью военных амбиций Китая и стать историей экономического успеха и уникальным потенциалом, который Китайская Народная Республика может предложить государствам-клиентам.



Аналитики по понятным причинам обеспокоены военным аспектом новых электростанций, но нестабильная ситуация может достичь точки кипения еще до того, как они будут построены.



"Это то, что - если это вообще произойдет - произойдет через несколько лет", - говорит Полинг. "Многое может случиться между сейчас и потом".



Планируемые реакторы уже повышают политическую температуру, увеличивая вероятность конфликта, что, возможно, также является частью плана Китая.



Речь идет, прежде всего о конфликте вокруг Тайваня – В.О.!!



Фото: "Непотопляемый остров – авианосец" с ядерным реактором



*НКО, признанное в РФ иностранным агентом Источник - завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1723001880





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