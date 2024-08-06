 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 07.08.2024
10:06  В Астраханской области продолжает работу архео-экспедиция "В поисках Сарай-Бату: раскопки памятников Золотоордынского периода (XIII-XIV вв.)"
09:55  Ш.Мирзиеев подписал закон о признании прав на самозахваченные (до 1 мая 2018) участки земли
09:41  Запад уводит Центральную Азию из-под влияния России и Китая, - А.Курманов
08:18  Токаев утвердил "Национальный план развития страны до 2029 года". Снова пятилетка?
07:06  Горы за океан: американцы нарастили присутствие в Армении, - Игорь Кармазин
07:01  Буддистов России собирают в кучку ЦДУБа, - А.Мельников
06:57  В среде иерархов Казахстанской митрополии РПЦ завелись предатели. Просятся под Фанар

06:50  Администрация Харрис – Байдена разрушила Pax Americana, - American Thinker
06:42  Чем объясняется выбор старого педераста Тима Уолца как кандидата в вице-президенты США?
06:38  У Вашингтона нет шансов удержать Тайвань под своим влиянием, - В.Овчинский
06:33  Reuters: Путин попросил Иран о сдержанном ответе Израилю. Зачем?
06:30  Бандеровцы пытаются прорваться в Курскую область. МО РФ бодро рапортует о победах
00:50  Душанбе и Ташкент намерены "распечатать" Сарезское озеро. Ученые предупреждают о возможном прорыве дамбы, - НГ
00:25  Бангладеш вероятно возглавит изобретатель микрокредитов - банкир Юнус
00:17  Выборы в Молдавии: честной игры не будет, - Вл.Малышев
00:08  Иран заставил себя ждать. Израиль пытается предугадать действия Тегерана и "Хезболлы", - Э.Байсалов
00:02  Нетаньяху уговаривают заморозить южный фронт
Вторник, 06.08.2024
22:57  Кыргызстанец Жоламан Шаршенбеков завоевал бронзовую медаль игр в Париже
22:41  Серебряный призер Олимпиады в Сиднее Ислам Байрамуков стал первым в истории омбудсменом по спорту Казахстана
22:37  Российские бойцы подняли флаг РФ над Нью-Йорком
22:33  Рост населения в Узбекистане начал замедляться
22:23  Россия начала "работать" по Киеву здоровыми северо-корейскими баллистическими ракетами Hwasongpho-11Na (KN-24)
21:28  ХАМАС избрал нового главу политбюро вместо убитого Хании. Им стал Яхья Синвар
20:44  Кыргызстан объявил узбекистанского "вора в законе" Салима Абдувалиева в розыск по линии Интерпола
19:49  "Удар возмездия" на паузе: Тегеран выбирает один из четырех вариантов атаки, - К.Ольшанский
19:37  Евразийство с изоляционистским душком. Миграционные новшества РФ угрожают партнерству с бывшими советскими республиками
17:27  В Узбекистане начнут готовить водителей-дальнобойщиков для работы в ЕС
16:56  Худшие опасения сбылись: Триатлонисты госпитализированы после олимпийского заплыва в Сене
15:04  У России появился неожиданный противник в третьей мировой, - С.Савчук
15:03  Британия почувствовала, почем бунт лиха. В стране не стихают мощные антииммигрантские выступления
15:01  Армянский заслон: Ереван укрепляет свои рубежи "эффективными заграждениями" против Москвы
15:00  Без двух минут пропасть: что показывают часы Судного дня. Замглавы МИД РФ призвал к ядерной деэскалации
14:58  У Украины кончаются люди, - Е.Балакин
13:23  Guardian: в Иране назвали моральным долгом наказать Израиль за убийство Хании
13:00  На кого ты работаешь? Турция не пустила туркменского иноагента Р.Мятиева отдохнуть в Анталии
12:24  Переворот в Бангладеш: что происходит, протесты и последствия
12:21  Кыргызстанцы стали реже покупать недвижимость, чем замедлили рост цен на жилье
12:18  Вокруг строительства Улькенской АЭС в Казахстане все больше интриг и недомолвок, - СП
08:27  "Черный понедельник" начался на Востоке и продолжился на Западе, - НГ
08:16  Сеул поможет Душанбе построить железную дорогу в Афганистан, - В.Панфилова
07:45  Последнее иранское предупреждение. Почему не впечатляет возмездие Тегерана
07:32  Наследство пяти правительств. Почему Великобритания потонула в погромах, - Л.Цуканов
07:09  Американский цугцванг, или Как мала Камала? - Николай Коньков
07:05  В Узбекистане продолжают "закрывать" лидеров местных ОПГ
06:46  ВВС Израиля ликвидировали командира ливанской "Хезболлы" Альдин Джавада
01:17  Камала Харрис на вершине Лысой горы, - Вл.Малышев
01:04  Маски сброшены: Европа открыто поклоняется антихристианским силам, - В.Катасонов
00:52  Ахмедов и Шестеров умудрились разворовать даже парк "Патриот" МО России
00:47  Как гость в горле: Лондон не справляется с волной беспорядков из-за мигрантов, - Е.Хамова
00:35  "Черный понедельник" начался на Востоке и продолжился на Западе
00:07  Тревожная ситуация. Талгарское озеро над Алма-Атой пришло в движение
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Чем объясняется выбор старого педераста Тима Уолца как кандидата в вице-президенты США?
06:42 07.08.2024

В штабе демократов рассчитывают, что он сможет привлечь голоса консервативных избирателей
Чем известен кандидат демократов в вице-президенты Тим Уолц

Действующий вице-президент США и кандидат Демократической партии Камала Харрис выбрала в качестве своего "второго номера" губернатора Миннесоты Тима Уолца. Чем он известен и чем обусловлен этот выбор - в материале РБК
)
Как Уолц оказался в большой политике
Тимоти (Тим) Джеймс Уолц родился 6 апреля 1964 года в городе Вест-Пойнт, штат Небраска, в семье лютеран с немецкими корнями. После окончания старшей школы в возрасте 17 лет поступил на службу в Национальную гвардию, совмещая ее с работой на ферме и производстве, а затем получил диплом педагога в колледже Чадрона. После университета провел год в Китае по программе американской НКО WorldTeach, а затем начал работать школьным учителем и тренером в небольшом городке Аллайанс в родном штате, продолжая совмещать преподавание со службой в Нацгвардии. В той же школе он познакомился со своей будущей супругой Гвен Уиппл, и в 1996 году они вместе перебрались в ее родную Миннесоту. У пары двое детей.

В 2003 году, спустя два года после терактов 11 сентября, Нацгвардия направила Уолца в Италию, где его батальон был задействован в поддержке операции "Несокрушимая свобода", проводившейся США в Афганистане. В 2005 году он уволился с военной службы.

В тот же период Уолц занялся политикой - в 2004 году он как волонтер работал на президентскую кампанию Джона Керри в своем избирательном округе. А уже в 2006 году выдвинул собственную кандидатуру в конгресс и на первых же выборах обошел оппонента от Республиканской партии Гила Гуткнехта, который уже шесть раз избирался в палату представителей от Миннесоты. Как отмечает Associated Press (AP), Уолцу помогло недовольство избирателей тогдашним президентом Джорджем Бушем-младшим и войной в Ираке. На сайте Уолца отмечается, что, работая в конгрессе, он внес ряд законопроектов, в том числе нацеленных на снижение числа самоубийств среди ветеранов и на предотвращение торговли инсайдерской информацией со стороны конгрессменов, которые были приняты.

В 2018 году Уолц выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора Миннесоты и одержал победу на выборах. 2020 год выдался для Уолца непростым: сначала ему пришлось подписывать распоряжения о закрытии школ и предприятий в связи с пандемией COVID-19, а затем его штат захлестнули антирасистские протесты кампании Black Lives Matter (BLM, "Жизни чернокожих важны"), начавшиеся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (во время задержания полицейский сделал ему удушающий прием, и Флойд вскоре скончался в больнице). Уолц пообещал добиться справедливости и инициировал реформу полицейских органов, которая была одобрена местными законодателями в конце июля 2020 года.

За действия в период пандемии и волнений BLM Уолц неоднократно подвергался критике со стороны республиканцев. В его первый срок на посту губернатора Миннесоты заксобрание штата было расколото: палату представителей контролировали демократы, а сенат - республиканцы, поэтому законопроекты Уолца, в том числе об оплате школьных обедов из бюджета штата, нередко встречали сопротивление последних, и ему постоянно приходилось идти на компромиссы.

В 2022 году Уолц успешно был переизбран на второй срок, а демократы получили контроль над сенатом штата. Это позволило им отменить практически все ограничения на аборты в штате, введенные республиканцами, легализовать употребление марихуаны в рекреационных целях, а также сохранить программы поддержки подростков-трансгендеров. Большое внимание Уолц уделял и другому важному для демократов вопросу - борьбе с изменением климата.

Чем губернатор Миннесоты может помочь кампании Харрис
Как отмечает CNN, Камала Харрис должна была найти напарника по президентской кампании в рекордно сжатые сроки, прежде невиданные в американской истории. 21 июля действующий президент США и практически безальтернативный кандидат от Демпартии США Джо Байден объявил о снятии своей кандидатуры с выборов, а уже к вечеру 22 июля, после многочасовых телефонных разговоров с конгрессменами и партийными функционерами, Харрис смогла утвердиться в качестве замены. 5 августа она была официально выдвинута кандидатом от Демократической партии на выборах 2024 года, а уже 6 августа Харрис и Уолцу предстоит выступить на первом совместном предвыборном митинге в Пенсильвании. Затем они отправятся в Висконсин, Мичиган, Северную Каролину, Джорджию, Аризону и Неваду - колеблющиеся штаты, где демократы и республиканцы пользуются примерно равной поддержкой.

Источники CNN отмечают, что первоначально Уолц был далеко не фаворитом в списке кандидатов на номинацию вице-президента, однако Харрис была восхищена его искренностью, а на заключительной встрече 4 августа между ними установились теплые отношения. "Он говорит и выглядит, как большинство избирателей, которых мы потеряли из-за Трампа", - сказал каналу опытный функционер Демократической партии. CNN также отмечает, что Уолц поддержал кандидатуру Харрис на следующий день после снятия с выборов Байдена и с тех пор был одним из наиболее энергичных сторонников ее предвыборной кампании.

Чем известен кандидат Трампа в вице-президенты и что он думает о России

Как и "номер два" Трампа Джей Ди Вэнс, Уолц родом из сельской Америки - небольшого городка с населением 3,5 тыс. человек, отмечает AP. Еще на своих первых выборах 2006 года он продемонстрировал способность привлекать голоса консервативных избирателей (тут ему очков добавляет и тот факт, что он владеет огнестрельным оружием), а на посту губернатора эффективно работал и с демократами, и с республиканцами. "Выбрав Уолца, Харрис отдала предпочтение искусному политику с опытом работы в исполнительной власти и указала на важность колеблющихся штатов Среднего Запада, таких как Висконсин и Мичиган", - поясняет The Washington Post.

В качестве губернатора Уолц в основном фокусировался на внутриполитических вопросах, но высказался и насчет внешнеполитической повестки, в том числе о конфликте на Украине. В апреле 2023 года губернатор Миннесоты принял участие в онлайн-встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским, а в феврале 2024 года посетил украинское посольство, чтобы подписать соглашение о сотрудничестве между Миннесотой и Черниговской областью. "Миннесота продолжит поддерживать Украину в ее борьбе за свободу и демократию", - написал он по этому случаю в соцсети X.

Валентина Шварцман

Источник - РБК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1723002120


Новости Казахстана
- Олжас Бектенов поручил обеспечить готовность объектов образования к новому учебному году
- Кадровые перестановки
- Депутатами рассматривается вопрос усиления ответственности за производство наркотиков до пожизненного лишения свободы
- Осужден заместитель гендиректора компании, незаконно добывавшей нефть
- Осуждены за организацию и содержание притонов для занятия проституцией и сводничество
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Ерлан Карин выступил на открытии мероприятия интеллектуального клуба Zakovat
- Бюрократическая экономика
- Верблюдоводство и легкая промышленность: Тамара Дуйсенова ознакомилась с бизнес-инициативами в рамках "Ауыл аманаты"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  