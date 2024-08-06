Администрация Харрис – Байдена разрушила Pax Americana, - American Thinker

06:50 07.08.2024

American Thinker - США

06 августа 2024

Администрация Харрис – Байдена разрушила Pax Americana

TAC: Байден и Харрис окончательно добили "Американский мир"



Байден и Харрис окончательно добили "Американский мир", пишет American Thinker. Под руководством немощного старика США утратили остатки власти, и именно из-за этого в мире теперь царит хаос, сокрушается автор статьи. Журналистка убеждена: демократы намеренно ослабляют Вашингтон.

Андреа Видбург (Andrea Widburg)



Так называемый Pax Romana или "Римский мир" существовал примерно с 27 год до н. э. до 180 года н. э., когда Рим контролировал бóльшую часть Средиземноморья и значительную часть восточного побережья Атлантики. Благодаря столь внушительному присутствию Рим предотвращал и душил на корню региональные войны. Если только вы не бунтовали против римской власти, время было мирное.

Pax Americana или "Американский мир" просуществовал с 1945 по 2021 год, когда Америка была сильнейшей мировой державой. Были региональные войны, но в основном американское давление не давало им скатиться в ядерный хаос или полный региональный крах. Теракты 11 сентября поколебали эту систему, Обама со своим "лидерством из положения сзади" ослабил ее еще больше, а администрация Харрис – Байдена добила окончательно. И вот мы оказались на грани.



Как уже давно заметили проницательные наблюдатели, Джо Байден, номинальный лидер Америки, практически с самого вступления в должность стремительно впадал в маразм. И без шекспировского короля Лира ясно, что слабый и престарелый правитель (к тому же страдающий старческим слабоумием) непременно накличет катастрофу эпического масштаба. Реальная история это подтверждает. Вспомните, например, Францию при Карле VI, который мнил про себя, что сделан из стекла, и Англию при Генрихе VI, внуке Карла VI, который прошел весь путь от младенца-короля до безумца. Их слабости лишь усугубили ужасы Столетней войны.

Сегодняшние выпуски новостей напоминают мне классический номер "Веселенький менуэт" от Kingston Trio:

В Африке бунтуют, а в Испании голодают.

Во Флориде ураган, а в Техасе засуха.

По всему миру горе и страдание.



Французы ненавидят немцев. Те терпеть не могут поляков.

Итальянцы презирают югославов, а южноафриканцы - голландцев.

Да и мне самому, если честно, никто особо не нравится!

Но не надо нервничать, будем горды и признательны:

Ведь человечеству даровано грибовидное облако.



И мы знаем наверняка, что в один прекрасный день

Вспыхнет искра, и нас всех сметет.

В Африке бунтуют. В Иране вражда.

От чего нас пощадит природа, сделает наш ближний.

Милая песенка, но реальность далеко не мила. Вот до чего докатился мир под управлением Камалы Харрис и Джо Байдена:

В Англии бунтуют.



Иран грозит уничтожить Израиль, и из-за отказа Байдена решительно поддержать Израиль в войне против иранских ставленников (ХАМАС, "Хезболлы" и хуситов), Тегеран действительно может нанести массированный удар. Израиль уже планирует превентивные действия.

Турция грозит Израилю войной.

Израиль может столкнуться с войной на два фронта, поскольку "Хезболла" ежедневно обстреливает его ракетами уже почти целый год (мировые СМИ это игнорируют), что совершенно недопустимо.

Украинско-российский конфликт тянется уже третий год, и Киев только что получил истребители F-16.

Китай ждет, пока Америка ослабнет еще больше, чтобы нанести удар по Тайваню.



Кровавые беспорядки только что смели премьер-министра Бангладеш и отправили ее в изгнание.

Американские и азиатские фондовые рынки рухнули.

Американский рынок недвижимости и рынок труда тоже в беде.

Да, я ведь еще не говорила, что Северная Корея разместила ядерные ракеты прямо у границы с Южной?

Северная Корея перебросила сотни единиц ядерного оружия к границе, отказавшись от разрядки с США и Западом, сообщили СМИ в понедельник.

По данным новостного агрегатора KCNA Watch, до 250 тактических баллистических ракетных пусковых установок было переброшено на юг КНДР к границе с Южной Кореей. В воскресенье по этому поводу состоялась праздничная церемония с участием северокорейского диктатора Ким Чен Ына.



Когда Америка слаба, нестабильные страны рушатся, а сильные противники, наоборот, играют мускулами. При Трампе у нас не было войн, а мир был прочен. А с тех пор, как в Белом доме обосновались Камала и Джо, все катится к чертям.

И самое прискорбное, что именно этого левые и добиваются. Они хотят слабой Америки, потому что она должна заплатить за свои исторические прегрешения. И если это означает, что вместе с Америкой сгорит весь мир, так тому и быть.

(Так что грядущей осенью голосуйте так, словно от этого зависит ваша жизнь, потому что так и есть.)