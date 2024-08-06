Буддистов России собирают в кучку ЦДУБа, - А.Мельников

07:01 07.08.2024

6.08.2024



Буддисты переходят под духовное управление Москвы



Процесс централизации и систематизации общин набирает обороты

Андрей Мельников

Заместитель главного редактора "Независимой газеты", ответственный редактор приложения "НГ-Религии"



Буддийская сангха (сообщество) России, похоже, от состояния раздробленности переходит к более-менее четко выстроенной двуполярности. В последнее время явно формируется новое административное средоточие общин – Центральное духовное управление буддистов (ЦДУБ). После многих лет стараний превратить Буддийскую традиционную сангху России (БТСР) в главную буддийскую организацию страны, определяющую жизнь последователей дхармы в нескольких регионах, кажется, ставка теперь делается на ЦДУБ, преимущество которого заключается в том, что штаб-квартира этой централизованной организации находится в Москве, а не в далеком Улан-Удэ, как у БТСР.



Новому центру силы отдается приоритет еще и потому, что там сразу взяли курс на объединение общин самых разных направлений и школ, а не только тибетского буддизма Махаяны, и даже еще конкретнее – школы Гелуг, которая преобладает в Бурятии. ЦДУБ также ориентировано на приобщение к единой иерархии представителей разных народов, традиционно исповедующих буддизм. Но что интересно, эту централизованную организацию в начале 2024 года возглавил выходец из Калмыкии геше Йонтен (Сергей Киришов).



Долгое время несколько регионов (Бурятия, Тыва, Калмыкия, отчасти Алтай) спорили о статусе "главной" буддийской терроритории России. Ламы Калмыкии были не очень довольны, что не они, а бурятские духовные лидеры представляют эту традиционную религию на общероссийском уровне, в том числе перед властями страны. Однако и сказать, что ЦДУБ – калмыцкая организация, тоже нельзя. Она включает в себя много московских, петербургских и прочих региональных организаций и даже общины в Бурятии. При этом Объединение буддистов Калмыкии во главе с шаджин-ламой Тендзин Чойдаком (Мутулом Овьяновым) как было автономным, таковым и продолжает пребывать, включая в свой состав 17 юридических лиц в республике. Овьянов остается еще и настоятелем главного хурула Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни", а Киришов был администратором в том же святилище до того, как возглавил ЦДУБ и переехал в Москву, чтобы служить в буддийском храме в московском районе Отрадное.



Административный вес Киришова пока кажется не таким солидным, как у руководителя БТСР хамбо-ламы Дамбы Аюшева, который состоит в Совете при президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями. Киришов же представляет буддистов в Общественной палате РФ. Зато ЦДУБ демонстрирует динамику роста.



В июле геше Йонтен сообщил, что в объединение вступили очередные семь организаций из разных регионов. Среди этих общин есть представители школ Гелуг, Нингма и Кагью, а также две организации последователей традиции дзен. "Мы рады новым участникам, каждая из вступивших организаций и общин уже несколько лет успешно развивается и привносит свой вклад в развитие буддизма в России, вместе наша работа во благо всех живых существ, во благо дхармы, во благо буддизма в России будет еще эффективнее и интереснее, – заявил он агентству РИА Новости. – Мы хотим, чтобы все традиционные буддийские школы в России гармонично развивались и процветали, создавая условия для духовной практики для всех буддистов". "Все буддийские организации не конкурируют между собой, а довольно успешно сотрудничают", – сказал Киришов, вероятно, в ответ на просьбу журналистов описать отношения ЦДУБ с другим крупнейшим объединением – БТСР. При этом на официальном сайте организации точного списка всех участников объединения нет.



В связи с такими успехами возникает вопрос: а откуда взялось столь динамично развивающееся религиозное объединение, о котором еще недавно никто не слышал? Тем не менее Центральное духовное управление буддистов существовало еще во времена СССР. Оно было образовано в 1946 году на волне сталинской реабилитации религий и базировалось в Иволгинском дацане в Бурятии. Собственно говоря, нынешняя Традиционная сангха под управлением Аюшеева и есть прямой наследник того самого, еще советского духовного управления буддистов. Однако в конце 1990-х годов в результате противоречий между бурятскими ламами ЦДУБ было преобразовано в БТСР.



Оппозиционные Аюшееву бурятские деятели в сентябре 1998 года зарегистрировали в Улан-Удэ организацию под похожим названием: "Духовное управление буддистов России" (ДУБР). Согласно открытым источникам, это юридическое лицо было ликвидировано в мае 2020 года по решению суда. Вопреки предположениям, что проявившаяся сейчас ЦДУБ как-то связана с альтернативной бурятской ДУБР, найти подтверждение такой связи не получается. Согласно реестрам, московская организация существует начиная с 2004 года, что и указано на ее официальном сайте. Со дня создания до 2021 года ее учредителем значилась Московская община буддистов. Эта община построила и управляет храмом "Тубден Шедублинг" в составе межрелигиозного комплекса в Отрадном. Там ныне служит Киришов.



Вероятно, обе организации, как и пояснял геше Йонтен, продолжат свою деятельность параллельно, поделив направления в социальном служении сообразно преимуществам каждого из религиозных объединений. Как рассказали в разговоре с "НГР" инсайдеры буддийской жизни России, Аюшеев делает упор на патриотическую работу и бытовые интересы жителей бурятских кочевий, а Киришов обладает дипломатическими способностями, более искусно действует как на московской, так и на международной политической сцене.



Намек на общие корни ЦДУБ и БТСР, берущие начало во временах всесоюзной централизации религиозной жизни, вероятно, должен подчеркнуть целеустремленность, равновеликость и серьезные намерения руководства обеих структур, а также тех, кто обеспечивает переформатирование отечественной сангхи на федеральном политическом уровне.