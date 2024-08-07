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Горы за океан: американцы нарастили присутствие в Армении, - Игорь Кармазин
07:06 07.08.2024

7 августа 2024,

В Вашингтоне рассказали о своих планах на Закавказье
Игорь Кармазин

Армения довольно давно взяла курс на сближение с Западом, но нынешним летом обозначилась новая тенденция. Если раньше речь шла о политическом и дипломатическом взаимодействии, то теперь наиболее интенсивно развивается военное сотрудничество. Ереван допустил в свою армию американского военного советника, провел с США совместные военные учения, глава МИД Армении съездил на саммит НАТО. "Известия" разбирались, к чему такой подход может привести.

В армянской армии появится американский советник
Армения и США налаживают военное сотрудничество. С одной стороны, Вашингтон внедряет в армию закавказской республики своего советника. Представители Госдепа говорят, что консультант прилетит в Ереван до конца года, будет якобы помогать армянскому минобороны реформировать вооруженные силы, при этом сохранит связь с американским военным ведомством и посольством США. В Ереване подчеркивают, что консультационную поддержку уже получают, но стремятся ее расширить.

С другой стороны, регулярными стали военные учения. Так, с 15 по 24 июля в окрестностях Еревана прошли маневры Eagle Partner 2024, в них приняли участие соединения ВС Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии Канзаса. Первоначально говорилось о том, что на тренировках отработают взаимодействие в международных миротворческих миссиях. Позже, однако, в европейском командовании США заявили, что солдаты учились бороться с массовыми беспорядками.

С третьей стороны, гораздо больше в последнее время стало знаковых визитов. В начале июля глава МИД Армении Арарат Мирзоян посетил саммит НАТО, проходивший в Вашингтоне. В свою очередь, американские чиновники почти без перерыва гостят в Ереване. Так, только в июле в армянской столице побывали старший советник США по переговорам на Кавказе Луис Боно, заместитель госсекретаря США Узра Зея, руководитель Агентства по международному развитию США (USAID) Саманта Пауэр, а также представительная делегация конгрессменов во главе с сенатором Роджером Уикером.

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Наконец, в конце июля стало известно, что Комитет по ассигнованиям сената США одобрил выделение Армении в 2025 году $65 млн, которые пойдут в том числе на евроатлантическую интеграцию республики. Параллельно Евросоюз решил предоставить Еревану €10 млн военной помощи, деньги пригодятся для оборудования палаточного лагеря армянского армейского батальона. "Безопасность становится все более важным элементом наших отношений, у нас есть взаимный интерес к дальнейшему расширению диалога", - подчеркивал глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Интересно, что американские чиновники не скрывают своих целей. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен в конце июля признал, что Вашингтон способствует отдалению Армении от России. По его словам, закавказская республика полностью зависит от Москвы в вопросах экономики и энергетики, США хотели бы эту ситуацию "диверсифицировать". О'Брайен также подчеркнул, что американская администрация стремится обеспечить выход стран Центральной Азии на мировые рынки в обход России и Китая, для этого разрабатывают транспортные маршруты в Закавказье, в том числе по территории Армении.

Ереван игнорирует учения ОДКБ
Отношения Армении с Россией и ее союзниками, наоборот, остаются сложными. Так, нынешним летом по пожеланию армянской стороны завершилась миссия российских пограничников, которые обеспечивали безопасность в ереванском аэропорту Звартноц, 31 июля состоялась официальная церемония проводов. Согласован вывод пограничников РФ из армянских регионов, граничащих с Азербайджаном, в том числе из Тавушской, Гегаркуникской и Сюникской областей.

Кроме того, Армения продолжает придерживаться курса на разрыв с ОДКБ. В начале августа стало известно, что Ереван отказался от участия в двух военных учениях организации. Одни маневры должны пройти в середине августа в Новосибирске, другие - в сентябре в Киргизии. До этого Никол Пашинян сообщал, что республика заморозила свое участие в ОДКБ, Армения также отказалась платить взнос за участие в объединении в 2024 году, судя по всему, не собирается вносить деньги и в следующем году.

ОДКБ
Заседаниe Совета министров обороны ОДКБ в Алма-Ате

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
Довольно много в последнее время и знаковых заявлений армянских политиков. Так, Никол Пашинян в начале июля сообщил, что Ереван готов к стратегическому партнерству с США. При этом армянское руководство продолжает критиковать действия Москвы. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявлял, что Россия якобы сначала отобрала Нагорный Карабах, а потом передала Азербайджану.

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Российские дипломаты в ответ говорят, что Запад стремится сделать из Армении вторую Украину. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что США навязывают Еревану натовские стандарты вооруженных сил, чтобы в дальнейшем иметь дополнительные рычаги влияния на внутреннюю и внешнюю политику республики. "Подобные шаги Еревана, приобретающие системный характер, подрывают функционирование отработанных механизмов взаимодействия в области безопасности", - отмечала она.

На этом фоне в конце июля Россельхознадзор обнаружил в армянских овощах и фруктах повышенное содержание пестицидов, работу с рядом экспортеров приостановили. В армянском правительстве в ответ пообещали внедрить дополнительный лабораторный контроль продукции.

Что говорят эксперты
Научный сотрудник Института прикладных политических исследований (Армения), кандидат исторических наук Сергей Мелконян отмечает, что интересы США и нынешнего армянского руководства совпадают.

РоссельхозФото: РИА Новости/Александр Кондратюк
- Американцы хотят запустить проект транспортного коридора "Восток – Запад", который свяжет Центральную Азию с Европой в обход Ирана и России. Предполагается, что коммуникация пойдет через Турцию, Армению, Азербайджан и Каспийское море. Для этого надо, чтобы Ереван договорился с Баку и Анкарой, границы в регионе были открыты. Армянское руководство считает проект привлекательным, поэтому готово идти даже на односторонние уступки ради установления мира, - подчеркивает он.

Политолог Аршалуйс Мгдесян считает, что команда Никола Пашиняна пытается найти новых союзников.

- Армянские власти считают, что гарантии безопасности со стороны России не сработали, поэтому пытаются привлечь новых партнеров. Тут можно вспомнить контракты на закупку вооружений у Индии, контакты с Францией, теперь активизировался диалог с США. Впрочем, вторую Россию найти сложно, я не думаю, что кто-то из ведущих мировых держав возьмет на себя обязательства по защите Армении, - полагает он.

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Российский политолог Андрей Арешев говорит, что Армения последовательно разворачивается в сторону Запада.

- Я бы сказал, что армянские власти выставили свою республику на геополитические торги, это делается на фоне, как они считают, ослабления позиций России в Закавказье. Я не думаю, что эти торги приведут к какому-то успеху, вряд ли США или кто-то еще возьмет обязательства по защите Армении. Скорее всего, сотрудничество будет идти по отдельным вопросам и конкретным проектам, - утверждает он.

Источник - известия
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