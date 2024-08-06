Запад уводит Центральную Азию из-под влияния России и Китая, - А.Курманов

09:41 07.08.2024 Запад уводит Центральную Азию из-под влияния России и Китая



Айнур Курманов. Москва



В Казахстане затягивается процесс проведения референдума по судьбе ядерной энергетики, так как руководство страны оказалось в тупике из-за давления со стороны Запада. При этом англосаксы активно окучивают Астану с целью расширения обходного Транскаспийского маршрута и отказа от сотрудничества с российскими компаниями.



Об этом пишет международный обозреватель "ПолитНавигатора" Айнур Курманов.



Уже просачивается информация из разных источников о том, что американцы требуют от Акорды отказать Росатому и китайским ядерщикам во время проведения конкурса на строительство АЭС, предоставив контракт корейцам или французам, или вообще закрыть вопрос с развитием атомной энергетики в стране. При этом идут даже угрозы дестабилизации внутриполитической обстановки в республике, если это условие Вашингтона не будет выполнено.



Что интересно, Белый дом ранее был более мягок по этой теме, обещав казахстанской правящей элите согласиться с результатами конкурса, но теперь ситуация резко изменилась на 180 градусов, и янки не намерены терпеть усиления позиций российского капитала в энергетике Казахстана, что является наглядной демонстрацией колониализма. Эту ситуацию прокомментировал известный политолог и эксперт по Центральной Азии и Афганистану Никита Мендкович.



"Победа Росатома или китайских компаний, как я уже упоминал, недопустима для Запада, и посольство США угрожает санкциями и всеми видами кар, вплоть до переворота, если Астана позволит им что-то строить. Руководство Казахстана в серьезном недоумении, так как США изначально обещали не противодействовать строительству по итогам международного конкурса, но резко отказались от своих обещаний после утечки о плохих перспективах для своих. В общем, англосаксы традиционно "хозяева своего слова": хотят дают – хотят забирают обратно", – отмечает эксперт.



И это на фоне того, что ни "Westinghouse", "Framatome", ни "Hyundai", ни "Korea Hydro&Nuclear Power" не смогли представить приемлемых вариантов, и они уже значительно отстали в деле проектирования и возведения новых и безопасных реакторов. Работа с ними как раз означает возможные аварийные ситуации и выбросы, не считая более значительных финансовых затрат. Все это говорит о том, что Астана может вообще отказаться от референдума и строительства АЭС или вновь отложить в долгий ящик этот судьбоносный и важнейший вопрос.



То, что такой вариант вполне возможен, говорит и целенаправленное повышение налогов с 6 до 9%, а еще через год – до 18% для добытчиков урана, а это как раз в основном "Казатомпром" и Росатом. Тут надо учитывать, что Казахстан является крупнейшим поставщиком урана на мировой рынок, владея 40% доли, а 25% из добытого идет на нужны российской атомной промышленности.



Такой значительный рост налогов означает одно – неминуемое увеличение отпускной цены на уран и соответственно повышение стоимости вырабатываемой атомной электроэнергии в самой России. Это уже не говоря о возможном росте себестоимости военной продукции, связанной с этим ресурсом. То есть заведомо российский капитал ставится в невыгодные и неконкурентные условия по сравнению с США, ЕС и Великобританией, и, похоже, это далеко не последний подобный шаг, так как уже являлись свидетелями введения правительственного запрета на ввоз зерна из РФ и требования вывода ценных бумаг из казахстанских бирж.



Интересно, что ни о каком повышении налогов на западные корпорации и речи не идет. Более того, вся сфера добычи редкоземельных металлов уходит практически полностью и за копейки в руки европейских, британских и американских компаний. Отдаются не только месторождения, но и право на геологоразведку с возможностью последующей эксклюзивной добычи.



Так, только совсем недавно было подписано соглашение между казахстанской компанией "Тау-Кен Самрук", Государственным департаментом США и Национальной геологической службой Казахстана об исследовании территории в Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях на предмет добычи редких металлов.



При этом Астану пытаются склонить к тому, чтобы она вложила более значительные средства, в том числе за счет кредитов западных банков, для развития Транскаспийского транспортного маршрута (ТМТМ).



Например, Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк готовы выделит займы правительству РК на 3 млрд евро для этих нужд, тогда как сами англосаксы не спешат раскошеливаться.



Подобную тенденцию отметил и президент Азербайджана Ильхам Алиев, который на своем примере рассказал во время выступления на Шушинском медиафоруме, как нагло ведет себя Брюссель, желающий переложить на плечи Баку и Астаны все расходы на создание и развитие инфраструктуры по транспортировке ресурсов в Европу:



"Европа просит нас увеличить добычу и транспортировать газ, так как она серьезно нуждается в нем. Пропускную способность Южного газового коридора (TANAР) - с 16 млрд до 32 млрд кубометров, а ТАР - с 10 млрд до 20 млрд кубометров. Но не хотят это финансировать. Европейцы ожидают, что мы вложим туда миллиарды, при этом говорят, что через 10 лет ЕС газ будет не нужен. Разве мы похожи на глупцов, которые будут вкладывать десятки миллиардов долларов в газ, который им не понадобится?!".



При этом ТМТМ хотят развивать за счет самих колоний: в Вашингтоне уже не скрывают, что данный маршрут будет действовать не только в обход России, но и Китая. Об этом, в частности, заявил при общении с американскими сенаторами помощник госсекретаря США Джеймс О’Брайен, который увязал новый маршрут со стратегией увода Центральной Азии из-под влияния Москвы и Пекина.



"Страны Центральной Азии невероятно богаты, и сейчас их единственные варианты выхода на мировые рынки лежат через Россию или Китай. Если мы сможем открыть маршрут, который будет пролегать через Армению или Азербайджан, то они гораздо меньше будут зависеть от России и Китая", – подчеркнул ведущий сотрудник Госдепа, отвечающий за постсоветское пространство.



Закрепить прозападный курс правящей казахстанской элиты был призван и визит 1 августа в Астану главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля. Главной целью вояжа было заставить руководство РК выбрать "правильную" сторону в конкурсе по строительству АЭС или вообще его отменить, как и сам референдум, а также убедить вложиться в развитие Транскаспийского маршрута.



О необходимости скорейшего развития ТМТМ Боррель открыто заявил на итоговой пресс-конференции, рекламируя выгоды от этого пути. В обмен, как в свое время на Украине, Брюссель в качестве коврижки предлагает упрощение получения Шенгенских виз. Оно и понятно, так как в воздух пахнет глобальной войной, а ЕС и США не хотят лишиться богатейшей сырьевой базы как редкоземельных металлов, так и нефти, и газа.



Ведь только в этом году ведущие западные консорциумы добыли в РК 44,7 млн тонн нефти и газового конденсата. Только в прошлом году американцы и европейцы нарастили добычу газа на 101%. При этом планируется расширение добычи нефти в 2028 году на 12 млн тонн в год на крупнейших месторождениях Карачаганак и Тенгиз.



Такие богатства и хотят перевозить по Каспию, формируя фактически новый маршрут с участием уже Японии вместо Китая. Не зря в Казахстане с 9 августа планируется провести масштабный саммит глав государств Центральной Азии с участием с участием японского премьера Фумио Кисиды.



Он еще потом собирается до 12 августа посетить Монголию и Узбекистан, которые оказываются в орбите внимания возрождающегося японского империализма, и в этом плане им отведена своя роль.



Интересно, что Кисида не скрывает и собственных целей – максимально отдалить Казахстан и бывшую советскую Среднюю Азию от России и Китая за счет выстраивания нового торгового пути и торгово-экономических отношений, означающих подчинение Западу и его сателлитам в Азии.



Как пишет издание The Japan Times, которое взяло интервью у японского премьера, "Япония поможет создать торговый путь через Каспийское море, который свяжет Центральную Азию с Европой без захода в Россию (в надежде на то, что стабильный экспортный маршрут даст региону экономическую независимость)".



Такая активизация эмиссаров Запада, возможный отказ Астаны от строительства АЭС и рост налогов для российских компаний, как и их вытеснение, свидетельствует о том, что Казахстан и регион буквально отрывают на глазах, что чревато очень серьезными последствиями стратегического характера. Таким образом подстегивается и ускоряется процесс формирования цепи враждебных государств уж на южных рубежах России, что создает угрозу и Китаю, и Ирану.



Последний наглядный пример тому – появление сообщения о том, что между компанией "KAZ Chemicals Trading Haus" был подписал контракт с украинской фирмой "УкрХимЭкспорт" на поставку аммиачной селитры, которая может использоваться для изготовления взрывчатки и применения этой взрывчатки против вооруженных сил России. Правда через пару дней руководство "KAZ Chemicals Trading Haus" обнародовало опровержение на статью в издании VESTI.UZ под названием "Казахский бизнес замарался связью с бандеровцами", но, как говорится, дыма без огня не бывает.



Ведь мы же помним, как благодаря российским хакерам были сорваны поставки вооружений и боеприпасов в "незалежную", а затем Токаев вводил запрет на экспорт военной продукции. При этом ВСУ вполне исправно снабжались казахстанским ГСМ через румынские НПЗ. И то, что такие сообщения не прекращаются еще раз показывают, с кем на самом деле находится в этом конфликте с Западом Астана.



Из этих новых реалий и нужно выстраивать свою стратегию в Центральной Азии пока не поздно. Источник - politnavigator.net

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