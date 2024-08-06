|Ш.Мирзиеев подписал закон о признании прав на самозахваченные (до 1 мая 2018) участки земли
09:55 07.08.2024
Президент подписал закон о признании прав на самозахваченные участки земли
В Узбекистане признали права на самозахваченные до 1 мая 2018 года земельные участки и построенные на них сооружения. Президент Шавкат Мирзиеев подписал соответствующий закон.
Согласно документу, в стране также легализуется земля, которую выделяли районные и городские хокимияты до 8 июня 2021 года без утверждения с областной администрацией или Кенгашем народных депутатов.
"Законом также четко определены основные условия признания прав. Например, земельный участок не должен быть выделен другим лицам или выставлен на аукцион; должен отсутствовать спор на земельный участок; не должно быть противоречия генеральному плану", - говорится в сообщении.
Изменения также затрагивают садоводческие и виноградные товарищества и занимаемые ими участки.
За признание прав на земельные участки под жилыми домами, приватизированными или признанными на праве собственности зданиями, взимается единовременный платеж.
Размер платежа составляет 5 базовых расчетных величин в Ташкенте, 3 БРВ в Нукусе и областных центрах, 2 БРВ в и 1 БРВ в других населенных пунктах. Лицам, включенным в Единый реестр социальной защиты, а также лицам с инвалидностью предоставляется скидка.
Закон вступит в силу через три месяца и будет поэтапно реализовываться до 1 января 2028 года.
В пресс-службе главы государства сообщают, что в настоящее время имеется более 3 миллионов 600 тысяч земельных участков, правовые документы на которые не оформлены или неполны.