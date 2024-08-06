Ш.Мирзиеев подписал закон о признании прав на самозахваченные (до 1 мая 2018) участки земли

09:55 07.08.2024

Президент подписал закон о признании прав на самозахваченные участки земли



В Узбекистане признали права на самозахваченные до 1 мая 2018 года земельные участки и построенные на них сооружения. Президент Шавкат Мирзиеев подписал соответствующий закон.



Согласно документу, в стране также легализуется земля, которую выделяли районные и городские хокимияты до 8 июня 2021 года без утверждения с областной администрацией или Кенгашем народных депутатов.



"Законом также четко определены основные условия признания прав. Например, земельный участок не должен быть выделен другим лицам или выставлен на аукцион; должен отсутствовать спор на земельный участок; не должно быть противоречия генеральному плану", - говорится в сообщении.



Изменения также затрагивают садоводческие и виноградные товарищества и занимаемые ими участки.



За признание прав на земельные участки под жилыми домами, приватизированными или признанными на праве собственности зданиями, взимается единовременный платеж.



Размер платежа составляет 5 базовых расчетных величин в Ташкенте, 3 БРВ в Нукусе и областных центрах, 2 БРВ в и 1 БРВ в других населенных пунктах. Лицам, включенным в Единый реестр социальной защиты, а также лицам с инвалидностью предоставляется скидка.



Закон вступит в силу через три месяца и будет поэтапно реализовываться до 1 января 2028 года.



В пресс-службе главы государства сообщают, что в настоящее время имеется более 3 миллионов 600 тысяч земельных участков, правовые документы на которые не оформлены или неполны.