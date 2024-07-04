 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Астраханской области продолжает работу архео-экспедиция В поисках Сарай-Бату: раскопки памятников Золотоордынского периода (XIII-XIV вв.) В Астраханской области продолжает работу архео-экспедиция "В поисках Сарай-Бату: раскопки памятников Золотоордынского периода (XIII-XIV вв.)"
10:06 07.08.2024

В поисках Сарай-Бату: раскопки памятников Золотоордынского периода (XIII-XIV вв.)

ГАУ АО "НПУ "Наследие"
Археология
Дата: 04.07.2024 - 30.08.2024
Регион:Астраханская область
Статус:Ведется набор

Приглашают принять участие в археологических раскопках на территориях интереснейших и ранее практически не исследованных памятников Золотоордынского периода в Нижнем Поволжье.

Поселение "Маячный" (Красноярский район Астраханской области): в настоящее время ведутся активные дискуссии по вопросу идентификации Красноярского городища и возможного отождествления его с первой столицей Золотой Орды – городом Сарай ал-Махруса. Связано это с тем, что городище является практически единственным поселенческим памятником эпохи Золотой Орды на территории Астраханской области, часть подъемного керамического и нумизматического материала которого уверенно датируется XIII в.

Урочище "Орлиное гнездо" (последняя четверть XIII - XIV вв., Золотая Орда): место расположения одноименного поселения и грунтового могильника, не типичного для памятников археологии Астраханского края, так как они занимают территорию, затапливаемую в период весеннего паводка. На памятнике был обнаружен клад монет из белого металла, которые относятся к периоду правления в Орде хана Тула-Буги (1287-1291 гг.). Подобные монеты - редкость не только для Астраханской области, но и для всего Нижнего Поволжья, поскольку они относятся к концу XIII века – периоду становления Золотой Орды как самостоятельного государства.

Если вам хочется ощутить на себе ветер степной свободы и прикоснуться к древним артефактам Золотоордынского периода, то добро пожаловать в Астраханскую экспедицию "Астраханское Археологическое наследие". Здесь у вас появится уникальный шанс приобщиться к изучению истории Золотоордынских городов Нижнего Поволжья и почувствовать себя в роли первооткрывателя!

Можно приехать на срок от одной недели

Условия: В экспедиции предусмотрено трехразовое питание: приготовление по графику дежурства по кухне.

В силу климатических условий в регионе рабочий день начинается в 06:00 и заканчивается в 14:00.

Предусмотрен 10-минутный перерыв каждый час, плюс 30 минут перерыв на перекус.

Собственная палатка приветствуется, но не обязательно.

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Первый месяц работы экспедиции принес массу интересных находок - помимо разнообразной золотоордынской керамики (в том числе и редкой хорезмской) найдены несколько достаточно странных захоронений, произведенных прямо посреди стен вскрытого городища. Определенно, экспедиции удалось обнаружить городище (город) ранне-ордынского периода, доселе не отмеченный на ученых картах
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Источник - Волонтеры Истории
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1723014360


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