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Главарь ЛДПР Слуцкий предлагает взимать с мигрантов до 30% налога на доходы
11:36 07.08.2024

В России предложили взимать с мигрантов до 30% налога на доходы

Инициатор идеи, депутат Леонид Слуцкий, считает, что доходы иностранных специалистов должны работать на российский бюджет

Фракция ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким подготовила для внесения в Госдуму законопроект, в котором предлагается до 30% повысить ставку НДФЛ для иностранных граждан, работающих в России на основании патента, сообщили "Известия".

"Концепция законопроекта направлена на необходимость пересмотра основных параметров налоговой системы в отношении иностранных граждан и увеличение доходов бюджетной системы РФ для решения масштабных общенациональных задач в социальной и экономической сферах", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении издания.

В нем отмечается, что, согласно данным Росстата, только в 2022 году численность иностранных граждан, получивших разрешительные документы на работу в РФ в течение года, составила 2164,6 тыс. человек, из них действующий патент на осуществление трудовой деятельности имели 2035 тыс. человек. В 2023 году данный показатель фактически являлся аналогичным, уточняется в документе.

"В соответствии с пунктом 3 статьи 224 Налогового кодекса РФ для всех доходов, получаемых физлицами, не являющимися налоговыми резидентами России, предусмотрена налоговая ставка в размере 30%. Вместе с тем доходы иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму на основании патента, не подпадают под требование данной нормы. В отношении указанных доходов налоговая ставка устанавливается в соответствии с прогрессивной шкалой налогообложения", - пишут авторы в законопроекте и предлагают это исправить.

"В последние годы все больше иностранцев стремятся попасть в Россию на заработки. Почти две трети мигрантов сегодня работает в найме по патенту, а все заработанные деньги они отправляют своим семьям за рубеж. Но мы считаем, что доходы иностранных специалистов должны работать на бюджет России", - пояснил причину разработки законопроекта сам Леонид Слуцкий.

По его словам, это позволит пополнить бюджет дополнительными доходами, которые пойдут на развитие городов, сел, в том числе и на реализацию мер по поддержке семей с детьми и другие социально значимые направления.

Депутаты Госдумы уже неоднократно предлагали повысить стоимость НДФЛ для иностранных трудовых мигрантов. Так, в августе 2023 года группа депутатов от "Справедливой России" внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий четырехкратное увеличение стоимости патента для мигрантов. Позже с предложением повысить обязательные платежи для мигрантов выступил и депутат от фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Источник - asiaplustj.info
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