|Феномен! Кубинский борец-вольник Михаин Лопес выиграл золото 5-й олимпиады и ушел непобедимым
13:32 07.08.2024
Самый сильный борец планеты в 41 год взял пятую Олимпиаду. У Карелина – три, скоро они встретятся
Владимир Иванов
Единственная Олимпиада, которую не выиграл кубинец Михаин Лопес – Афины-2004. Туда он приехал 21-летним пацаном. И в упорном четвертьфинале проиграл будущему чемпиону – нашему Хасану Бароеву.
После этого – 20 лет феерии:
● Пекин-2008 – убедительный реванш у Бароева в финале – 6:1;
● Лондон-2012 – не отдал соперникам ни балла;
● Рио-2016 – Лопес vs весь мир – 16:0;
● Токио-2020 – все еще более впечатляюще, 24:0 по сумме всех поединков;
● Париж-2024 – 6:0 в финале.
Теперь Михаин собрал пять олимпийских колец. Символично.
Особый кайф – после Токио кубинец не боролся ни на одном турнире. Лицензию для страны добыл мощный Оскар Пино. Лопес в 41 (через 2 недели ему исполнится 42) просто подъехал к главному и решил все вопросы. Великий.
Даже у таких легенд, как Александр Карелин и Александр Медведь, было по три олимпийских золота. А у этого супертяжа уже 5.
***
Подробнее про феномен Лопеса мы поговорили с одним из главных знатоков мировой борьбы в России – Тиграном Аваняном, руководителем пресс-службы ФСБР.
– В какой-то степени Лопесу повезло. У него уровень как у борца ХХ века, но нынешние тяжи все послабее. В 90-е конкуренция была значительно выше. Если бы Михаин захотел остаться, мог бы смело идти и за шестой победой.
В Пекине-2008 все были уверены, что Хасан Бароев возьмет второе золото. Но в финале Лопес его перетолкал. И уже тогда олимпийский чемпион по вольной борьбе в тяжах Александр Иваницкий говорил, что Лопес будет бороться столько, сколько захочет.
Кубинец от природы мощнейший. Такие рождаются раз в 200 лет. Интересный факт: весовые категории в 2008-м и 2012-м были до 120 кг. В Рио – до 130 кг, но кубинцы топили, чтобы убрали верхний предел. Знаешь почему? Была угроза, что он не уложится. Рабочий вес Михаина в 2015-м был 149 кг!
Вот, кстати, на чемпионатах мира он последний раз в 2015-м и боролся. В 2018-м тоже хотел, но в процессе весогонки махнул рукой – и пошел в венгерский стейк-хаус!
– Тут у него соперников вообще не было?
– Букмекеры ставили на действующего чемпиона мира – Амина Мирзазаде. Говорили, иранец весь цикл пахал, а Лопес загорал. Но когда вчера они боролись, кубинец еще успевал смотреть схватки на соседних коврах!
– Ух ты.
– Думаю, единственный, кто мог реально дать бой на этой Олимпиаде – Сергей Семенов. Он в этом году положил на туше турка Кайялпа на Европе и очень серьезно готовился к Лопесу. Но увы, офицерам путь в Париж заказан.
На 2014-м на ЧМ в греко-римской приезжал вольник Билял Махов. Лопес его одолел 1:0 и после в интервью сказал, что не планировал тренироваться, но из-за Махова – начнет. Когда же Махов решил ехать на Олимпиаду в вольной борьбе, Лопес его поблагодарил и пожелал удачи там. В целом, Билял был ближе всех, чтобы его обыграть. Они провели две встречи: 1:0 и 2:1.
Михаин мощно праздновал с тренерами, одного даже аккуратно уложил на ковер
– Выходит, Лопеса с Россией многое связывает.
– Я тебе больше скажу: 24-25 августа в Новосибирске турнир Аксенова – и он приедет. Лопес очень уважает Карелина и хочет посмотреть, как Сан Саныч живет. Обещает привезти все свои медали. В Токио, когда он стал 4-кратным, отдельно просил не сравнивать его с Карелиным. Понимает, что в 90-е была другая конкуренция. Очень жаль, что их эпохи немного разошлись.
Самый трогательный момент вечера: после победы Лопес вышел на центр ковра, снял борцовки и встал на колени. Жест считали все – и трибуны устроили легенде, только что завершившей карьеру, стоячую овацию минут на 10.
Уйти настолько красиво могут позволить себе только избранные.
P.S. А когда Лопес пришел в микст-зону к журналистам, разговор пришлось прервать из-за... звонка президента Кубы.