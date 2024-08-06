Феномен! Кубинский борец-вольник Михаин Лопес выиграл золото 5-й олимпиады и ушел непобедимым

13:32 07.08.2024

Самый сильный борец планеты в 41 год взял пятую Олимпиаду. У Карелина – три, скоро они встретятся



Владимир Иванов



Единственная Олимпиада, которую не выиграл кубинец Михаин Лопес – Афины-2004. Туда он приехал 21-летним пацаном. И в упорном четвертьфинале проиграл будущему чемпиону – нашему Хасану Бароеву.



