В России предложили формировать из коррупционеров генеральские батальоны на СВО

14:16 07.08.2024

Баранец предложил формировать из коррупционеров генеральские батальоны на СВО



Елена Острякова. 06.08.2024



Аресты генералов в Минобороны РФ стали настолько частыми, что по окончании их дел, можно будет формировать из осужденных целые подразделения.



Об этом военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец заявил в эфире радио "Комсомольская правда", передает корреспондент "ПолитНавигатора".



"Когда некоторых преступников, доказанных судом, пытаются уложить на нары, они горят желанием отправиться на СВО. Я вот думаю, может быть, у нас будут генеральские взводы или полковничьи батальоны. Тогда, может быть, у нас дела живее пойдут. Но я боюсь, а вдруг генерал, которому разрешили пойти на СВО, собьет Ф-16. А вдруг – два Ф-16. Твою мать, он же вернется домой миллионером", – пошутил Баранец.



После прихода на пост министра обороны РФ Андрея Белоусова правоохранительные органы задержали шесть генералов, подозреваемых в коррупции.