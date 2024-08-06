Книга о колонизации Казахстана в XVIII веке пропала из продажи, а ее издателю теперь угрожают неизвестные

14:50 07.08.2024 Как рассердить казахов

Книга о колонизации Казахстана в XVIII веке пропала из продажи, а ее издателю теперь угрожают неизвестные



Анна Козырева



В Казахстане разыгрались нешуточные страсти, связанные с книгой "Как управлять казахами", основанной на архивных документах 1734 года. Ее издал в Алматы Бахытжан Бухарбай - писатель, главный редактор казахстанской версии Forbes. Неожиданно на исторический труд обратили внимание местные блогеры, но лишь на название и обложку, которые показались им оскорбительными. Блогеров поддержала их аудитория, после чего книга исчезла с прилавков, а ее издателю начали поступать угрозы. Но главное в этой истории другое - люди, все же ознакомившиеся с содержанием этого труда, называют его не иначе, как прорывом и попыткой взглянуть на историю отношений с северным соседом в отличном от официального ключе. Так чего же себя лишили рассерженные казахстанцы - в материале "Ферганы".



"Проект об удержании в русском подданстве киргиз и способах управления ими"



В начале июля в одном из кафе Алматы Бахытжан Бухарбай презентовал новую книгу издательства AmalBooks, посвященную начальному этапу колонизации Казахстана. Это был исторический труд - компиляция писем и отчетов обер-секретаря Ивана Кириллова периода 1731-1734 годов.



"В 1731 году из-за ослабления Казахского ханства в ходе изнурительной войны с джунгарами хан Младшего жуза Абулхаир был вынужден присягнуть на подданство Российской империи. Уже через три года обер-секретарь Иван Кириллов подает в Сенат ''Проект об удержании в русском подданстве киргиз и способах управления ими''. 1 мая 1734 года проект Кириллова во всех частях одобрила императрица Анна Иоанновна, и исполнение его было поручено ему же. Автор проекта считал, что разжигание вражды между кочевыми народами - лучший способ контроля над Степью. Документы были собраны и опубликованы российским историком, этнографом, членом Оренбургского отделения Русского географического общества и комиссии Научного архива А. Добросмысловым в 1900 году", - цитировало рассказ Бахытжана Бухарбая на презентации Liter.kz.



Название книги "Как управлять казахами" - отсылка к оригинальному названию проекта Кириллова. Издатель объединил его письма с архивными материалами, а также статьей директора Института истории и этнологии имени Чокана Валиханова Зиябека Кабульдинова о начальном этапе колонизации казахской степи. Для удобства читателей Бухарбай перевел дореформенную русскую орфографию в современную. Книга вышла в рамках серии "Таза тарих" (буквально - "Чистая история").



"Мы знаем, что в советский период доминировал нарратив о том, что присоединение казахов к России было добровольным, - отметил Бухарбай на презентации книги. - В научных статьях, изданных в период Российской империи, писалось о завоевании степи, завоевании Туркестанского края.



Если присоединение было добровольным, то откуда взялись восстания против колонизации?"



По мнению издателя, приведенные в книге исторические материалы рождают еще один вопрос: а было ли прошение со стороны хана Абулхаира о подданстве или все-таки речь шла о протекции?



Бухарбай склоняется к тому, что речь шла все же о протекции. С ним можно спорить или согласиться, но сам факт широкой дискуссии с использованием опубликованных 300 лет назад исторических документов - в Казахстане явление редкое, если не сказать уникальное.



"Это задевает мою честь"



В июле книга "Как управлять казахами" появилась в продаже в Казахстане. На прилавке АЗС "Компас" в Алматы ее увидели блогеры Нуркожа Бауыржанулы и Елзат Мукашев. Их оскорбило название и обложка произведения. Подобные книги, считают блогеры, нельзя продавать в стране, тем более в местах, где их видят туристы. Об этом Бауыржанулы и Мукашев рассказали у себя в соцсетях.



"Честь не позволяет мне просто пройти мимо. Как это можно просто так оставить. Прямо передо мной стояли люди русской национальности и снимали это на видео, насмехаясь над этим. Это задевает мою честь. И возникает вопрос, есть ли честь у тех, кто это позволил?", - возмущался в трансляции один из блогеров.



"Даже на рисунке один из ханов склоняется перед русскими офицерами", - соглашался второй.



Речь об обложке книги, которую, вероятно, блогеры попросту не узнали. Это - часть полотна "Аманат" ("Заложник") известного казахстанского художника Нурлана Килибаева. На полотне изображен Ералы, сын хана Абулхаира и его​ старшей жены Бопай. В 1732 году 11- летнего наследника в качестве посланника хана отправили в Санкт-Петербург.



Подписчики разделили озабоченность двух блогеров. Некоторые из них обвинили издателя книги в попытке посеять межнациональную вражду в Казахстане. Другие - в оскорблении казахов и их предков. Звучали призывы подать на Бухарбая в суд и даже бойкотировать АЗС "Компас".



Мракобесие



Спустя несколько дней бурных обсуждений книга полностью исчезла из продажи. Ее больше нет ни на прилавках, ни на сайтах Flip, "Меломан" и Kaspi. И лишь сейчас в Сети начали все громче звучать слова в защиту издания. Так, политолог и блогер Ильяс Бактыгалиев назвал происходящее "мракобесием".



"Но куда неприятнее сам прецедент, когда парочка недалеких блогеров и кричащая толпа в интернете могут приводить к фактически варварскому запрету ''неугодной'' литературы. Думаю, очевидно, что допускать подобное нельзя и опасно", - считает он.



Аналогичного мнения придерживается политолог Газиз Абишев.



"Казахская государственность подошла к середине XVIII века в том виде, в котором подошла. Ничего не исправить. Но можно извлечь исторические и социальные уроки. [...] Бахытжан Бухарбай сделал очень полезное дело. Буллинг в его отношении - это внутринациональный каннибализм, который веками висит утяжелителем на ногах казахского народа. Нельзя позволять хайпожорам преследовать представителей казахской национальной интеллигенции, к которой, безусловно, относится Бухарбай. Интересно, что те, кто организовал на него травлю, не могут написать сами нечто, что соответствует их взглядам, но могут громко преследовать то, что не соответствует. А книгу хорошо было бы вернуть в продажу. С радостью бы купил, прочитал и сделал публичный разбор", - написал Абишев в своем Telegram-канале.



Исполнительный директор Ассоциации ОПК Казахстана Найзабек Олжабайулы у себя в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) выразился еще жестче:



"Пара ''альтернативных гениев'', прочитав название, не разобравшись в ситуации, начали хейт. А книга на самом деле - прорыв.



Бахытжан Бухарбай взял книгу, выпущенную в Российской империи, перевел ее на современный язык и опубликовал, чтобы показать, что северный сосед нам никогда братом не был. Что методички были разработаны еще в царской России, и что сегодняшние политико-экономические приемы - это простое следование старой, но рабочей методике. У казахов появилась возможность посмотреть на эту методичку и увидеть себя и свои уязвимости со стороны. Заодно сказать, что за это время изменилось в нас. Но наш Комплекс Неполноценности, наша вторичность и общая истеричность просто все потуги подвижника Бухарбая свела к нулю... Очень жаль...".



Есть альтернативное мнение, что кипящие вокруг исторической книги страсти - лишь часть так называемого "черного пиара" для ее раскрутки. Впрочем, люди, знакомые с Бухарбаем, это отвергают. Но если и так, то этот пиар явно зашел куда-то не туда. В одном из последних постов в своем Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) Бахытжан Бухарбай признается, что ему и его семье начали угрожать неизвестные. Сейчас он консультируется с юристами, чтобы защитить себя, свою семью и бизнес. Источник - fergana

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