Почему Европейский союз не спешит отказываться от российского газа?

15:08 07.08.2024 В первом полугодии 2024 года экспорт сжиженного природного газа во Францию ощутимо возрос



06.08.2024 | Дмитрий НЕФЕДОВ



Согласно данным Евросоюза, доля российского трубопроводного газа, импортируемого странами-членами ЕС, снизилась с 40% от общего объема газоимпорта в 2021 году до примерно 8% в 2023-м. Вместе с тем с учетом сжиженного природного газа (СПГ), поставляемого танкерами, она составила 15%.







По итогам первых пяти месяцев 2024 года Россия поставила в страны ЕС 7,5 млн. тонн СПГ, что на 15% превышает показатель за аналогичный период предыдущего года, рассказал изданию Forbes руководитель проектов компании "Имплемента" Иван Тимонин. Рост поставок наблюдался и в июне-июле: "Таким образом, регион сохраняет существенную зависимость от российских поставок, которые по невысоким ценам осуществляются и в рамках действующих долгосрочных контрактов".



Введенные Брюсселем 24 июня новые ограничения не подразумевают отказ от закупок СПГ со стороны европейских стран, вместе с тем усложняя процесс перенаправления СПГ из европейских терминалов далее в Азию. "Однако конкретно сейчас, в летний период с июня по конец октября, Россия может транспортировать СПГ напрямую в Азию через восточную часть Северного морского пути. В зимний период, с ноября по июнь, можно перегружать СПГ с танкера ледового класса на обычный по принципу "борт в борт" – это уже "рабочая" система в санкционном режиме", – рассказывает аналитик "Цифра брокер" Наталия Пырьева. Ключом к снижению зависимости ЕС от газа из РФ стал рост закупок СПГ в основном из США, Норвегии и Катара, что, однако, привело к резкому увеличению поставок на европейский рынок российского СПГ, продающегося по демпинговым ценам, как и трубопроводный газ из РФ с осени 2022 г. В феврале правительство РФ продлило разрешение на поставки продукции "Ямал СПГ" немецкой компании Securing Energy for Europe (SEFE, национализированная бывшая Gazprom Germania) до 31 декабря 2040 года. Ежегодная мощность завода "Ямал СПГ", действующего на базе Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения, оценивается в 16,5 млн т.



По данным корпорации Kpler, Россия – второй (после США) по объемам поставщик СПГ в ЕС: в 2023 году на ее долю пришлось 16 % от общего импорта Евросоюзом этого вида топлива, что на 40 % больше, чем в 2021-м. При этом объемы поставок в 2023 году несколько снизились по сравнению с предшествующим годом, но данные за первый квартал 2024-го показывают, что они вновь выросли на 5 % в сравнении с тем же периодом предыдущего года.



Самыми крупными СПГ-импортерами, в том числе из РФ, были Франция, Испания и Бельгия, на которых пришлось 87 % всего СПГ, поступившего в ЕС в 2023 году. Примерно та же пропорция в СПГ-импорте сохранилась в первом полугодии с. г.



Согласно отчету Центра исследований энергетики и чистого воздуха (Centre for Research on Energy and Clean Air), в 2023 году чуть менее четверти европейского импорта СПГ из России (22 %) было переправлено на другие рынки. Петрас Катинас, аналитик из CREA, сообщил иноагенту DW*, что наибольшая часть этого СПГ была продана в страны Азии: речь идет о совместном реэкспортном бизнесе с европейскими партнерами.



В то же время Acer, регулятор ЕС в области энергетики, недавно предупредил, что любое сокращение импорта российского СПГ в Европе должно происходить "постепенно", чтобы избежать энергетического шока. Что же до трубопроводного топлива, то от него в Брюсселе планируют полностью отказаться к 2027 году. Согласно данным Федеральной статистической службы, за шесть месяцев с января по июнь 2024 года Россия добыла 345,8 млрд кубометров газа, включая как природный, так и попутный. Почти половина поставок российского трубопроводного газа в Европу и Молдову по-прежнему проходит через Украину, составив 13,7 млрд кубометров в 2023 году. Срок действия текущего пятилетнего соглашения о транзите газа между Россией и Украиной истекает к концу 2024 года, с чем связаны разговоры о предполагаемом вовлечении Азербайджана в будущую сделку "о продолжении транзита российского газа в Европу через Украину после 2024 года", как об этом заявил 20 июля в ходе шушинского медиафорума президент Ильхам Алиев.



Согласно прогнозу Rystad Energy, в случае провала подобного рода схем российский газ все равно необходимо будет перенаправлять в Европу альтернативными путями, что потребует дополнительных 7,2 млрд куб. м СПГ в год для замены газа, идущего транзитом через Украину. Перебои в поставках могут произойти раньше, чем первоначально ожидалось, на что указывает выпущенное в мае предупреждение австрийской государственной энергетической компании OMV, давний контракт которой с "Газпромом" действует до 2040 года включительно. На днях правящая коалиция Австрии заявила о внесении в новую стратегию безопасности страны положения об отказе к 2027 году от российского газа, доля которого составляет 80-90 %.



Соседняя Венгрия также закупает в больших объемах продукцию "Газпрома". Года назад в Будапеште пошли на газовую сделку с турецкой компанией Botas, однако многие эксперты уверены, по факту речь идет о транзите российского газа обходным путем, через трубопроводную систему "Турецкий поток" и далее. Также нет оснований полагать, что некоторые другие страны Восточной Европы, несмотря на враждебную риторику, полностью отказались от трубопроводного газа из РФ.



Как утверждает декан Колледжа бизнеса и экономики Американского университета Армении, бывший вице-премьер Ваче Габриелян, до половины объема азербайджанского газа, поступающего в Европу по трубопроводу TANAP через Турцию, приходится к настоящему времени на российский газ. Официальных опровержений этого мнения сторонами не озвучено.



Беньямин Хильгеншток, эксперт иноагента DW*, считает, что ряд стран ЕС продолжают покупать российский газ, ибо получают выгоду от его низкой, т. е. привлекательной, цены. Соответственно, поставки продолжатся "до тех пор, пока не будет введено жесткое эмбарго на российский газ, но такое решение, с жестким контролем его исполнения, пока не предвидится".



Один из популярных телеграм-каналов пишет едва ли не о "доброй воле" американцев, фактически-де блокирующих запрет ЕС на поставку газа из России в рамках некоей серьезной разрядки в политике Запада по отношению к России, считываемой "по ряду последовательных событий как в политической, так и в экономической сфере": "После того, как еще полгода назад поставки в ЕС СПГ из США превышали российские более чем в три раза, сейчас они снова упали до сопоставимого уровня, что не позволяет ЕС реализовать свою политику по отказу от российского газа". По расчетам агентства Reuters, среднесуточные поставки российского природного газа в Европу достигли в июле этого года наиболее высокого уровня, увеличившись на 5,7 % по сравнению с июлем 2023 года и на 12% по сравнению с прошлым месяцем. По словам эксперта Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Станислава Митраховича, еще одна причина, по которой ЕС не торопится отказываться от российского СПГ напрямую, кроется в лоббистских усилиях со стороны европейских компаний. "Есть серьезные интересы у французской TotalEnergies, которая остается акционером "Новатэка" (19,4 %) и завода "Ямал СПГ" (20 %). Есть еще испанская Naturgy, покупающая российский СПГ; и американская Shell, у которой долгосрочные контракты с "Ямал СПГ", в Shell тоже не заинтересованы в том, чтобы потерять такие контракты. Я думаю, что эти мотивы они донесли до европейских руководителей".



И, похоже, это действительно так: в первой половине 2024 года крупнейший европейский импортер СПГ – Франция – получила его из России в объеме почти 3,2 млн метрических тонн (почти 4,4 млрд куб. м), что в два с лишним раза превысило аналогичный показатель 2023 года (при этом общий объем импорта СПГ Францией в первом полугодии оставался стабильным). Очевидно, газовые поставки из России не являются средством политического давления на поддерживающую режим Зеленского администрацию Макрона, над чем не мешало бы задуматься в условиях ведущейся коллективным Западом против России санкционной и иной войны. Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1723032480





