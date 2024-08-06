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США решили провести над Арменией эксперимент. Для начала - на АЭС
15:13 07.08.2024

Технологическая зависимость позволит "хозяину" ставить любые условия, в том числе политические

Ирина Мишина
Материал комментируют:
Валерий Меньщиков
Евгений Михайлов

США придумали, как привязать к себе Армению минимум на 60 лет. В Америке предложили построить в Стране камней АЭС. Правительство Армении уже создало в республике компанию для строительства американской атомной электростанции. Дело дошло до выбора проекта.

Как известно, первую Армянскую АЭС возвели еще при СССР в период с 1969 по 1977 год. В ее составе было 2 энергоблока. Эта станция обеспечивала электричеством практически всю Армению, в том числе такие промышленные гиганты республики, как Ереванский автомобильный завод, Ереванский завод запчастей, Ереванский завод автопогрузчиков, Ереванский завод гидроаппаратуры.

Но впоследствии на АЭС в Армении произошли две аварии.

Во время инцидента 15 октября 1982 года произошло возгорание на 2-м блоке АЭС. Но атомная электростанция была запущена повторно, и прослужила вплоть до 7 декабря 1988 - до тех пор, пока в Спитаке не произошло разрушительное землетрясение. Тем не менее, второй энергоблок Армянской АЭС продолжал работать. Там вырабатывается до сегодняшнего дня ни много ни мало - 40% всей электроэнергии в стране. Более того, для этого энергоблока был разработан специальный сейсмоустойчивый проект.

Однако в атомную энергетику вмешалась политика. Евросоюз начал настаивать на консервации, либо модернизации АЭС в Армении. И даже предлагал на это деньги: 200 млн евро. Хотя сильных повреждений на АЭС тогда не было, в ЕС начали выступать с громкими заявлениями о том, что все это якобы не соответствует международным требованиям безопасности.

А тут еще остро встал финансовый вопрос. К 2003 году у Армянской АЭС накопилась задолженность перед российскими поставщиками ядерного топлива, которая составила 40 млн долларов. Был составлен график погашения долгов, но армянская сторона не торопилась расплачиваться. В 2003 года АЭС была передана в доверительное управление ОАО "Интер РАО ЕЭС" сроком на 5 лет, но из-за финансовых проблем в РАО ЕЭС от проекта в конце концов отказались.

Все это время Запад пристально следил за ситуацией с атомной энергетикой в Армении, и вот наконец время пришло. США предложили построить в Армении АЭС. На это отвели полтора-два года и годовой бюджет размером чуть более 2 млн долл.

Но при этом американцы заявили, что могут построить небольшую модульную атомную электростанцию с мощностью генерации электроэнергии до 300 МВт. Какая конкретно будет мощность у этой АЭС - предлагающая сторона не раскрывает.

И вот теперь Армения с интересом изучает предложение США. Так, 1 августа правительство этой страны приняло решение о создании специальной компании для возведения нового энергообъекта made in USA. Проект уже включен в стратегию развития энергетики Армении до 2040 года.

По странной случайности мощности американской мини-АЭС планируют разместить там, где сейчас действует второй энергоблок Армянской АЭС.

Зачем при этом правительству Армении американский модульный реактор, да еще малый?

В свою очередь, "Росатом" предположил построить в Армении ядерный реактор любой мощности от 50 до 1000 МВт, используя отдельные блоки по 50 МВт каждый. Изначально наиболее привлекательным с точки зрения цены, технологий и объема генерации считалось предложение "Росатома", но сейчас армянские власти склоняются к американскому варианту.

Так чей проект более перспективен технологически - российский или американский? С таким вопросом мы обратились к члену Общественного совета госкорпорации "Росатом" Валерию Менщикову.

- Сейчас среди экономически развитых стран, продвигающих атомную энергетику, возникли серьезные перспективы развития малых атомных электростанций. Но в этом направлении успехи только у двух стран - России и Китая.

Мощность таких малых АЭС - не более 300 МВт. Россия уже осуществила первый такой реальный проект в Якутии, он работает неподалеку от Северного Ледовитого океана. Все это технологично, действует в реальных условиях, с большой отдачей. Также у России сейчас в стадии разработки серьезный проект строительства малых АЭС в Узбекистане. Там - серьезные наработки, с технической точки зрения все безупречно, партнеры довольны.

"СП": А что представляет собой американский проект АЭС малой мощности? Он уже где-то зарекомендовал себя?

- Да в том-то и дело, что в США все на уровне проектов, проще говоря на бумаге. Референтный блок они у себя нигде не строили, и за верхний предел - 300 МВт, нигде у себя выходить не пробовали.

Видимо, эксперимент будет поставлен в Армении. Я считаю, что это популистское предложение, и его цель - просто опередить Россию и подчинить себе Армению, в том числе энергетически. Это чистой воды пропаганда - обозначить себя и поставить Армению в зависимость. Но все это может обернуться непредсказуемыми последствиями, в том числе в плане безопасности, - считает эксперт.

Почему в Армении решились на такой рискованный эксперимент? Неужели политические дивиденды оказались важнее безопасности? С таким вопросом мы обратились к политологу, директору Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгению Михайлову.

- Почему-то приходит на память, как Запад боролся за контроль над АЭС на Украине. Но их технологии оказались не работоспособными. Мы помогали и помогаем Армении, предлагая партнерство на десятилетия вперед.

Если они построят у себя американскую АЭС - наше влияние на Армению безусловно ослабеет. Это называется "технологическая зависимость". Когда в плане электроэнергии появляется "хозяин", стране - рецепиенту могут ставить любые условия. В том числе политические.

"СП": Взяв курс на Запад, Армения тем не менее не выходит ни из ОДКБ, ни из ЕВРАЗЭС. Почему?

- Да потому что там Армения получает неплохие дивиденды. Что касается ОДКБ, Армения вообще превратилась там во внешнего агента, который не платит взносы и не участвует в совместных учениях.

Все это очень напоминает историю с Украиной. Так что Никол Пашинян идет по проторенной дорожке незалежной, которая рано или поздно заведен в тупик. Для начала - энергетический.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1723032780


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