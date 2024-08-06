Казахстанская боксерша Назым Кызайбай стала бронзовым призером олимпиады-2024

15:14 07.08.2024

Назым Кызайбай завоевала "бронзу" на Олимпиаде в Париже



Одна из лидеров команды Казахстана по боксу Назым Кызайбай 6 августа стала бронзовым призером Олимпиады-2024 в Париже, сообщает Zakon.kz.



Казахстанка дошла до полуфинала весовой категории до 50 килограммов.



