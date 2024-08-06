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|Казахстанская боксерша Назым Кызайбай стала бронзовым призером олимпиады-2024
15:14 07.08.2024
Назым Кызайбай завоевала "бронзу" на Олимпиаде в Париже
Одна из лидеров команды Казахстана по боксу Назым Кызайбай 6 августа стала бронзовым призером Олимпиады-2024 в Париже, сообщает Zakon.kz.
Казахстанка дошла до полуфинала весовой категории до 50 килограммов.
"В этом раунде ей противостояла чемпионка мира Ю У из Китая. Ву забрала первый раунд. Она выиграла его счетом 4:1. Также она забрала и вторую трехминутку - 4:1. В заключительном раунде сильнее оказалась вновь китаянка - 4:1, одержав итоговую победу в бою", – сообщает НОК РК.
Таким образом, Кызайбай завершила Олимпиаду с бронзовой медалью.
Ранее казахстанский борец греко-римского стиля Демеу Жадраев вышел в финал Олимпиады-2024.
Диана Абдуллаева