Штатный комплект: Харрис выбрала Тима Уолца кандидатом в вице-президенты США

15:23 07.08.2024 Кто он такой и чего ждать в случае победы этой пары



Леонид Самуна



Кандидат в президенты США Камала Харрис определилась с кандидатурой на пост вице-президента. Выбор пал на губернатора Миннесоты Тима Уолца. Накануне в шорт-листе оставались он и губернатор Пенсильвании Джошуа Шапиро. Кандидатура Уолца была выбрана Харрис прямо перед ее выступлением в Университете Темпл в Филадельфии (штат Пенсильвания). Сообщается, что решение связано с большим опытом губернатора Миннесоты на государственной службе. Харрис накануне также была официально выдвинута кандидатом в президенты от Демпартии.



К 6 августа в шорт-листе кандидатов на позицию вице-президента от демократов оставались две фамилии - губернаторы Пенсильвании Джошуа Шапиро и Миннесоты Тим Уолц. Причем СМИ и эксперты прогнозировали номинацию Шапиро, так как он глава самого большого колеблющегося штата - Пенсильвании. Победа там дает 19 голосов выборщиков. Однако в конечном итоге номинантом Камала Харрис назвала Тима Уолца, информация об этом появилась на сайте ее кампании.



Решение Харрис выбрать Уолца можно считать сенсационным, так как изначально он даже не фигурировал в мейнстримных опросах как кандидат в вице-президенты ее потенциальной администрации.



Уолц отреагировал на номинацию и заявил, что быть назначенным Харрис вице-президентом - "честь всей его жизни". Действующий лидер Джо Байден назвал выбор Харрис "отличным".



Список финалистов рассматривался 5 августа, сообщает Reuters. В тот же день Демократический национальный комитет официально утвердил действующего вице-президента - Харрис - кандидатом в президенты от Демпартии.



Эксперты считают, что выбор вице-президента сопровождается различными факторами, включая штат, происхождение, опыт и другие.



- Вице-президента выбирают по двум принципам. В большинстве случаев он нужен для того, чтобы перетянуть на свою сторону действительно значимый штат, и тогда это либо губернатор, либо сенатор от этого штата. Второй критерий - качества претендента, которые теоретически могут положительно отразиться на кампании. Камала Харрис - как раз такой случай. Она очень хорошо оттеняла Джо Байдена, старого белого привилегированного мужчину, которому нужна была цветная вице-президент - женщина, символизирующая собой некоторую его противоположность, - говорит "Известиям" завлабораторией политической географии и современной геополитики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков.



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Он также выразил мнение, что выбор пал на Уолца ввиду его обширного опыта и связей с истеблишментом: он довольно долго сидел в нижней палате конгресса, так что, безусловно, его можно отнести к вашингтонской элите. Кроме того, его кандидатура будет работать на белый электорат - он типичный 60-летний политик, ветеран, опытный парламентарий, он понятен более возрастной категории избирателей, добавил эксперт.



Американский юрист по международному праву Клайн Престон же полагает, что Уолц был выбран как раз из-за его принадлежности к штату, хотя и удивляется решению Харрис: она на его фоне выглядит более радикально левым политиком. В то же время, продолжает собеседник "Известий", номинации Шапиро помешали его происхождение и связи с ЦАХАЛ.



- Причина, по которой, как мне кажется, она не выбрала Шапиро, заключается в том, что он еврейский кандидат, который служил или был добровольцем в ЦАХАЛ, а не в армии США. Это может создать некоторые трудности для него и ее кампании из-за растущего числа мусульманского населения в США. 95% американцев еврейского происхождения голосуют за демократов, так что его кандидатура не принесла бы большого количества дополнительных голосов, - добавил специалист.



Кто такой Тим Уолц



Уолцу 60 лет. С 1981 по 2005 год он служил в армии США. Начал политическую карьеру в 2006-м, когда принял участие в выборах в палату представителей от первого избирательного округа Миннесоты, и вступил в должность в 2007 году. Переизбирался в 2008, 2010, 2012, 2014 и 2016 годах. В 2017-м заявил о намерении участвовать в выборах губернатора Миннесоты, а 2018-м одержал на них победу. По сей день занимает эту должность.



Несмотря на происхождение и традиционное вероисповедание, его относят к представителям леволиберального крыла. Преподавая в школе, Уолц стал научным консультантом "Альянса геев и гетеросексуалов" (организация для "продвижения безопасной и благоприятной среды для ЛГБТ и их цисгендерных гетеросексуальных союзников", движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). В конгрессе также был членом кокуса ЛГБТ-сообщества. На посту губернатора Миннесоты законодательно поддержал ЛГБТ, а также легализовал марихуану и аборты.



Кандидат в вице-президенты имеет устойчивые партийные связи с истеблишментом. Хорошо балансирует между всеми крыльями Демократической партии - как традиционным, так и прогрессивным. Его кандидатура привлекательна для белых избирателей из сельской местности, которые в последние годы в основном голосовали за Трампа, что может переманить часть электората. Из минусов такого выбора напарника можно выделить его невысокую популярность в собственном штате, а также недостаточную известность по стране в целом.



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Выбирая, за кого голосовать, американцы обычно ориентируются на человека, стоящего во главе билета, то есть Харрис, но кандидаты в вице-президенты могут помочь или навредить своим напарникам по выборам.



Что ждать от "дуэта" Харрис – Уолц



Выбор Харрис отчасти напоминает выбор Трампа. Уолца можно считать кандидатом из глубинного американского народа. Главным отличием от кандидата в вице-президенты от республиканцев Джеймса Вэнса можно считать леволиберальный и прогрессивный уклон, тогда как Вэнс - традиционный консерватор.



Первоначальная оценка шансов на выборах отдает предпочтение Уолцу ввиду очень большого опыта в государственных делах и связи с "глубинным" государством.



Мало чем он отличается и в подходе к внешней политике США, разделяя большинство постулатов текущей администрации. После начала СВО новый кандидат в вице-президенты подписал запреты на инвестиции из Миннесоты в РФ и Белоруссию. Выступал за продолжение поддержки Киева. Осудил он и действия ХАМАС в Израиле, хоть и занял довольно сдержанную позицию, настаивая на необходимости доставки гуманитарных грузов в сектор Газа. В целом своими внешнеполитическими взглядами несильно отличается от Камалы Харрис.



Эксперты не видят позитивных изменений во внутренней и внешней политике США в случае победы "дуэта" Харрис – Уолц.



- Если они победят, я не вижу ничего хорошего в Америке. И особенно не вижу ничего хорошего в наших отношениях с Россией. На самом деле я думаю, что все будет очень плохо. Она не очень хорошо разбирается в международных отношениях и международных игроках. Когда она говорила в прошлом о российско-украинском конфликте, она высказывалась на уровне 5-го класса. У нее нет никакого базиса знаний. Я думаю, что наша экономика точно будет намного хуже, - считает Клайн Престон.



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Юрист также убежден в продолжении и усовершенствовании политики текущего воинственного истеблишмента, который будет очень влиять на те или иные решения Харрис.



- Ситуация с Россией ухудшится, потому что она будет прислушиваться к неоконсерваторам и антироссийским ястребам. Она будет продвигать НАТО и развивать санкции, а также делать другие агрессивные вещи, которые никому не выгодны. Она не сильная личность, которая выдвигает свои собственные планы. В прошлый раз Трамп пытался, но на него оказывалось сильное давление, - добавил Престон.



Президентская гонка набрала новые обороты, так как теперь официально определены все кандидаты в президенты и вице-президенты. Выборы в США запланированы на 5 ноября. Источник - Известия

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