Путин назвал атаку Суджи "провокацией" и позвал полководцев Шойгу, Герасимова... посовещаться

16:52 07.08.2024

Путин назвал атаку в Курской области масштабной провокацией



Путин заявил, что украинские военные ведут неизбирательную стрельбу в Курской области и поручил Мантурову координировать работу по помощи жителям. Позже он проведет совещание с главами Минобороны, Генштаба и погранслужбы ФСБ



Атака военных ВСУ в Курской области - это "масштабная провокация". Об этом перед началом совещания с членами правительства заявил президент России Владимир Путин.



По его словам, Киев "ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи".



Он указал, что после совещания с правительством будет проводить встречу с руководителями силовых ведомств - Минобороны, Генштаба, погрануправления ФСБ.



"По итогам моего разговора с исполняющим губернатора Курской области даны поручения по ряду гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям области. Правительство тоже прошу заняться этим безотлагательно", - добавил Путин. Ответственным по этому вопросу он назвал первого вице-премьера Дениса Мантурова.



Врио курского губернатора Алексей Смирнов, сообщая о ночном разговоре с Путиным, заявил, что "обстановка в области контролируемая", но из-за продолжающихся обстрелов на границе власти организовали вывоз жителей из этих территорий. В регионе круглосуточно работает оперативный штаб, там отменили массовые мероприятия.



Смирнов утром 6 августа сообщил о попытке прорыва границы в регионе с украинской стороны. По данным Минобороны, были атакованы российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района, министерство заявило, что "противнику наносится огневое поражение".



На следующий день в ведомстве сообщили, что "операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", авиация, ракетные войска и артиллерия не допустили продвижения украинских военных вглубь российской территории. Минобороны также заявило об ударах по украинским резервам в девяти населенных пунктах в Сумской области и потерях ВСУ.



СК завел уголовные дела по статьям о теракте, убийстве и незаконном ношении оружия.



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Герасимов назвал целью ВСУ в Курской области захват Суджанского района

Президент России Владимир Путин проводит совещание по ситуации на границе в Курской области. Глава Генштаба ВС РФ генерал-полковник Валерий Герасимов доложил президенту, что продвижение украинских подразделений вглубь региона остановлено. По его словам, в атаке участвовали около 1 тыс. военнослужащих ВСУ. Потери украинской стороны глава Генштаба оценил в 315 человек: не менее 100 убиты, 215 ранены. Целью операции он назвал захват пограничного района.



"Действиями подразделений прикрытия границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии продвижение противника вглубь территории РФ на курском направлении остановлено. Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу",- сказал Валерий Герасимов.



По словам Валерия Герасимова, ВСУ перешли в наступление в районе Курской области в 5:30 6 августа с целью захвата участка Суджанского района (прилегает к границе с Украиной). "В настоящее время подразделения группировки "Север" совместно с пограничными органами ФСБ России продолжают уничтожать противника в районах, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе",- добавил он.



По последним данным, в результате обстрелов и атак украинских беспилотников в Курской области погибли пять человек, пострадали 28, в том числе шесть детей. В приграничных районах Курской области объявлена эвакуация. Заявки на переселение подали 2,5 тыс. семей.



О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,- в онлайн-трансляции "Ъ".



Коммерсаннт