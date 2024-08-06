|Шавкат Мирзиеев прилетел с визитом в Астану
17:39 07.08.2024
Глава Казахстана встретил в аэропорту Астаны президента Узбекистана
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 7 августа встретил в столичном аэропорту президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, сообщает Zakon.kz.
По информации Акорды, в воздушной гавани в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
"В рамках визита планируется проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Главы государств отметили высокую динамику развития казахско-туркменских отношений и обсудили подготовку к предстоящему визиту президента Казахстана в Туркменистан осенью этого года.
Диана Абдуллаева