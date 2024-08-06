Иранское возмездие: Спасение народа Израиля возложено на Путина и Мессию, - СП

17:47 07.08.2024

Иранское возмездие: Спасение народа Израиля возложено на Путина и Мессию

Саймон Ципис: "Нетаньяху окружен религиозными ультра-ортодоксами, мечтающими о ядерном кошмаре, в котором Мессия спасет народ Израиля"

Михаил Зубов



7 авг. 24

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Саймон Ципис



Президент России Владимир Путин призвал верховного лидера Ирана Али Хаменеи сдержанно ответить на убийство главы политбюро "Хамаса" Исмаила Хании. Об этом агентству Reuters сообщили два источника в высшем руководстве ИРИ. По словам информаторов, просьба была передана Сергеем Шойгу в ходе его завершившегося визита в Иран.



В сообщении говорится, что Путин использовал возможность донести до Ирана необходимость проявить сдержанность ради предотвращения войны на Ближнем Востоке. В то же время президент России осудил убийство Хании, как очень опасную провокацию.



Источники сообщили, что Шойгу обсуждал в Тегеране возможность продажи в ИРИ российских истребителей-бомбардировщиков Су-35 и новых систем ПВО в продолжение к уже осуществляющимся поставкам в Иран современных радаров.



На основании информации о визите в Иран секретаря Совбеза России, популярный в Израиле футуролог Ариэль Маром распространил через свои сетевые ресурсы "информацию" о том, что "Шойгу привез в Иран несколько атомных бомб", и тереть ядерная война на Ближнем Востоке неизбежна. В еврейском государстве Ариэлю многие верят, в том числе - и в высшем политическом классе.



Советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман немедленно сообщил:



"Израиль пребывает в повышенной готовности к любому сценарию - как в обороне, так и в нападении".



О том, как отнеслись к иранской мирной инициативе Путина рядовые граждане и политики Израиля, ожидают ли они большой войны и готовы ли к ней - "Свободной Прессе" рассказал израильский политолог, доктор наук Саймон Ципис.



"СП": Саймон, в России и Иране призыв Путина к Хаменеи восприняли, как миротворческую инициативу. Израиль другого мнения? Почему у вас верят сказкам Ариэля про бомбы, которые привез Шойгу?



- Ариэль Маром - не аналитик, не ученый, он - конспиролог и предсказатель-шоумен. Любит бить в барабаны паники. Он говорит о вещах, о которых серьезные ученые и политики рассуждать не могут.



Но его предсказания всегда опираются на ожидания еврейского общества, Ариэль спекулирует ими. А общество ждет войны, в том числе и ядерной, вот он и предсказывает то, что готовы услышать.



И политики ему вторят, рассуждая, что при необходимости Израиль тоже сбросит атомную бомбу хоть на Газу, хоть на Иран, хоть на Турцию.



Слухи, которые распускает Ариэль - не на пустом месте.



"СП": В Израиле наблюдается раздражение в адрес России?



- Нет. Отношение к Москве совершенно спокойное. Существует понимание, что Россия - союзник Ирана. И если Израиль просит вооруженную поддержку от США, то почему бы Тегерану не попросить оружия у Москвы. Это нормально.



Есть только один момент, который не поняли у нас, и я лично тоже не понял. Что это значит - сдержанно ответить, или как у нас, в Израиле, транслируют: пропорционально ответить? Как можно интерпретировать пропорциональный ответ: Путин договаривается с Хаменеи убить строго определенное количество евреев, но не больше? Или они обговаривают, по какому объекту должен быть нанесен удар, какой политический лидер Израиля должен быть убит в результате теракта?



Это не совсем нашло понимание в Израиле.



"СП": Путин ничего подобного не обсуждал, насколько нам известно.



- Ну значит - Шойгу от его лица попросил сильно не бить Израиль. Не воздержаться от ответа - подчеркиваю - а не бить сильно.



Но я понимаю, зачем России это нужно. Она хочет сохранить свое влияние на Ближнем Востоке. Понятное желание, которое никого в Израиле не раздражает, потому что мы понимаем - с нами Россия воевать не хочет, хотя стратегическими местами для нее являются Сирия, Ливан, Египет…



Многие воспринимают призыв Путина к ИРИ даже как жест в сторону Израиля: смотрите, мы уговариваем союзников Москвы воздержаться от войны.



"СП": А политические элиты Израиля в состоянии воздержаться от войны?



- Им выгодна война.



"СП": Часто говорят, что у пожара на Ближнем Востоке будут другие бенефициары, а вовсе не Израиль.



- Разных интересантов называют, в том числе - и с учетом отвлечения внимания от украинской проблемы. Но для Биньямина Нетаньяху война - единственное, что сможет его спасти, помочь не столько удержаться у власти, сколько избежать тюрьмы. Он даже не сможет участвовать в ближайших выборах, поскольку против него заведено три уголовных дела.



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И вся его коалиция бьет в барабаны войны. Никогда еще премьер Израиля не был настолько плотно окружен религиозными ультра-ортодоксами. А ими движут пророчества, мессианские идеи. Они предполагают, что вследствие войны будет уничтожена Мечеть Аль-Акса на Храмовой горе, и на этом месте возведут Третий храм в Иерусалиме, который станет духовным центром человечества.



Вот такая политическая платформа у сторонников Нетаньяху. Никогда в Израиле подобного не было.



"СП": И понимание того, что война может быть ядерной, ортодоксов не останавливает?



- Нет! В их понимании Мессия все устроит и спасет народ Израиля.



Сейчас идет война нервов. Никто не хочет бить первым, провоцирует на агрессию противную сторону. Кто бы сейчас не напал: Иран или Израиль - именно его назовут агрессором, и на него возложат ответственность за последствия.



В Израиле уже преобладает такая атмосфера: в политике, в армии, в значительной части общества хотят, чтобы на нас напал Иран, а он все никак не начинает.



Играют свою роль и разные темпераменты. У евреев темперамент горячий, у персов - более прохладный. В теории - их нервы крепче. На практике - увидим.