Санду отдала молдавские аэродромы под украинские F-16, - С.Гамова

18:09 07.08.2024 6.08.2024



Президент обеспечила себе второй срок

Светлана Гамова

Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Майя Санду не меняет курс – страна движется в ЕС и НАТО.

В Республике Молдова (РМ) с 5 по 23 августа проходят очередные учения "Огненный щит – 2024" с участием военных США и Румынии. В соседней Украине осваивают присланные западными партнерами самолеты F-16. Экс-министр безопасности РМ Анатол Плугару сказал "НГ", что это не случайное совпадение. Украинские самолеты не только будут садиться на молдавских аэродромах для дозаправки, но и взлетать, чтобы бомбить территорию РФ, утверждает Плугару. Он отметил, что президент Майя Санду ранее подписала секретные документы с Украиной и Румынией о предоставлении им территории РМ в военных целях. По мнению политика, Санду в октябре выиграет президентские выборы и сделает Молдавию участником конфликта в регионе.



Предстоящие 20 октября президентские выборы, а также одновременно с ним назначенный еврореферендум – главные темы местных СМИ. Тем более что подготовка к ним проходит на фоне военных учений на территории страны с участием США и Румынии и информационных сообщений о том, что украинские самолеты F-16, полетав над Одесской областью, возвращаются "в направлении Молдовы". На кишиневском рынке торговцы и покупатели обсуждают не то, кто выиграет выборы, а "ударят или нет русские по молдавским аэродромам".



Бывший министр безопасности Республики Молдова Анатол Плугару допускает, что "могут – для предупреждения". Хотя, по мнению молдавского политика, "Российская Федерация уже имеет законные основания для этого, так как президент РМ Майя Санду подписала секретные соглашения с Украиной и Румынией, которые предоставляют им небо и территорию Молдовы для военных целей".



Плугару допускает, что украинские летчики "могут использовать молдавский военный аэродром в Маркулештах, а также и другие, которые построят на севере страны или неподалеку от Кишинева". "Страна уже втянута в конфликт, по улицам Кишинева свободно передвигаются натовские военные.



Пока президентом будет Санду, угроза военных действий в Молдове будет сохраняться. А у нее все шансы выиграть президентские выборы осенью, несмотря на самый высокий рейтинг недоверия избирателей. Но при этом у нее и самый высокий рейтинг среди молдавских политиков. Серьезных соперников у нее нет. Из общего ряда выделяются двое – экс-генпрокурор Александр Стояногло и экс-башкан Гагаузской автономии Ирина Влах. Но молдаване не будут голосовать за гагаузов, а они оба гагаузы. Как и за тех кандидатов, которых принимают в Москве. Эти не пользуются популярностью у молдавских граждан. Хотя тех, кто выступает за восстановление связей с Россией, не заставишь голосовать за противников этого курса. Но и за кого-нибудь они голоса не отдадут. Потому следует ожидать победы Майи Санду", – пояснил Анатол Плугару.



Беспокойство в связи с начавшимися военными учениями и политикой действующей власти, направленной на мобилизацию страны, разделяют и другие эксперты. Депутат парламента РМ от блока "Победа" Александр Суходольский написал в своем Telegram-канале: "Начались очередные военные учения в Молдове с участием румынских и американских солдат. Это стало уже не исключением, а обыденной практикой. Почему "цивилизованные страны Запада" продолжают поддерживать безумные идеи партии "Действие и солидарность" (правящей партии. – "НГ") и провоцировать обстановку в регионе?"



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Румынская техника готова к учениям

в Молдавии. Фото со страницы Министерства

национальной обороны Румынии

в социальной сети X (Twitter)Депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов сказал "НГ", что, согласно сообщениям СМИ, "с базы Михаил Когэлничану в Румынии могут взлетать истребители F-16, чтобы вступать в бой с российскими войсками". "Возникает вопрос: случись так, будут ли самолеты НАТО пересекать воздушное пространство Молдовы и Приднестровья? А начнись сухопутное вторжение западников на юг Украины, пойдут ли они в обход территорий Молдовы и Приднестровья или последуют через них?" – спрашивает Сафонов. И отвечает: "Опасность велика. Не допустить новой войны на Днестре могут возобновление переговоров в формате "5+2" и укрепление военного сотрудничества России и Приднестровья".

Он обращает внимание, что "на острие возможной атаки западных и румынских войск оказывается Приднестровская Молдавская республика (ПМР), а также расквартированные в ней российские войска".



Приднестровский депутат поясняет, что теперь самой крупной операционной базой НАТО становится Михаил Когэлничану, которая расположена рядом с деревней под тем же именем и в 30 км от румынского порта Констанца. От этой базы до Одессы 300 км, до Приднестровья – и того меньше.



Площадь базы будет более 2800 га, служить там будут более 10 тыс. солдат и офицеров западных армий. Туда перевезут, если верить массмедиа, членов семей военных. Обустройство ожидается солидное, в том числе и взлетно-посадочные полосы, оружейные платформы, ангары для военных самолетов".



Однако, по сообщению украинских СМИ, украинцы начали строить такие полосы в приграничье с Румынией. Да к тому же есть еще и молдавские – разрешенные к использованию.



А пока по молдавским дорогам передвигается военная техника, сообщает Национальная армия РМ. В пресс-релизе Минобороны РМ отмечается, что учения, в которых будут задействованы молдавские, румынские и американские солдаты, направлены на "развитие оперативных возможностей и повышение оперативной совместимости задействованных участников". В учениях будут задействованы военно-технические подразделения и артиллерийские системы Национальной армии.



"Огненный щит" проходит согласно плану подготовки Национальной армии на 2024 год.



Между тем во вторник в СМИ появилась еще одна любопытная новость. Через Прут (река на границе Молдавии и Румынии) построят 5 новых мостов, заявил в эфире общественного радио министр транспорта и инфраструктуры Румынии Ионел Скриоштяну. Он отметил, что проект "обеспечит взаимосвязь Молдовы с Румынией и косвенно с ЕС". Но кишиневские журналисты полагают, что мосты скорее всего предназначены для переброски военной техники из Румынии через Молдавию в Украину.



На днях еще одна новость вызвала тревогу у населения. Ряд молдавских Telegram-каналов сообщил, что в селе Берешты в Унгенском районе (на границе с Румынией) будет построен логистический центр НАТО. Там якобы будут размещены военные объекты, а сам хаб будет использоваться в том числе для поставки оружия Украине.



Премьер-министр Молдавии Дорин Речан опроверг информацию: "В Берештах построят терминал по просьбе наших сельхозпроизводителей, потому что им нужен эффективный способ перевалки и экспорта нашей продукции, в том числе зерновых… И нам нужен эффективный способ – мультимодальный терминал". Бывший министр безопасности РМ Анатол Плугару премьеру не поверил: "В Молдове все давно уже делается в рамках задач НАТО".



Согласно Конституции, Молдавия - нейтральная страна, однако с 1994 года онасотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. С приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.



Что же касается выборов, то, как свидетельствуют данные соцопроса, фаворитами президентской гонки пока остаются Майя Санду, лидер "Нашей партии" Ренато Усатый и лидер "Платформа Молдова" Ирина Влах. Если бы президентские выборы состоялись в воскресенье, Санду получила бы 33,3% голосов, лидер социалистов Игорь Додон – 23%, но он от выборов отказался. Источник - НГ

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