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Среда, 07.08.2024
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Спойлер! Финал приквела "Игр престолов" "Дом драконов" разочаровал фанатов из "Известий"
19:49 07.08.2024

Улетели, но вернутся: финал "Дома драконов" разочаровал фанатов
После второго сезона приквел сериала "Игра престолов" рискует стать ее побочным продуктом

Юлия Фролова

Второй сезон сериала HBO "Дом дракона" - приквела "Игры престолов" - подошел к концу. Восьмой эпизод получился, пожалуй, самым слабым во всем сезоне и больше похож на один большой клиффхэнгер, развязку которого придется ждать около двух лет. Накануне стало известно, что противостояние сильнейшей на вымышленном континенте Вестеросе династии Таргариенов завершится после четвертого сезона, съемки третьего начнутся лишь в 2025 году. О том, почему наследник "Игры престолов" все-таки не дотягивает до самостоятельной истории, - в обзоре "Известий". Осторожно, спойлеры!



Шекспир в Вестеросе

Финальная сцена второго сезона примиряет двух главных героинь. В прошлом лучшие подруги, но ныне враждующие королевы Рейнира Таргариен и Алисента Хайтауэр. Последняя предлагает остановить гражданскую войну и заключить хрупкий мир: Алисента готова сдать Королевскую гавань поддерживающей Рейниру фракции "Черных". Это решение будет стоить жизни ее старшему сыну Эйгону и нынешнему владыке трона Семи Королевств. Отсеченная голова Эйгона - доказательство законности притязаний Рейниры на Железный трон. Правда, молодой король накануне сбежал из замка в сторону Браавоса - самого странного, но одновременно самого богатого и могущественного вольного города.

Эта беседа в потемках - практически инверсия разговора Рейниры и Алисенты в начале второго сезона и кульминация не столько эпизода, сколько всего сериала. Условное примирение только усилило чувство неизбежности в и без того трагической истории. Во всем остальном финал пресыщен сценами, которые никак не продвигают сюжет вперед. Все, что делает зритель на протяжении серии, да и второго сезона в целом, - томительно ожидает, но не дожидается.

Например, не случилось эпичного сражения в зловещем замке Харренхолл, где король-консорт Деймон Таргариен - супруг Рейниры - месяцами отсиживался, собирая войско. Зато он все-таки преклонил колено перед женой, прилетевшей его проведать. Их клятвы друг другу на высоком валирийском языке получились в духе Шекспира.

В "Доме дракона" определенно чувствуется недостаток объемных персонажей уровня Тириона Ланистера, но в итоге интересный и парадоксальный Отто Хайтауэр - герой в лучших традициях "Игры престолов" - в какой-то момент просто выпал из сюжета шоу. В финальной серии Хайтауэр появляется мельком, окруженный тюремными стенами. Помним, что судьба у десницы короля в Вестеросе незавидная, но причины его заточения сценаристы объяснять не стали. Видимо, это еще один задел для следующего сезона.

"Финал второго сезона сериала "Дом дракона" - это эпизод, в значительной степени определяемый тем, что не происходит в его почти 70 минутах хронометража. В нем нет крупных сражений между "Зелеными" и "Черными" - двумя фракциями семьи Таргариенов, которые борются за Железный трон. Нет и никаких значимых смертей - в отличие от финала прошлого сезона, в котором Рейнира потеряла своего маленького сына Люцериса из-за мстительного порыва своего единокровного брата Эймонда", - пишет критик Элисон Херман из Variety.

За 172 года до Дейнерис

Два года назад "Дом дракона" выходил с большим зрительским авансом и негласной установкой сделать так, чтобы все забыли, насколько были сумбурны и нелогичны шесть серий восьмого сезона главного детища HBO. Финал "Игры престолов" в 2019 году разочаровал и критиков, и ярых фанатов. Причина провала лежала на поверхности: книжная серия "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина, которую, по сути, адаптировали шоураннеры Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс, "закончилась" еще к началу шестого сезона "Игры престолов". Мартин ленится завершить свою эпопею по сей день, поэтому авторы сериала экранизировали его черновики и многое в сценарий добавляли уже от себя. Сериал "Дом дракона" этой судьбы все-таки должен избежать: междоусобицы Таргариенов описаны в законченном романе Мартина "Пламя и кровь".

Приквел также сохранил знакомую эстетику "Игры престолов" от жестоких кровопролитий до откровенных сцен, но обещал оставить своего предшественника в прошлом. Упор планировалось сделать на камерность новой истории. Второй сезон, напротив, отпускать славу "Игры престолов" не хочет. Это подтверждает и внезапное пророческое видение Деймона Таргариена в богороще Харренхолла: красная комета, белые ходоки и силуэт обнаженной женщины в оранжевой дымке с тремя драконьими детенышами - в последней серии, за 172 года до известных событий, появилась "обещанная принцесса" в лице Дейенерис Бурерожденной.

"Это все история. Ты - лишь одна из ее частей", - слышит Деймон. Возможно, в этом и есть главная проблема "Дома дракона" - приквел совершенно не работает как самостоятельная история и превращается в трамплин для "Игры престолов". Оторвались создатели разве что на драконах. Их действительно много и визуально они превосходят трио предшественников. Даже принц-регент Эймонд настолько взбешен появлением нескольких новых прирученных драконов, что впадает в ярость, садится на своего Вхагара и сжигает целый город.

- "Игра престолов" была о персонажах. Это было в центре внимания этой серии, но у нас все еще было много больших сражений на протяжении всего сериала, а также много мелких боев и стычек. Но ничто из этого никоим образом не отвлекало от героев. Во многом эти битвы были о персонажах. Как Пес отреагировал во время битвы в заливе Черноводной? А Джоффри? Тирион? Станнис? Каждый из этих людей сделал выбор, который углубил их характеры способами, которые не были бы сделаны без участия в битве, - отмечает в свою очередь обозреватель Forbes Эрик Кейн.

Хвалят же критики новый сезон за отточенный монтаж, музыку Рамина Джавади и игру актеров. Впрочем, все эти достоинства отмечали и в первом сезоне. При этом оценка на IMDB у последнего эпизода - 6,4. Финал первого сезона оценивали выше - 9,3. Несмотря на низкие оценки кинокритиков, последняя серия собрала рекордную для второго сезона аудиторию. Финал посмотрели около 9 млн зрителей только на канале HBO и цифровой платформе Max. Это на 14% больше, чем в премьерный вечер второго сезона, собравший 7,8 млн зрителей. Но все же меньше, чем аудитория финала первого сезона "Дома дракона" в 2022 году. Ярые фанаты же беспокоятся, что неутешительная судьба ждет и следующий спин-офф "Рыцарь Семи королевств", премьера которого запланирована на конец 2025 года. В любом случае зрителей ждут еще два возвращения в "Дом дракона": шоураннер Райан Кондал уже объявил, что приквел "Игры престолов" завершится после четвертого сезона. Однако прежде чем расширять эту историю, создателям нужно проделать большую работу над ошибками. Зрители потратили время на целый сезон в ожидании большой битвы. Теперь им придется потратить на это еще несколько лет.

Источник - Известия
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