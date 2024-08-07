В Каталонию возвращается главный сепаратист - предатель Пучдемон

00:02 08.08.2024

7.08.2024



Инициатор референдума о независимости региона Карлес Пучдемон решил пренебречь угрозой ареста

Данила Моисеев



Карлес Пучдемон ради политических амбиций поставил на карту свою свободу.

Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон намерен 8 августа вернуться на родину. Он прибудет, невзирая на угрозу ареста. Пучдемон решил использовать сложившуюся ситуацию. В Каталонии начинаются дебаты по утверждению главы этого региона, одобренного Мадридом. Цель Пучдемона – показать, кто в регионе на самом деле популярен.



О своем решении вернуться спустя семь лет вынужденного изгнания он объявил в обращении, размещенном в соцсети. "Я должен быть там, я хочу быть там", – сказал Пучдемон, имея в виду парламент. Там будут проходить дебаты по утверждению представителя Социалистической партии Сальвадора Ильи главой Женералитета (правительства) Каталонии. Дебаты состоятся в 10 часов утра, Пучдемон прибудет в Барселону из Бельгии, где он укрывался от испанского правосудия последние семь лет, на час раньше.



В этом году организаторы референдума 2017 года получили амнистию. Но из-под ее действия Пучдемон, эта головная боль испанского правительства на протяжении последних семи лет, был фактически выведен. С него сняты, как и с других его соратников, обвинения в терроризме. А вот обвинение в растрате государственных средств (так квалифицировано финансирование проведения референдума) оставлено.



На прошедших в мае выборах в парламент Испании партии каталонских сепаратистов выступили неплохо. Значительное число мест получила и партия Junts, контролируемая Пучдемоном. Поскольку от нее во многом зависело, будет ли утвержден Педро Санчес премьер-министром страны, ей удалось выторговать амнистию для участников референдума.



А вот в Каталонии, где в мае тоже были выборы, победу одержали противники сепаратистов – социалисты, выступающие против выхода из состава Испании. К тому же их поддержали, казалось бы, непримиримые соперники – левые республиканцы.



Последним Илья предложил большую уступку – он пообещал попытаться изменить финансовые и фискальные отношения Барселоны и Мадрида. Это было одним из тех вопросов, который приводил в движение сторонников независимости Каталонии. Регион экономически более развит, чем Испания в целом. Сепаратисты не устают напоминать, что Барселона в какой-то степени кормит остальную страну или, во всяком случае, менее преуспевающие регионы.



Илья же являлся министром здравоохранения в самый непростой период – до января 2021 года. Его попытка получить пост главы региона скорее всего окажется удачной: вместе с голосами левых республиканцев он получит достаточное число голосов для утверждения. На 9 августа назначена инаугурация главы региона, которую Пучдемон намерен испортить.



Его сторонники уже пообещали ему шумную встречу, митинг и массовое шествие. Пучдемон предупредил их, что полиция может применить силу, и заодно сказал, что не боится ареста и надеется, что тюрьма его ждет ненадолго.



Так это или нет, зависит от того, насколько действительно массовой окажется его поддержка. После провала выступлений 2017 года, а также после брекзита и связанных с ним проблем у Великобритании многие даже убежденные сторонники независимости вынуждены признать, что с центром необходимо договариваться. Аргументы сторонников сохранения в составе Испании значительной части каталонцев кажутся убедительными. Те утверждают, что независимость может обернуться экономическим крахом. Выйдя из Испании, Каталония выйдет и из ЕС. Чтобы добиться беспошлинной торговли и свободных границ с остальной Европой, ей придется проделать долгий и трудный путь (см. "НГ" от 13.05.24). При этом экономически Каталония, конечно, связана со странами ЕС куда больше, чем даже вышедшая с неприятными последствиями из Евросоюза Великобритания, а значит, и потеряет больше.



За последнее время сторонников независимости стало меньше, но они все равно составляют примерно 46% жителей региона. Поэтому приезд Пучдемона в любом случае создаст напряженность независимо от того, будет он арестован или нет.



Следует отдать должное не сдающемуся политику. Он не только не боится ареста. Пучдемон отказался от практически гарантированного кресла депутата Европарламента с внушительным окладом и, главное, статусом, который служил бы защитой от ареста.