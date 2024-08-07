 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Индия готова помочь Бангладеш преодолеть анархию, - В.Скосырев
00:04 08.08.2024

07.08.2024

Протесты в республике переросли в межрелигиозные стычки
Владимир Скосырев

Участники студенческих протестов пытались разбить статую Муджибура Рахмана, отца-основателя независимой Бангладеш.
В Бангладеш царит анархия. Исламские радикалы врываются в дома видных членов Awami League, партии премьера Шейх Хасины, улетевшей в Индию, убивают их и даже детей. Атакам подвергаются храмы индусов. Армия, обещавшая восстановить стабильность, очевидно, не в состоянии это сделать. Правительство Индии, соседа и союзника Бангладеш, созвало в парламенте совещание по вопросу безопасности. А индийские телеканалы указывают на возможную причастность к событиям Пакистана и даже США, которые выражали симпатию к участникам протестов.
Нет сомнения, что хаос в Бангладеш затронул интересы многих держав, прежде всего Индии, Пакистана, США, Китая и даже России. Выступая в среду в индийском парламенте, министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар сказал, что ситуация в соседней стране меняется. Индия поддерживает контакт с ее властями и со своими гражданами. А Шейх Хасина прилетела в Дели вечером в понедельник, успев лишь в последний момент известить Индию о прибытии.

The Financial Times пишет, что Шейх Хасина, которая управляла страной 15 лет, подала в отставку и сбежала в Индию после того, как тысячи демонстрантов, игнорируя комендантский час, подошли к ее резиденции. Это случилось после того, как она приказала силой подавить протесты, в результате около 300 человек погибли. Излагая события, влиятельная британская газета выражает надежду на то, что будет сформировано временное правительство с участием нобелевского лауреата Мухаммеда Юнуса, который предлагал предоставлять микрокредиты беднякам. Но издание не сообщает о варварских действиях участников протеста, которые убивали сторонников Шейх Хасины.

По-иному толкуют события индийские СМИ. Indian Express утверждает, что Пакистан и Китай используют потрясения для того, чтобы ослабить влияние, репутацию Индии в республике. Индии следует занять выжидательную позицию. Во всяком случае, ясно, что старый порядок в Бангладеш безвозвратно изменился. Индии надо к этому приспособиться. Шейх Хасина руководила страной как автократ. С этим можно было бы примириться, пока росло производство одежды на экспорт, создавались новые рабочие места. Но пандемия в 2020 году нанесла удар по индустрии пошива одежды. На этом фоне и вспыхнуло мощное движение против правительства.

Более тревожную картину рисуют индийские телеканалы. NBCTV передает, что в Индию могут хлынуть беженцы, а вместе с ними боевики-исламисты. Портал India today упор делает на том, что США фактически вмешивались в выборы, проведенные в стране в 2024 году, осуждали репрессии правительства Шейх Хасины. А теперь Вашингтон с долей лицемерия призывает восстановить стабильность.

В Бангладеш живет и немало российских граждан. Посольство РФ рекомендовало россиянам подумать о персональной безопасности. Однако оно не призвало их немедленно уехать из страны. Как передал ТАСС, посольство рекомендовало возможность уехать, если кто-то почувствовал себя в опасности. Но пока таких звонков не было. Что касается АЭС "Руппур", которая сооружается с помощью России, то российские специалисты находятся в охраняемом жилом комплексе.

В беседе с "НГ" Сергей Величкин, доцент Дипломатической академии МИД РФ, отметил: "Ни Пакистан, ни США не были заинтересованы в том, чтобы Шейх Хасина укрепляла свою власть. Американцы довольно открыто высказывали неприязнь к ней. Тем не менее США вряд ли приложили руку к происшедшему. А у Пакистана сейчас дома сложная ситуация. Им бы разобраться со своими делами – экономическим упадком, политическим кризисом, терроризмом. Так что хаотичный протест организовали скорее всего не эти две страны. Возможно, протесты вспыхнули стихийно, на их волне могут получить платформу студенческие вожаки. Но подключились и подпольные и полуподпольные исламистские организации. Это не значит, что они напрямую управляются кем-то сверху. Это сетевые структуры, которые используют киберсистемы, информационные технологии. Не думаю, что исламисты могут захватить власть в стране".

Эксперт считает, что комментарии некоторых индийских газет о причастности китайцев к кризису несостоятельны. "У Китая есть инвестиции, он ведет торговлю с Бангладеш, которая приносит выгоду. Китай не был заинтересован в свержении Хасины. А Индию дестабилизация у соседа затронула больше всего. Однако повторение эпизода 1971 года, то есть вооруженного вмешательства со стороны Дели, исключено", – заключил Величкин.

Источник - НГ
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